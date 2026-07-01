КАРТЬЕ ЖОРЖ ЭТЬЕНН

КАРТЬЕ ЖОРЖ ЭТЬЕНН - государственный и по­ли­тический дея­тель Ка­на­ды.

Из се­мьи со­стоя­тель­но­го зем­ле­вла­дель­ца. По об­ра­зо­ва­нию юрист. В мо­ло­до­сти сто­рон­ник ос­во­бо­ж­де­ния французской Ка­на­ды от британского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства, со­сто­ял в ра­ди­каль­ной фран­ко­ка­надской организации «Сы­ны сво­бо­ды». Ав­тор пат­рио­тической пес­ни «O Canada, mon pays, mes amours», ко­то­рая пред­по­ло­жи­тель­но лег­ла в ос­но­ву национального гим­на Ка­на­ды . Уча­ст­ник ан­ти­ко­ло­ни­аль­но­го вос­ста­ния 1837 года в Верх­ней Ка­на­де, по­сле его по­ра­же­ния бе­жал в США. Вер­нул­ся в Ка­на­ду с раз­ре­ше­ния британских вла­стей. По­сле об­ра­зо­вания в со­от­вет­ст­вии с Ак­том о сою­зе 1841 года объ­е­ди­нён­ной провинции Ка­на­да сто­рон­ник урав­не­ния фран­ко­ка­над­цев в пра­вах с анг­ло­ка­над­ца­ми и соз­да­ния от­ветственного пра­ви­тель­ст­ва, под­от­чёт­но­го вы­бор­но­му пар­ла­мен­ту. В 1857-1858, 1858-1862 годах в ка­че­ст­ве ли­де­ра уме­рен­ных ли­бе­раль­ных ре­фор­ми­стов де­лил пре­мьер­ские пол­но­мо­чия с Д.А. Мак­до­наль­дом. В 1867 году сыг­рал важ­ную роль в соз­да­нии Ка­над­ской кон­фе­де­ра­ции, су­мев обес­пе­чить от­но­си­тель­ную ло­яль­ность фран­ко­ка­над­цев пу­тём вос­ста­нов­ле­ния административно-территориально ав­то­но­мии провинции Кве­бек. В 1868 году по­жа­ло­ван ти­ту­лом ба­ро­не­та. Бла­го­да­ря уси­ли­ям Картье сто­ли­цей но­во­го го­су­дар­ст­ва ста­ла От­та­ва , а в со­ста­ве Ка­на­ды бы­ли обра­зо­ва­ны но­вые про­вин­ции - Ма­ни­то­ба и Британская Ко­лум­бия. Ак­тив­но со­дей­ст­во­вал железно-дорожному строи­тель­ст­ву. Не­за­дол­го до смер­ти ока­зал­ся в цен­тре по­ли­тического скан­да­ла в свя­зи с фи­нан­си­ро­ва­ни­ем пра­вя­щей Ли­бе­раль­но-кон­сер­ва­тив­ной пар­тии фи­нан­со­во-промышленной груп­пой, по­лу­чив­шей за­каз на строи­тель­ст­во транс­кон­ти­нен­таль­ной же­лез­ной до­ро­ги.