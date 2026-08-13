КАРТЕР АНДЖЕЛА

КАРТЕР АНДЖЕЛА - английская пи­са­тель­ни­ца.

Ро­ди­лась в се­мье жур­на­ли­ста. Окон­чи­ла фи­ло­ло­гический факультет Бри­столь­ско­го университета (1965 год). Ра­бо­та­ла жур­на­ли­стом (1958-1961 годы), литературным обо­зре­ва­те­лем журнала «Но­вое об­ще­ст­во» в Япо­нии (1970-1972 годы), пре­по­да­ва­ла в уни­вер­си­те­тах США (1980-1981 годы) и Ав­ст­ра­лии (1984 год). Литературный де­бют - вы­дер­жан­ный в тра­ди­ци­ях но­вел­ли­сти­ки Э.А. По де­тек­тив­ный ро­ман «Та­нец те­ни» [«Sha­dow dance», 1966 год; в США опубликован под названием «Осо­ед» («Honey­buz­zard», 1967 год)] о жиз­ни экс­цен­трич­ных оби­та­те­лей мрач­ных лон­дон­ских тру­щоб. На­ме­чен­ные в нём те­мы сек­са и на­си­лия раз­ви­ты в вы­звав­шем вос­тор­жен­ные от­зы­вы кри­ти­ки ро­ма­не «Вол­шеб­ный ма­га­зин иг­ру­шек» («The magic toyshop», 1967 год), сю­жет ко­то­ро­го ос­но­ван на фрей­ди­ст­ской ин­тер­пре­та­ции вол­шеб­ных ска­зок. В со­ци­аль­но-бы­то­вых ро­ма­нах «Ощу­ще­ния» («Se­veral perceptions», 1968 год) и «Лю­бовь» («Love», 1971 год; русский перевод 2002 года) Картер, ис­поль­зуя прин­ци­пы пси­хо­ана­ли­за, ис­сле­ду­ет про­бле­му от­чу­ж­де­ния в современном об­ще­ст­ве. Наи­боль­ший ус­пех Картер при­нес­ли: тя­го­тею­щий к жан­ру фэн­те­зи ро­ман-ан­ти­уто­пия «Ге­рои и зло­деи» («Heroes and villains», 1969 год), а так­же на­уч­но-фан­та­стический ро­ман «Ад­ские ма­ши­ны же­ла­ния док­то­ра Хофф­ма­на» [«The infernal desire machines of doctor Hoffman», 1972 год, в США из­дан под названием «Вой­на грёз» («The war of dreams», 1974 год); русский перевод 1997 год] - на­сы­щен­ная ал­ле­го­рическими об­раз­а­ми прит­ча о си­ле и вла­сти. Влия­ние идей фе­ми­низ­ма про­яви­лось в аван­тюр­ном ро­ма­не «Стра­сти но­вой Евы» («The passion of new Eve», 1977 год) и плу­тов­ском ро­ма­не с эле­мен­та­ми го­ти­ки «Но­чи в цир­ке» («Nights at the circus», 1984 год, русский перевод 2004 года), ко­то­рые со­дер­жат кри­ти­ку фрей­ди­ст­ско­го об­раза жен­щи­ны и «муж­ской» па­тер­на­ли­ст­ской куль­ту­ры. В своём последнем ро­мане «Муд­рые де­ти» («Wise children», 1991 год) Картер опи­сы­вает вы­мыш­лен­ную ис­то­рию се­мьи ак­тёров, в иро­ническом клю­че обыг­ры­вая жан­ро­во-сти­ле­вые ус­лов­но­сти не­оба­роч­но­го ро­ма­на. Сре­ди других про­из­ве­де­ний Картер - сборники но­велл «Фей­ер­вер­ки» («Fireworks», 1974 год), «Кро­ва­вая ком­на­та» («The bloody cham­ber», 1979 год, русский перевод 2004 года) и «Чёр­ная Ве­не­ра» («Black Venus», 1985 год); книга «Жен­щи­на по мар­ки­зу де Са­ду: опыт ис­то­рии куль­ту­ры» («The Sadeian woman: an exer­cise in cultural history», 1979 год), ав­то­био­гра­фическая по­весть «Ни­что не свя­то» («Nothing sacred», 1982 год).