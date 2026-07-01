КАРТЬЕ-БРЕССОН АНРИ

КАРТЬЕ-БРЕССОН АНРИ - французский фо­то­граф, ре­жис­сёр до­ку­мен­таль­но­го ки­но, жи­во­пи­сец и ри­со­валь­щик.

На­чал за­ни­мать­ся жи­во­пи­сью в 1923 году; в 1924 году по­зна­ко­мил­ся с ху­дож­ни­ка­ми и пи­са­те­ля­ми, близ­ки­ми сюр­реа­лиз­му (Р. Кре­вель, М. Жа­коб, Г. Стайн, М. Эрнст, Л. Ара­гон). Про­дол­жил обу­че­ние жи­во­пи­си в ате­лье А. Ло­та в Па­ри­же (1927-1928 годы), ус­во­ив его ме­то­ды «син­те­тического ку­биз­ма». В 1930 году со­вер­шил пер­вое да­лё­кое пу­те­ше­ст­вие (Бе­рег Сло­но­вой Кос­ти); по воз­вра­ще­нии во Фран­цию (1931 год) на­чал сис­те­ма­ти­че­ски за­ни­мать­ся фо­то­гра­фи­ей под руководством А. Кер­те­са (хо­тя из­вест­ны его сним­ки и 1929-1930 годов). Он сни­мал «Лей­кой» с 1932 года; её пор­та­тив­ность и вы­со­кое ка­че­ст­во оп­ти­ки по­зво­ля­ли де­лать сним­ки в са­мой гу­ще тол­пы. Уже в ран­них ра­бо­тах (в т. ч. сде­лан­ных в Ита­лии и Ис­па­нии в 1932-1933 годах) Картье-Брессон прив­нёс в жанр до­ку­мен­таль­ной фо­то­гра­фии не­по­сред­ст­вен­ность и «слу­чай­ность» в со­че­та­нии с пси­хо­ло­гической на­пря­жён­но­стью. Один из его ран­них сним­ков («Ан­да­лу­сия») ка­жет­ся фо­то­гра­фическим па­ра­фра­зом кар­ти­ны «Ме­лан­хо­лия и за­гад­ки ули­цы» (1914 год) Дж. Де Ки­ри­ко. Пер­вый фо­то­ре­пор­таж Картье-Брессона поя­вил­ся в 1932 году в па­риж­ском журнале «Vu»; в даль­нейшем его фо­то­гра­фии пуб­ли­ко­ва­лись в жур­на­лах «Arts et Métier Gra­phi­ques», «Harper’s Bazaar». Фо­то­граф-пу­те­ше­ст­вен­ник, Картье-Брессон уча­ст­во­вал в эт­но­гра­фической экс­пе­ди­ции в Мек­си­ку в 1934 году, в 1935 году жил в США, где уст­ро­ил со­вме­ст­ную вы­став­ку с мексиканским фо­то­гра­фом М.А. Бра­во и впер­вые об­ра­тил­ся к до­ку­мен­таль­но­му ки­но (под влия­ни­ем П. Стрен­да). Вер­нув­шись во Фран­цию, был в 1936-1939 годах ас­си­стен­том режиссера Ж. Ре­нуа­ра (филь­мы «За­го­род­ная про­гул­ка», «Пра­ви­ла иг­ры» и др.), снял фильм «По­бе­да жиз­ни» о гос­пи­та­лях в рес­пуб­ли­кан­ской Ис­па­нии (1937 год).

В 1940 году Картье-Брессон был аре­сто­ван на­цис­та­ми, но бе­жал; уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния , уст­раи­вал по­бе­ги за­клю­чён­ных. В 1944-1945 годах сни­мал ос­во­бо­ж­де­ние Па­ри­жа, был ре­жис­сё­ром фильма «Воз­вра­ще­ние» (1945 год). Од­на из клю­че­вых фо­то­гра­фий тех лет, сня­тая в Дес­сау, - «Опо­зна­ние ин­фор­ма­то­ра гес­та­по». В ней во­пло­щён прин­цип «ре­шаю­ще­го мо­мен­та», сфор­му­ли­ро­ван­ный Картье-Брессон в книге «Ре­шаю­щий миг» («Images à la sauvette», 1952 год). Он от­вер­гал ис­поль­зо­ва­ние вспыш­ки или ис­кус­ст­вен­ной под­свет­ки как эле­мен­та вме­ша­тель­ст­ва в ес­те­ст­вен­ное те­че­ние со­бы­тий, был про­тив кад­ри­ро­ва­ния при пе­ча­ти с не­га­ти­ва. В том же сти­ле жи­во­го ре­пор­та­жа вы­пол­не­ны порт­ре­ты П. Бон­на­ра, Ж. Бра­ка, А. Бре­то­на, А. Ма­тис­са, Ж.П. Сар­тра, У. Фолк­не­ра. В 1947 году Картье-Брессон вме­сте с Р. Капá, Д. Сей­му­ром и Дж. Род­же­ром соз­дал фо­то­агент­ст­во «Маг­нум» (вы­шел из не­го в 1966 году). По­сле вой­ны Картье-Брессон сни­мал в Ин­дии, Бир­ме, Па­ки­ста­не, Ки­тае и Ин­до­не­зии. В 1954 году он стал пер­вым запалным фо­то­гра­фом, до­пу­щен­ным в СССР по­сле смер­ти И.В. Ста­ли­на . Не­обыч­ные сво­ей ес­те­ст­вен­но­стью, от­лич­ные от официальной советской про­па­ган­ды тех лет сним­ки во­шли в аль­бом «Мо­ск­ва» (1955 год). Сре­ди других аль­бо­мов фо­то­гра­фий Картье-Брессона - «Ки­тай» (1964 год), «Лик Азии» (1972 год), «Фо­то­порт­ре­ты» (1985 год), «А. Кар­тье-Брес­сон в Ин­дии» (1987 год), «Аме­ри­ка ми­мо­хо­дом» (1991 год), «По по­во­ду Па­ри­жа» (1994 год). С 1974 года Картье-Брессон по­свя­тил се­бя ри­сун­ку и жи­во­пи­си. При жиз­ни мас­те­ра был соз­дан фонд его име­ни, ко­то­рый уст­раи­ва­ет вы­став­ки, из­да­ёт фо­то­аль­бо­мы ве­ду­щих мас­те­ров ми­ро­вой фо­то­гра­фии. Картье-Брессон во мно­гом оп­ре­де­лил современное пред­став­ле­ния о фо­то­гра­фии как ис­кус­ст­ве.

Иллюстрации:

А. Кар­тье-Брес­сон. Портрет Ж. Брака. 1940-е годы.

А. Кар­тье-Брес­сон. «Бер­лин­ская сте­на». 1963 год.