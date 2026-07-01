КАРТАХЕНА

КАРТАХЕНА - го­род на юго-вос­то­ке Ис­па­нии, в ав­то­ном­ной области Мур­сия.

Население 217,7 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Сре­ди­зем­но­го мо­ря. Морской порт (об­слу­же­но 1238 су­дов; гру­зо­обо­рот 19,5 миллионов тонн, 2007 год; вы­воз в основном ме­тал­лур­гической про­дук­ции, олив­ко­во­го мас­ла, ви­на и фрук­тов, ввоз про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния, уг­ля, кок­са, дре­ве­си­ны). Железно-дорожная стан­ция; че­рез Картахену про­хо­дит ско­ро­ст­ная Сре­ди­зем­но­мор­ская ав­то­ма­ги­ст­раль.

Го­род ос­но­ван около 227 до н. э. пра­ви­те­лем Кар­фа­ге­на Гас­д­ру­ба­лом как опор­ный пункт для про­ник­но­ве­ния во внутренние рай­оны Пи­ре­ней­ско­го полуострова. В 209 году, в пе­ри­од Пу­ни­че­ских войн , был за­воё­ван рим­ля­на­ми, с это­го вре­ме­ни из­вес­тен под названием Но­вый Кар­фа­ген (Carthago Nova). В 44 году до н. э. по­лу­чил ста­тус римской ко­ло­нии. С 298 года н. э. сто­ли­ца од­но­именной про­вин­ции. В 425 году го­род раз­граб­лен ван­да­ла­ми. В начале V века - 1289 год центр епи­скоп­ст­ва. В 555 году по­пал под власть Ви­зан­тии, сто­ли­ца ви­зантийской провинции Ис­па­ния. В начале VII века го­род за­хва­чен вест­го­та­ми, в 711 году - ара­ба­ми. В 1269 году Картахена от­воё­ва­на у му­суль­ман ко­ро­лём Ара­го­на Хай­ме I За­вое­ва­те­лем, в 1303 году во­шла в со­став ко­ро­лев­ст­ва Кас­ти­лия. В пе­ри­од Гражданской вой­ны 1936-1939 годов во­енная ба­за (порт) рес­пуб­ли­кан­цев.

В го­ро­де со­хра­ни­лись ан­тич­ные по­строй­ки: руи­ны пу­ни­че­ских стен и хра­ма Мель­кар­та (220-е годы до н. э.); руи­ны древне-римского фо­ру­ма (I век до н. э., ос­тат­ки хра­ма Юпи­те­ра, Юно­ны и Ми­нер­вы, Ау­гу­сте­ума, ку­рии), Ка­са-де-ла-Фор­ту­на (I век до н. э.), т. н. Сле­пая баш­ня (I век н. э.), древне-римский те­атр (V-I века до н. э.), руи­ны ам­фи­те­ат­ра (по­след­няя треть I века н. э.), терм, позд­не­рим­ский нек­ро­поль (IV-V века); ви­зантийские сте­ны (589-590 годы), Кас­ти­льо-де-ла-Кон­сеп­сь­он (XIII-XIV века), со­бор Воз­не­се­ния Бо­го­ма­те­ри (XIII век, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1899-1904 годах, архитектор В. Бел­три). Сре­ди по­стро­ек XVII - начала XX веков: зда­ние Ар­се­на­ла (1732-1782 годы), городские сте­ны (1766-1786 годы), церк­ви Сан­то-До­мин­го (XVIII-XX веков, ка­пел­ла 1695 год), Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-дель-Кар­мен (1710-1713 годы), Сан­та-Ма­рия-де-Гра­сия (XVIII век), Вир­хен-де-ла-Ка­ри­дад (1890-1893 годы); не­оклас­си­ци­стическая Ка­са-Мо­ли­на (конец XVIII века), шко­ла гар­де­ма­ри­нов (1789-1810 годы), зда­ние му­ни­ци­па­ли­те­та (1907 год, архитектор Т. Ри­ко). Па­мят­ник ге­ро­ям битв при Ка­ви­те и Сан­ть­я­го-де-Ку­бе (1923 год). По­ли­тех­нический университет (ос­но­ван в 1998 году на ба­зе не­сколь­ких выс­ших тех­нических школ). Му­зеи: ар­хео­ло­гический (1943 год), Национальный мор­ской ар­хео­ло­гический (1982 год), во­ен­но-мор­ской (1986 год). Но­вый те­атр-цирк (ос­но­ван в 1879 году как Те­атр-цирк, современное название с 1970 года). В Картахене про­во­дят­ся: тра­диционный кар­на­вал (в фев­ра­ле), музыкальные фес­ти­ва­ли - ме­ж­ду­народный джа­зо­вый (с 1980 года, в но­яб­ре), му­зы­ки на­ро­дов ми­ра «Ла Мар де Му­си­кас» (с 1995 года; еже­год­но, в ию­ле).

В эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг; наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щие­ся сек­то­ра - тор­гов­ля и ту­ризм; уро­вень без­ра­бо­ти­цы в Картахене - один из са­мых низ­ких в Ис­па­нии. В Картахене и бли­жай­ших при­го­ро­дах со­сре­до­то­че­но около 10% промышленных мощ­но­стей ав­то­ном­ной области Мур­сия (в основном мел­кие и сред­ние пред­при­ятия). Вы­де­ля­ет­ся про­изводство хи­мической про­дук­ции (в т. ч. удоб­ре­ний - «Empresa Nacional de Fertilizantes»; био­то­п­ли­ва - «Eco­car­buran­tes Españoles»), су­дов (около 15 вер­фей; в т. ч. вы­пуск про­гу­лоч­ных яхт и ка­те­ров). К юго-вос­то­ку от Картахены - ин­ду­ст­ри­аль­ный по­ли­гон «Valle de Escombre­ras», где дей­ст­ву­ют неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод ком­па­нии «Repsol YPF S. A.» (про­из­водственная мощ­ность 5,5 миллионов тонн неф­ти в год; к 2010 году бу­дет рас­ши­ре­на до 11 миллионов тонн; в 2000 году со­еди­нён неф­те­про­во­дом с неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щим за­во­дом в Пу­эр­толь­я­но), за­вод ком­па­нии «Acei­tes Especiales del Mediterráneo S. A.» (про­изводство про­дук­тов тон­кой хи­мии), пред­при­ятия по про­изводству це­мен­та, пе­рера­бот­ке сельско-хозяйственной про­дук­ции, ТЭЦ и др. К се­ве­ро-за­па­ду от го­ро­да - индустри­аль­ные по­ли­го­ны «Cabezo Beaza» (ма­лые пред­при­ятия пи­ще­вой, ав­то­мо­биль­ной, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности, по про­изводству обо­ру­до­ва­ния для морских су­дов, строй­ма­те­риа­лов и др.) и «Los Ca­ma­chos» (500 раз­но­про­филь­ных пред­при­ятий).

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