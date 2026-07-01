КАРСКИЙ ЕВФИМИЙ ФЁДОРОВИЧ
КАРСКИЙ ЕВФИМИЙ ФЁДОРОВИЧ - российский филолог-славист, академик АН СССР (1916 год), основоположник научого изучения белорусского языка и словесности.
Из семьи сельского учителя. Окончил Нежинский историко-филологический институт (1885 год). Преподавал русский язык в Виленской гимназии. С 1893 года в Варшавском университете. В 1897 году получил звание ординарного профессора. В 1899-1900 годах в научной командировке в Сербии, Болгарии, Турции. В 1905-1910 годах ректор Варшавского университета. В 1905-1917 годах редактировал «Русский филологический вестник». В связи с избранием действительным членом Академии наук в 1916 году переехал в Петроград. В АН был членом Правления, Президиума, редакционно-издательского совета, редактором (с 1920 года) «Известий отделения русского языка и словесности Академии наук», председателем и членом ряда научных комиссий, директором этнологии и антропографии музея. В 1916-1928 годах профессор Петроградского (Ленинградского) университета. С конца 1910-х годов по 1920 год жил в Минске, где его застала польская оккупация; перевёз в Минск из Варшавы свою библиотеку. В 1920 году вернулся в Петроград, возобновил работу в АН и университете.
Основные труды по истории и современным диалектам белорусского языка, белорусской народной поэзии, старобелорусской письменности, старославянским памятникам и истории русского языка, палеографии, истории языкознания. Издал древнейшие памятники с их палеографическим и лингвистическим анализом: «Листки Ундольского», Русскую правду, «Надпись Самуила» и др. В статье «Наблюдения в области синтаксиса Лаврентьевского списка летописи» (1929 год) установил, какие синтаксические явления списка принадлежат старославянскому языку, какие - живой русской речи, определил хронологию отдельных языковых фактов. Карскому принадлежит ряд статей по методике преподавания русского языка.
Сочинения:
О языке так называемых литовских летописей. Варшава, 1894;
Западнорусские переводы Псалтыри в XV–XVII вв. Варшава, 1896;
Белорусы. Варшава и др., 1903–1922. Т. 1–3;
Русская диалектология. Л., 1924;
Очерк научной разработки русского языка в пределах СССР. Л., 1926;
Славянская кирилловская палеография. Л., 1928;
Русская правда по древнейшему списку. Л., 1930;
Белорусы. Язык белорусского народа. М., 1955–1956. Вып. 1–3;
Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М., 1962.
Дополнительная литература:
Ляпунов Б.М. Очерк жизни и деятельности академика Е. Ф. Карского // Изв. АН СССР. Отделение общественных наук. 1932. № 3 (библ.);
Борковский В.И. Е.Ф. Карский // Русский язык в школе. 1951. № 1; он же. Исследования Е. Ф. Карского по белорусскому языку // Карский Е. Ф. Белорусы. М., 1955. Вып. 1;
Кузнецов П.С. Е.Ф. Карский // Изв. АН СССР. Отделение литературы и языка. 1961. Т. 20. Вып. 1;
Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды. Биобиблиографический словарь. Минск, 1977. Т. 2.