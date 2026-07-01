КАРТЕЛЬ

КАРТЕЛЬ - раз­но­вид­ность фор­маль­но­го или не­фор­маль­но­го со­гла­ше­ния ме­ж­ду до­го­ва­ри­ваю­щи­ми­ся сто­ро­на­ми.

Пер­во­на­чаль­но картелем на­зы­вал­ся письменный до­ку­мент, ко­то­рый пред­став­лял со­бой опи­са­ние тур­нир­ных и ду­эль­ных пра­вил или вы­зов на по­еди­нок. Позд­нее тер­мин «картель» стал ис­поль­зо­вать­ся в ди­пло­ма­тической прак­ти­ке для обо­зна­че­ния со­гла­ше­ний, не ну­ж­даю­щих­ся в ра­ти­фи­ка­ции. Ча­ще все­го картели под­пи­сы­ва­лись воюю­щи­ми сто­ро­на­ми с це­лью об­ме­на плен­ны­ми, за­клю­че­ния пе­ре­ми­рий и т. д.

На­чи­ная с конца XIX века картели ста­ли рас­смат­ри­вать пре­ж­де все­го как эко­но­мическое по­ня­тие. С точ­ки зре­ния эко­но­мической тео­рии картель - это раз­но­вид­ность мо­но­по­лии , а кар­те­ли­ро­ва­ние - фор­ма мо­но­поль­но­го по­ве­де­ния на рын­ке. Основная от­ли­чительная чер­та ры­ноч­но­го картеля - до­го­вор­ный ха­рак­тер его фор­ми­ро­ва­ния. Обыч­но картель со­сто­ит из груп­пы не­за­ви­си­мых друг от дру­га круп­ных эко­но­мических субъ­ек­тов (го­су­дарств, кор­по­ра­ций и т. п.), ко­то­рые об­ла­да­ют су­ще­ст­вен­ным влия­ни­ем на каком-либо рын­ке то­ва­ров или ус­луг. Уча­ст­ни­ки картеля со­гла­су­ют ме­ж­ду со­бой со­вме­ст­ные дей­ст­вия на рын­ке. До­го­во­рён­но­сти мо­гут вклю­чать в се­бя обя­за­тель­ст­ва под­дер­жи­вать за­вы­шен­ный уро­вень цен на про­да­вае­мую и за­ни­жен­ный - на по­ку­пае­мую про­дук­цию, со­блю­дать со­гла­со­ван­ные кво­ты на объ­ё­мы про­из­вод­ст­ва и сбы­та, не на­ру­шать гра­ни­цы тер­ри­то­ри­аль­но­го раз­де­ла рын­ков и др.

Картели соз­да­ва­лись пре­имущественно пу­тём за­клю­че­ния письменных со­гла­ше­ний. Од­на­ко с тех пор как за­ко­ны многих стран ста­ли ог­ра­ничи­вать и да­же пол­но­стью за­пре­щать мо­но­поль­ные дей­ст­вия, боль­шин­ст­во картелей пе­ре­шло к функ­цио­ни­ро­ва­нию на ос­но­ве не­фор­маль­ных уст­ных до­го­во­рён­но­стей (кар­тель­ных сго­во­ров).

Вве­де­ние за­ко­но­дательных за­пре­тов объ­яс­ня­ет­ся тем, что картель, рав­но как и другие ви­ды мо­но­по­лий, на­ру­ша­ют прин­ци­пы сво­бод­ной кон­ку­рен­ции, уве­ли­чи­ва­ют свои до­хо­ды за счёт вне­ры­ноч­но­го дав­ле­ния на других уча­ст­ни­ков рын­ка и, в ко­неч­ном счё­те, уси­ли­ва­ют струк­тур­ные дис­про­пор­ции в эко­но­ми­ке и за­мед­ля­ют её раз­ви­тие. Од­на­ко пол­но­цен­ное ан­ти­кар­тель­ное за­ко­но­да­тель­ст­во по­ка мож­но соз­да­вать толь­ко в пре­де­лах национальных го­су­дарств. На ме­ж­ду­народном уров­не пре­дот­вра­щать кар­тель­ные дей­ст­вия до сих пор край­не за­труд­ни­тель­но.

Многие го­ды наи­бо­лее из­вест­ным и влия­тель­ным ме­ж­ду­народным картелем яв­ля­ет­ся ОПЕК (OPEC) - Ор­га­ни­за­ция стран - экс­пор­тёров неф­ти. Этот картель, пе­рио­ди­че­ски со­гла­суя кво­ты на до­бы­чу и по­став­ки неф­ти, а так­же объ­яв­ляя же­ла­тель­ные для се­бя ко­ри­до­ры цен, ока­зы­ва­ет весь­ма зна­чительное воз­дей­ст­вие на конъ­юнк­ту­ру ми­ро­вых рын­ков уг­ле­во­до­род­но­го то­п­ли­ва. Яр­ко вы­ра­жен­ный картель су­ще­ст­ву­ет в на­ше вре­мя и на ми­ро­вом рын­ке ал­ма­зов, при­чём его об­ра­зу­ют все­го две кор­по­ра­ции - юж­ноаф­ри­кан­ская «De Beers» и рос­сий­ская АЛРОСА. Эти кор­по­ра­ции, кон­тро­ли­руя при­мер­но 85% рын­ка, ре­гу­ляр­но до­го­ва­ри­ва­ют­ся о кво­тах и це­нах сво­их про­даж.

В современной российской эко­но­ми­ке кар­тель­ные сго­во­ры так­же ста­ли до­воль­но рас­про­стра­нён­ным яв­ле­ни­ем (например, на про­тя­же­нии многих лет экс­пер­ты го­во­рят о кар­тель­ных дей­ст­ви­ях на национальном рын­ке ав­то­мо­биль­но­го то­п­ли­ва). Таким образом, за­да­ча ан­ти­кар­тель­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния ак­ту­аль­на и для на­шей стра­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)