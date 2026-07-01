КАРТИНА

КАРТИНА (итальянское cartina - умень­шительное от итальянского carta - бу­ма­га, от латинского charta, от греческого χάρτη - лист бу­ма­ги) - про­из­ве­де­ние жи­во­пи­си , имею­щее са­мо­сто­ятельное ху­дожественное зна­че­ние, об­ла­даю­щее свой­ст­вом за­кон­чен­но­сти (в от­ли­чие от вспо­мо­га­тель­ных эс­ки­за, этю­да и кар­то­на).

Картина, как пра­ви­ло, не вхо­дит в ан­самбль с другими про­из­ве­де­ния­ми искусства (что от­ли­ча­ет её от мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си, де­ко­ра­тив­ной рос­пи­си, ал­тар­но­го об­ра­за, пан­но, пла­фо­на и де­сю­де­пор­та), она рас­счи­та­на на обо­соб­лен­ное вни­ма­ние зри­те­ля и от­де­ле­на от ок­ру­жаю­щей сре­ды ра­мой. В отдельные ис­то­рические пе­рио­ды, од­на­ко, картина слу­жи­ла эле­мен­том оформ­ле­ния ин­терь­е­ра (усадь­бы, так­же двор­ца, где при­ме­ня­лась т. н. шпа­лер­ная раз­вес­ка), что не из­ме­ня­ло её сущ­но­сти как замк­ну­то­го в се­бе ху­дожественного ми­ра. Спе­ци­фические ан­самб­ли картины, не на­ру­шаю­щие её спе­ци­фи­ку, - дип­тих, трип­тих и по­лип­тих; ино­гда картины, как и про­из­ве­де­ния гра­фи­ки , вы­пол­ня­ют­ся те­ма­тическими се­рия­ми и цик­ла­ми («Семь та­инств», «Вре­ме­на го­да», «Вре­ме­на су­ток» в XVI-XVIII веках; се­рии К. Мо­не, Э. Де­га, ба­таль­ные се­рии В.В. Ве­ре­ща­ги­на и т. д.). Картина со­сто­ит из ос­но­вы (хол­ста на под­рам­ни­ке, де­ревянной или ме­тал­лической дос­ки, кар­то­на, бу­ма­ги и др.), грун­та, кра­соч­но­го слоя ( мас­ля­ная жи­во­пись , тем­пер­ная жи­во­пись, вос­ко­вая жи­во­пись), час­то так­же слоя за­щит­но­го по­крыв­но­го ла­ка. Картина воз­ник­ла в искусстве Древ­ней Гре­ции, по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния (с конца XVII века в русском искусстве), став в даль­ней­шем наи­бо­лее вос­тре­бо­ван­ной фор­мой стан­ко­во­го ис­кус­ст­ва с раз­ви­той жан­ро­вой струк­ту­рой (смотрите Жанр).

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