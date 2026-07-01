КАРТАЛЫ

КАРТАЛЫ - го­род в Рос­сии, в юго-восточной час­ти Че­ля­бин­ской области, центр Кар­та­лин­ско­го района.

Население 28,9 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на Южном Ура­ле, в до­ли­не реки Кар­та­лы-Аят. Железно-дорожный узел. Че­рез Карталы про­хо­дит га­зо­про­вод Бу­ха­ра (Уз­бе­ки­стан) - Урал (Че­ля­бинск).

Вы­рос из ка­зачь­ей ста­ни­цы Пол­тав­ская (1843 год; позд­нее - село Пол­тав­ка) и по­сёл­ка, воз­ник­ше­го при строи­тель­ст­ве станции Кар­та­лы Тро­иц­ко-Ор­ской железной дороги (1914-1915 годы; дви­же­ние от­кры­то в 1917 году). В 1918-1919 годах на­хо­дил­ся под кон­тро­лем Вре­мен­но­го си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва (1918 год), «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» (1918-1919 годы). В августе 1919 года за­нят час­тя­ми РККА. В 1929 году по­строе­на железно-дорожная ли­ния до Маг­ни­то­гор­ска; в 1941 году - до Ак­мо­лин­ска. Го­род Карталы с 1944 года, с 1965 года рай­он­ный центр. Де­ревянная цер­ковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри . Му­зеи: ис­то­ри­ко-крае­ведческий, ис­то­рии ло­ко­мо­тив­но­го де­по (2005 год).

Пред­при­ятия железно-дорожного транс­пор­та, пи­ще­вой промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов, швей­ных из­де­лий.

Близ Карталы, в селе Ве­ли­ко­пет­ров­ка, - церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1861 год).

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