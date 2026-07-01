КАРТЕЛЬ
КАРТЕЛЬ - разновидность формального или неформального соглашения между договаривающимися сторонами.
Первоначально картелем назывался письменный документ, который представлял собой описание турнирных и дуэльных правил или вызов на поединок. Позднее термин «картель» стал использоваться в дипломатической практике для обозначения соглашений, не нуждающихся в ратификации. Чаще всего картели подписывались воюющими сторонами с целью обмена пленными, заключения перемирий и т. д.
Начиная с конца XIX века картели стали рассматривать прежде всего как экономическое понятие. С точки зрения экономической теории картель - это разновидность монополии, а картелирование - форма монопольного поведения на рынке. Основная отличительная черта рыночного картеля - договорный характер его формирования. Обычно картель состоит из группы независимых друг от друга крупных экономических субъектов (государств, корпораций и т. п.), которые обладают существенным влиянием на каком-либо рынке товаров или услуг. Участники картеля согласуют между собой совместные действия на рынке. Договорённости могут включать в себя обязательства поддерживать завышенный уровень цен на продаваемую и заниженный - на покупаемую продукцию, соблюдать согласованные квоты на объёмы производства и сбыта, не нарушать границы территориального раздела рынков и др.
Картели создавались преимущественно путём заключения письменных соглашений. Однако с тех пор как законы многих стран стали ограничивать и даже полностью запрещать монопольные действия, большинство картелей перешло к функционированию на основе неформальных устных договорённостей (картельных сговоров).
Введение законодательных запретов объясняется тем, что картель, равно как и другие виды монополий, нарушают принципы свободной конкуренции, увеличивают свои доходы за счёт внерыночного давления на других участников рынка и, в конечном счёте, усиливают структурные диспропорции в экономике и замедляют её развитие. Однако полноценное антикартельное законодательство пока можно создавать только в пределах национальных государств. На международном уровне предотвращать картельные действия до сих пор крайне затруднительно.
Многие годы наиболее известным и влиятельным международным картелем является ОПЕК (OPEC) - Организация стран - экспортёров нефти. Этот картель, периодически согласуя квоты на добычу и поставки нефти, а также объявляя желательные для себя коридоры цен, оказывает весьма значительное воздействие на конъюнктуру мировых рынков углеводородного топлива. Ярко выраженный картель существует в наше время и на мировом рынке алмазов, причём его образуют всего две корпорации - южноафриканская «De Beers» и российская АЛРОСА. Эти корпорации, контролируя примерно 85% рынка, регулярно договариваются о квотах и ценах своих продаж.
В современной российской экономике картельные сговоры также стали довольно распространённым явлением (например, на протяжении многих лет эксперты говорят о картельных действиях на национальном рынке автомобильного топлива). Таким образом, задача антикартельного регулирования актуальна и для нашей страны.