КАРТАХЕНА
КАРТАХЕНА - город на юго-востоке Испании, в автономной области Мурсия.
Население 217,7 тысяч человек (2008 год). Расположен на побережье Средиземного моря. Морской порт (обслужено 1238 судов; грузооборот 19,5 миллионов тонн, 2007 год; вывоз в основном металлургической продукции, оливкового масла, вина и фруктов, ввоз продукции машиностроения, угля, кокса, древесины). Железно-дорожная станция; через Картахену проходит скоростная Средиземноморская автомагистраль.
Город основан около 227 до н. э. правителем Карфагена Гасдрубалом как опорный пункт для проникновения во внутренние районы Пиренейского полуострова. В 209 году, в период Пунических войн, был завоёван римлянами, с этого времени известен под названием Новый Карфаген (Carthago Nova). В 44 году до н. э. получил статус римской колонии. С 298 года н. э. столица одноименной провинции. В 425 году город разграблен вандалами. В начале V века - 1289 год центр епископства. В 555 году попал под власть Византии, столица византийской провинции Испания. В начале VII века город захвачен вестготами, в 711 году - арабами. В 1269 году Картахена отвоёвана у мусульман королём Арагона Хайме I Завоевателем, в 1303 году вошла в состав королевства Кастилия. В период Гражданской войны 1936-1939 годов военная база (порт) республиканцев.
В городе сохранились античные постройки: руины пунических стен и храма Мелькарта (220-е годы до н. э.); руины древне-римского форума (I век до н. э., остатки храма Юпитера, Юноны и Минервы, Аугустеума, курии), Каса-де-ла-Фортуна (I век до н. э.), т. н. Слепая башня (I век н. э.), древне-римский театр (V-I века до н. э.), руины амфитеатра (последняя треть I века н. э.), терм, позднеримский некрополь (IV-V века); византийские стены (589-590 годы), Кастильо-де-ла-Консепсьон (XIII-XIV века), собор Вознесения Богоматери (XIII век, реконструирован в 1899-1904 годах, архитектор В. Белтри). Среди построек XVII - начала XX веков: здание Арсенала (1732-1782 годы), городские стены (1766-1786 годы), церкви Санто-Доминго (XVIII-XX веков, капелла 1695 год), Нуэстра-Сеньора-дель-Кармен (1710-1713 годы), Санта-Мария-де-Грасия (XVIII век), Вирхен-де-ла-Каридад (1890-1893 годы); неоклассицистическая Каса-Молина (конец XVIII века), школа гардемаринов (1789-1810 годы), здание муниципалитета (1907 год, архитектор Т. Рико). Памятник героям битв при Кавите и Сантьяго-де-Кубе (1923 год). Политехнический университет (основан в 1998 году на базе нескольких высших технических школ). Музеи: археологический (1943 год), Национальный морской археологический (1982 год), военно-морской (1986 год). Новый театр-цирк (основан в 1879 году как Театр-цирк, современное название с 1970 года). В Картахене проводятся: традиционный карнавал (в феврале), музыкальные фестивали - международный джазовый (с 1980 года, в ноябре), музыки народов мира «Ла Мар де Мусикас» (с 1995 года; ежегодно, в июле).
В экономике города доминирует сфера услуг; наиболее динамично развивающиеся сектора - торговля и туризм; уровень безработицы в Картахене - один из самых низких в Испании. В Картахене и ближайших пригородах сосредоточено около 10% промышленных мощностей автономной области Мурсия (в основном мелкие и средние предприятия). Выделяется производство химической продукции (в т. ч. удобрений - «Empresa Nacional de Fertilizantes»; биотоплива - «Ecocarburantes Españoles»), судов (около 15 верфей; в т. ч. выпуск прогулочных яхт и катеров). К юго-востоку от Картахены - индустриальный полигон «Valle de Escombreras», где действуют нефтеперерабатывающий завод компании «Repsol YPF S. A.» (производственная мощность 5,5 миллионов тонн нефти в год; к 2010 году будет расширена до 11 миллионов тонн; в 2000 году соединён нефтепроводом с нефтеперерабатывающим заводом в Пуэртольяно), завод компании «Aceites Especiales del Mediterráneo S. A.» (производство продуктов тонкой химии), предприятия по производству цемента, переработке сельско-хозяйственной продукции, ТЭЦ и др. К северо-западу от города - индустриальные полигоны «Cabezo Beaza» (малые предприятия пищевой, автомобильной, деревообрабатывающей промышленности, по производству оборудования для морских судов, стройматериалов и др.) и «Los Camachos» (500 разнопрофильных предприятий).