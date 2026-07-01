КАРТАХЕНА (КОЛУМБИЯ)

КАРТАХЕНА (КОЛУМБИЯ) - Кар­та­хе­на-де-Ин­ди­ас (Car­ta­ge­na de Indias), го­род на се­ве­ре Ко­лум­бии , административный центр департамента Бо­ли­вар.

Население 885,7 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ка­риб­ско­го моря, к за­па­ду от ниж­не­го те­че­ния реки Ма­гда­ле­на. Круп­ный мор­ской порт (гру­зо­обо­рот 7 миллионов тонн, 2007 год; в основном вы­воз неф­ти и неф­те­про­дук­тов; в 1990-е годы со­ору­жён кон­тей­нер­ный тер­ми­нал). Узел ав­то­до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Ра­фа­эля Нунь­е­са.

Го­род ос­но­ван в 1533 году испанским кон­ки­ста­до­ром Пед­ро де Эре­диа на мес­те ин­дей­ско­го по­се­ле­ния. В ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од круп­ный порт (вы­воз дра­го­цен­ных ме­тал­лов), центр ра­бо­тор­гов­ли. Картахена не­од­но­крат­но под­вер­га­лась на­па­де­ни­ям пи­ра­тов, в 1586 году бы­ла раз­граб­ле­на английскими кор­са­ра­ми во гла­ве с Ф. Дрей­ком. В 1811 году Картахена пер­вым из го­ро­дов ви­це-ко­ро­лев­ст­ва Но­вая Гра­на­да про­воз­гла­си­ла не­за­ви­си­мость от Ис­па­нии. Промышленное раз­ви­тие го­ро­да на­ча­лось по­сле от­кры­тия в 1917 году неф­тя­ных по­лей в до­ли­не реки Ма­гда­ле­на.

В ис­то­рическом цен­тре Картахены (вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия) - 3 квар­та­ла: ари­сто­кра­тический Сан-Пед­ро, тор­го­вый Сан-Дие­го, на­род­ный Геф­се­ма­ни. В Картахене со­хра­ни­лись наи­бо­лее мощ­ные на по­бе­ре­жье Ка­риб­ско­го моря испанские обо­ро­нительные со­ору­же­ния ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да: городские сте­ны и ук­ре­п­ле­ния (1532-1796 годы, ин­же­не­ры Б. Ан­то­нел­ли, А. де Аре­ва­ло), кре­пость Сан-Фе­ли­пе-де-Ба­ра­хас (середина XVII века, пе­ре­ст­рое­на в 1760-е годы, инженер А. де Аре­ва­ло). Со­бор (1575-1612 годы, пе­ре­стро­ен в 1796 году, архитектор Х.К. Ча­кон), мо­на­сты­ри XVI век: Сан­то-До­мин­го, Сан-Фран­си­ско; церк­ви XVI-XVIII веков - Сан­то-До­мин­го (1536 год), ие­зу­ит­ская Святого Пед­ро Кла­ве­ра (1695-1736 годы, по об­раз­цу рим­ской Иль-Дже­зу); бывшая тюрь­ма Лас-Бо­ве­дас (конец XVIII века, ны­не тор­го­вые ря­ды), ба­роч­ный Дво­рец ин­кви­зи­ции (1706-1770 годы), двор­цы и жи­лые до­ма XVIII века с кры­ты­ми бал­ко­на­ми; клас­си­ци­стическое зда­ние университета Картахены (1827 год). Сре­ди современных по­стро­ек - бейс­боль­ный ста­ди­он (1947 год, ар­хи­тек­то­ры Г.А. Ор­те­га, М.Г. Со­ла­но); вы­сот­ные зда­ния XX века ис­ка­зи­ли ис­то­рический си­лу­эт го­ро­да. Мно­го­численные эк­лек­тические мо­ну­мен­ты (па­мят­ник Х. Ко­лум­бу, 1895 год, скульп­тор Л. Бар­толи­ни, и др.). Университет Картахены (1827 год), Университет Сан-Бу­эна­вен­ту­ра (1688 год; современный ста­тус с 1708 года), Тех­но­ло­гический университет имени С. Бо­ли­ва­ра (1970 год). Му­зеи: соврременного искусства (1959 год, функ­цио­ни­ру­ет с 1979 года), во­енно-мор­ской (1988 год), ис­то­рический, ре­лигиозного ис­кус­ст­ва, зо­ло­та, ке­ра­ми­ки. Дом-му­зей по­ли­ти­ка, пи­са­те­ля и по­эта Р.В. Нунь­е­са Мо­ле­до. В Картахене про­во­дит­ся Ме­ж­ду­народный ки­но­фес­ти­валь (с 1961 года).

Картахена - один из глав­ных де­ло­вых, тор­го­вых (в т. ч. юве­лир­ны­ми из­де­лия­ми, изум­ру­да­ми) и промышленных цен­тров стра­ны: здесь про­из­во­дит­ся около 8% ВВП Ко­лум­бии. В го­ро­де со­сре­до­то­че­но бо­лее 150 пред­при­ятий круп­но­го и сред­не­го биз­не­са (в т. ч. пред­при­ятия сфе­ры ус­луг - транс­порт­ные, ло­ги­стические и др.). Большая часть промышленных пред­при­ятий со­сре­до­то­че­на в рай­оне пор­то­вой зо­ны и ин­ду­ст­ри­аль­ном при­го­ро­де Ма­мо­наль. В Картахене - пред­при­ятия ма­ши­но­стро­ительного ком­плек­са (вклю­чая су­до­ре­монт), лёг­кой и пи­ще­вой промышленности. В Ма­мо­на­ле - неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод ком­па­нии «Ecopetrol» (один из круп­ней­ших на ка­риб­ском по­бе­ре­жье и в стра­не; мощ­ность 75 тысяч баррелей/сутки; к 2010 году пла­ни­ру­ет­ся уве­ли­чить объ­ём пе­ре­ра­бот­ки неф­ти до 140 тысяч баррелей/сутки).

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