КАРТЬЕ-БРЕССОН АНРИ
КАРТЬЕ-БРЕССОН АНРИ - французский фотограф, режиссёр документального кино, живописец и рисовальщик.
Начал заниматься живописью в 1923 году; в 1924 году познакомился с художниками и писателями, близкими сюрреализму (Р. Кревель, М. Жакоб, Г. Стайн, М. Эрнст, Л. Арагон). Продолжил обучение живописи в ателье А. Лота в Париже (1927-1928 годы), усвоив его методы «синтетического кубизма». В 1930 году совершил первое далёкое путешествие (Берег Слоновой Кости); по возвращении во Францию (1931 год) начал систематически заниматься фотографией под руководством А. Кертеса (хотя известны его снимки и 1929-1930 годов). Он снимал «Лейкой» с 1932 года; её портативность и высокое качество оптики позволяли делать снимки в самой гуще толпы. Уже в ранних работах (в т. ч. сделанных в Италии и Испании в 1932-1933 годах) Картье-Брессон привнёс в жанр документальной фотографии непосредственность и «случайность» в сочетании с психологической напряжённостью. Один из его ранних снимков («Андалусия») кажется фотографическим парафразом картины «Меланхолия и загадки улицы» (1914 год) Дж. Де Кирико. Первый фоторепортаж Картье-Брессона появился в 1932 году в парижском журнале «Vu»; в дальнейшем его фотографии публиковались в журналах «Arts et Métier Graphiques», «Harper’s Bazaar». Фотограф-путешественник, Картье-Брессон участвовал в этнографической экспедиции в Мексику в 1934 году, в 1935 году жил в США, где устроил совместную выставку с мексиканским фотографом М.А. Браво и впервые обратился к документальному кино (под влиянием П. Стренда). Вернувшись во Францию, был в 1936-1939 годах ассистентом режиссера Ж. Ренуара (фильмы «Загородная прогулка», «Правила игры» и др.), снял фильм «Победа жизни» о госпиталях в республиканской Испании (1937 год).
В 1940 году Картье-Брессон был арестован нацистами, но бежал; участвовал в Движении Сопротивления, устраивал побеги заключённых. В 1944-1945 годах снимал освобождение Парижа, был режиссёром фильма «Возвращение» (1945 год). Одна из ключевых фотографий тех лет, снятая в Дессау, - «Опознание информатора гестапо». В ней воплощён принцип «решающего момента», сформулированный Картье-Брессон в книге «Решающий миг» («Images à la sauvette», 1952 год). Он отвергал использование вспышки или искусственной подсветки как элемента вмешательства в естественное течение событий, был против кадрирования при печати с негатива. В том же стиле живого репортажа выполнены портреты П. Боннара, Ж. Брака, А. Бретона, А. Матисса, Ж.П. Сартра, У. Фолкнера. В 1947 году Картье-Брессон вместе с Р. Капá, Д. Сеймуром и Дж. Роджером создал фотоагентство «Магнум» (вышел из него в 1966 году). После войны Картье-Брессон снимал в Индии, Бирме, Пакистане, Китае и Индонезии. В 1954 году он стал первым запалным фотографом, допущенным в СССР после смерти И.В. Сталина. Необычные своей естественностью, отличные от официальной советской пропаганды тех лет снимки вошли в альбом «Москва» (1955 год). Среди других альбомов фотографий Картье-Брессона - «Китай» (1964 год), «Лик Азии» (1972 год), «Фотопортреты» (1985 год), «А. Картье-Брессон в Индии» (1987 год), «Америка мимоходом» (1991 год), «По поводу Парижа» (1994 год). С 1974 года Картье-Брессон посвятил себя рисунку и живописи. При жизни мастера был создан фонд его имени, который устраивает выставки, издаёт фотоальбомы ведущих мастеров мировой фотографии. Картье-Брессон во многом определил современное представления о фотографии как искусстве.
Иллюстрации:
А. Картье-Брессон. Портрет Ж. Брака. 1940-е годы.
А. Картье-Брессон. «Берлинская стена». 1963 год.