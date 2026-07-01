КАРТАЛЫ
КАРТАЛЫ - город в России, в юго-восточной части Челябинской области, центр Карталинского района.
Население 28,9 тысяч человек (2007 год). Расположен на Южном Урале, в долине реки Карталы-Аят. Железно-дорожный узел. Через Карталы проходит газопровод Бухара (Узбекистан) - Урал (Челябинск).
Вырос из казачьей станицы Полтавская (1843 год; позднее - село Полтавка) и посёлка, возникшего при строительстве станции Карталы Троицко-Орской железной дороги (1914-1915 годы; движение открыто в 1917 году). В 1918-1919 годах находился под контролем Временного сибирского правительства (1918 год), «Омского правительства» (1918-1919 годы). В августе 1919 года занят частями РККА. В 1929 году построена железно-дорожная линия до Магнитогорска; в 1941 году - до Акмолинска. Город Карталы с 1944 года, с 1965 года районный центр. Деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. Музеи: историко-краеведческий, истории локомотивного депо (2005 год).
Предприятия железно-дорожного транспорта, пищевой промышленности; производство стройматериалов, швейных изделий.
Близ Карталы, в селе Великопетровка, - церковь Святых Петра и Павла (1861 год).