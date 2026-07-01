КАРСОН-СИТИ
КАРСОН-СИТИ - город на Западе США, административный центр штата Невада.
Население 60,7 тысяч человек (2008 год). Расположен на западе штата, в восточных отрогах хребта Сьерра-Невада, в долине реки Карсон, к востоку от озера Тахо (пограничное с территорией штата Калифорния). Аэропорт.
Основан в 1858 году в связи с началом разработки находящихся неподалёку месторождений руд серебра. Назван в честь следопыта и проводника (впоследствии бригадного генерала армии США) Кристофера (Кита) Карсона (1809-1868 годы), участника экспедиций Дж.Ч. Фремонта (1813-1890 годы), обследовавшего этот район. С 1861 года столица территории Невада, с 1864 года - штата Невада. В конце 1860-х годов - крупный железно-дорожный узел (в начале XX века новая железно-дорожная линия прошла в стороне от города).
Колледж Западной Невады. Музеи: штата Невада (1939 год; исторический), железнодорожный штата Невада (1980 год), детский; Художественная галерея Большого Бассейна; индейский культурный центр Стюарта. Среди архитектурных памятников - здание капитолия штата Невада (1870-1871 годы), дом Пола Лаксалта (1888-1891 годы), дом губернатора (1908-1909 годы). В Карсон-Сити много зелёных насаждений, в т. ч. 30 парков. В черте города - горячие источники Карсон.
В сфере услуг занято около 85% работающих в Карсон-Сити, в промышленности - около 15% (середина 2000-х годов). Важнейшая отрасль сферы услуг - обслуживание административного аппарата штата. Развиваются предприятия малого и среднего бизнеса ряда высокотехнологичных отраслей промышленности. Центр животноводческого района (в т. ч. мясное скотоводство).
В окрестностях Карсон-Сити - горнолыжные трассы.
Иллюстрация:
Карсон-Сити. Музей штата Невада.