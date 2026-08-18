КАРТЕР ГОВАРД
КАРТЕР ГОВАРД - английский археолог.
С 17 лет работал художником-копиистом в Фонде исследования Египта на раскопках гробниц в Бени-Хасане, Эль-Берше, Телль-эль-Амарне; учился у египтологов У.М. Питри, Э. Навилля, Ф.Л. Гриффиса. В 1899-1904 годах главный инспектор Службы древностей Верхнего Египта. Обнаружил и исследовал 6 гробниц в Долине царей, в т. ч. после целенаправленных поисков, осуществлённых на средства лорда Карнарвона (с 1917 года, концессия с 1914 года), в 1922 году открыл гробницу Тутанхамона - единственную из усыпальниц фараонов, почти не тронутую грабителями. 10 лет длились её расчистка, изучение (описать и проанализировать около 3500 вещей Картер так и не успел) и перевоз находок в Каир, где они стали жемчужиной собрания Египетского музея.
Сочинения:
The tomb of Tut-Аnkh-Amen. L.; N. Y., 1923–1933. Vol. 1–3 (with A. Mace);
Гробница Тутанхамона. М., 1959.