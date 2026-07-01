КАРТАХЕНА (КОЛУМБИЯ)
КАРТАХЕНА (КОЛУМБИЯ) - Картахена-де-Индиас (Cartagena de Indias), город на севере Колумбии, административный центр департамента Боливар.
Население 885,7 тысяч человек (2008 год). Расположен на побережье Карибского моря, к западу от нижнего течения реки Магдалена. Крупный морской порт (грузооборот 7 миллионов тонн, 2007 год; в основном вывоз нефти и нефтепродуктов; в 1990-е годы сооружён контейнерный терминал). Узел автодорог. Международный аэропорт имени Рафаэля Нуньеса.
Город основан в 1533 году испанским конкистадором Педро де Эредиа на месте индейского поселения. В колониальный период крупный порт (вывоз драгоценных металлов), центр работорговли. Картахена неоднократно подвергалась нападениям пиратов, в 1586 году была разграблена английскими корсарами во главе с Ф. Дрейком. В 1811 году Картахена первым из городов вице-королевства Новая Гранада провозгласила независимость от Испании. Промышленное развитие города началось после открытия в 1917 году нефтяных полей в долине реки Магдалена.
В историческом центре Картахены (включён в список Всемирного наследия) - 3 квартала: аристократический Сан-Педро, торговый Сан-Диего, народный Гефсемани. В Картахене сохранились наиболее мощные на побережье Карибского моря испанские оборонительные сооружения колониального периода: городские стены и укрепления (1532-1796 годы, инженеры Б. Антонелли, А. де Аревало), крепость Сан-Фелипе-де-Барахас (середина XVII века, перестроена в 1760-е годы, инженер А. де Аревало). Собор (1575-1612 годы, перестроен в 1796 году, архитектор Х.К. Чакон), монастыри XVI век: Санто-Доминго, Сан-Франсиско; церкви XVI-XVIII веков - Санто-Доминго (1536 год), иезуитская Святого Педро Клавера (1695-1736 годы, по образцу римской Иль-Джезу); бывшая тюрьма Лас-Боведас (конец XVIII века, ныне торговые ряды), барочный Дворец инквизиции (1706-1770 годы), дворцы и жилые дома XVIII века с крытыми балконами; классицистическое здание университета Картахены (1827 год). Среди современных построек - бейсбольный стадион (1947 год, архитекторы Г.А. Ортега, М.Г. Солано); высотные здания XX века исказили исторический силуэт города. Многочисленные эклектические монументы (памятник Х. Колумбу, 1895 год, скульптор Л. Бартолини, и др.). Университет Картахены (1827 год), Университет Сан-Буэнавентура (1688 год; современный статус с 1708 года), Технологический университет имени С. Боливара (1970 год). Музеи: соврременного искусства (1959 год, функционирует с 1979 года), военно-морской (1988 год), исторический, религиозного искусства, золота, керамики. Дом-музей политика, писателя и поэта Р.В. Нуньеса Моледо. В Картахене проводится Международный кинофестиваль (с 1961 года).
Картахена - один из главных деловых, торговых (в т. ч. ювелирными изделиями, изумрудами) и промышленных центров страны: здесь производится около 8% ВВП Колумбии. В городе сосредоточено более 150 предприятий крупного и среднего бизнеса (в т. ч. предприятия сферы услуг - транспортные, логистические и др.). Большая часть промышленных предприятий сосредоточена в районе портовой зоны и индустриальном пригороде Мамональ. В Картахене - предприятия машиностроительного комплекса (включая судоремонт), лёгкой и пищевой промышленности. В Мамонале - нефтеперерабатывающий завод компании «Ecopetrol» (один из крупнейших на карибском побережье и в стране; мощность 75 тысяч баррелей/сутки; к 2010 году планируется увеличить объём переработки нефти до 140 тысяч баррелей/сутки).