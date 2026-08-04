КАРТАШЁВ Антон Владимирович

Историк церкви, общественный и церковный деятель.

Окончил Петербургскую духовную академию (1899). Магистр богословия (1900). Доктор церковных наук honoris causa (1947). С 1900 преподавал в Петербургской духовной академии. С 1906 заведующий кафедрой истории религии и церкви на Петербургских высших женских курсах . Придерживался мировоззрения близкого к христианской демократии. В 1917 занимал посты товарища Обер-прокурора Св. Синода, Обер-прокурора Св. Синода, министра вероисповеданий Временного правительства . В 1918 участвовал в работе Поместного собора. В январе 1918 эмигрировал. Основал Православный богословский институт (1925). В своих исторических трудах исходил из теории двух истин, историю считал раскрытием божественного откровения. Конечную цель развития общества видел в установлении теократии. Историю русской церкви рассматривал через призму ее борьбы с греческой иерархией. В основу русской культуры и истории положил концепт «Святой Руси». Считал концепцию « Москва-Третий Рим » вершиной русской религиозной мысли.

Сочинения:

Святой великий князь Владимир, отец русской культуры. Париж, 1938;

Ветхозаветная библейская критика. Париж, 1947;

Воссоздание Святой Руси. Париж, 1956;

Очерки по истории Русской Церкви. Париж, 1959. Т. 1-2;

Вселенские соборы. Париж, 1963.