КАРТЬЕ ЖОРЖ ЭТЬЕНН
КАРТЬЕ ЖОРЖ ЭТЬЕНН - государственный и политический деятель Канады.
Из семьи состоятельного землевладельца. По образованию юрист. В молодости сторонник освобождения французской Канады от британского колониального господства, состоял в радикальной франкоканадской организации «Сыны свободы». Автор патриотической песни «O Canada, mon pays, mes amours», которая предположительно легла в основу национального гимна Канады. Участник антиколониального восстания 1837 года в Верхней Канаде, после его поражения бежал в США. Вернулся в Канаду с разрешения британских властей. После образования в соответствии с Актом о союзе 1841 года объединённой провинции Канада сторонник уравнения франкоканадцев в правах с англоканадцами и создания ответственного правительства, подотчётного выборному парламенту. В 1857-1858, 1858-1862 годах в качестве лидера умеренных либеральных реформистов делил премьерские полномочия с Д.А. Макдональдом. В 1867 году сыграл важную роль в создании Канадской конфедерации, сумев обеспечить относительную лояльность франкоканадцев путём восстановления административно-территориально автономии провинции Квебек. В 1868 году пожалован титулом баронета. Благодаря усилиям Картье столицей нового государства стала Оттава, а в составе Канады были образованы новые провинции - Манитоба и Британская Колумбия. Активно содействовал железно-дорожному строительству. Незадолго до смерти оказался в центре политического скандала в связи с финансированием правящей Либерально-консервативной партии финансово-промышленной группой, получившей заказ на строительство трансконтинентальной железной дороги.