КАРТИНА
КАРТИНА (итальянское cartina - уменьшительное от итальянского carta - бумага, от латинского charta, от греческого χάρτη - лист бумаги) - произведение живописи, имеющее самостоятельное художественное значение, обладающее свойством законченности (в отличие от вспомогательных эскиза, этюда и картона).
Картина, как правило, не входит в ансамбль с другими произведениями искусства (что отличает её от монументальной живописи, декоративной росписи, алтарного образа, панно, плафона и десюдепорта), она рассчитана на обособленное внимание зрителя и отделена от окружающей среды рамой. В отдельные исторические периоды, однако, картина служила элементом оформления интерьера (усадьбы, также дворца, где применялась т. н. шпалерная развеска), что не изменяло её сущности как замкнутого в себе художественного мира. Специфические ансамбли картины, не нарушающие её специфику, - диптих, триптих и полиптих; иногда картины, как и произведения графики, выполняются тематическими сериями и циклами («Семь таинств», «Времена года», «Времена суток» в XVI-XVIII веках; серии К. Моне, Э. Дега, батальные серии В.В. Верещагина и т. д.). Картина состоит из основы (холста на подрамнике, деревянной или металлической доски, картона, бумаги и др.), грунта, красочного слоя (масляная живопись, темперная живопись, восковая живопись), часто также слоя защитного покрывного лака. Картина возникла в искусстве Древней Греции, получила широкое распространение в эпоху Возрождения (с конца XVII века в русском искусстве), став в дальнейшем наиболее востребованной формой станкового искусства с развитой жанровой структурой (смотрите Жанр).