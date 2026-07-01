КАРСОН-СИТИ

КАРСОН-СИТИ - го­род на За­па­де США , административный центр шта­та Не­ва­да.

Население 60,7 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на за­па­де шта­та, в восточных от­ро­гах хреб­та Сьер­ра-Не­ва­да, в до­ли­не реки Кар­сон, к вос­то­ку от озера Та­хо (по­гра­нич­ное с тер­ри­то­ри­ей шта­та Ка­ли­фор­ния). Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1858 году в свя­зи с на­ча­лом раз­ра­бот­ки на­хо­дя­щих­ся не­по­да­лё­ку ме­сто­ро­ж­де­ний руд се­реб­ра. На­зван в честь сле­до­пы­та и про­вод­ни­ка (впо­след­ст­вии бри­гад­но­го ге­не­ра­ла ар­мии США) Кри­сто­фе­ра (Ки­та) Кар­со­на (1809-1868 годы), уча­ст­ни­ка экс­пе­ди­ций Дж.Ч. Фре­мон­та (1813-1890 годы), об­сле­до­вав­ше­го этот рай­он. С 1861 года сто­ли­ца тер­ри­то­рии Не­ва­да, с 1864 года - шта­та Не­ва­да. В конце 1860-х годов - круп­ный железно-дорожный узел (в начале XX века но­вая железно-дорожная ли­ния про­шла в сто­ро­не от го­ро­да).

Кол­ледж Западной Не­ва­ды. Му­зеи: шта­та Не­ва­да (1939 год; ис­то­ри­че­ский), же­лез­но­до­рож­ный шта­та Не­ва­да (1980 год), дет­ский; Ху­дожественная га­ле­рея Боль­шо­го Бас­сей­на; ин­дей­ский куль­тур­ный центр Стю­ар­та. Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - зда­ние ка­пи­то­лия шта­та Не­ва­да (1870-1871 годы), дом По­ла Лак­сал­та (1888-1891 годы), дом гу­бер­на­то­ра (1908-1909 годы). В Карсон-Сити мно­го зе­лё­ных на­са­ж­де­ний, в т. ч. 30 пар­ков. В чер­те го­ро­да - го­ря­чие ис­точ­ни­ки Кар­сон.

В сфе­ре ус­луг за­ня­то около 85% ра­бо­таю­щих в Карсон-Сити, в промышленности - около 15% (середина 2000-х годов). Важ­ней­шая от­расль сфе­ры ус­луг - об­слу­жи­ва­ние административного ап­па­ра­та шта­та. Раз­ви­ва­ют­ся пред­при­ятия ма­ло­го и сред­не­го биз­не­са ря­да вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей промышленности. Центр жи­вот­но­водческого рай­она (в т. ч. мяс­ное ско­то­вод­ст­во).

В ок­ре­ст­но­стях Карсон-Сити - гор­но­лыж­ные трас­сы.

Иллюстрация:

Кар­сон-Си­ти. Му­зей шта­та Не­ва­да.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)