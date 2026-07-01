КАРСКИЙ ЕВФИМИЙ ФЁДОРОВИЧ

КАРСКИЙ ЕВФИМИЙ ФЁДОРОВИЧ - российский фи­ло­лог-сла­вист, академик АН СССР (1916 год), ос­но­во­по­лож­ник на­учого из­уче­ния бе­ло­русского язы­ка и сло­вес­но­сти.

Из се­мьи сель­ско­го учи­те­ля. Окон­чил Не­жин­ский ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический институт (1885 год). Пре­по­да­вал русский язык в Ви­лен­ской гим­на­зии. С 1893 года в Вар­шав­ском университете. В 1897 году по­лу­чил зва­ние ор­ди­нар­но­го про­фес­со­ра. В 1899-1900 годах в на­учной ко­ман­ди­ров­ке в Сер­бии, Бол­га­рии, Тур­ции. В 1905-1910 годах рек­тор Вар­шав­ско­го университета. В 1905-1917 годах ре­дак­ти­ро­вал «Рус­ский фи­ло­ло­ги­че­ский вест­ник». В свя­зи с из­бра­ни­ем действительным членом Академии наук в 1916 году пе­ре­ехал в Пет­ро­град. В АН был членом Прав­ле­ния, Пре­зи­диу­ма, ре­дак­ци­он­но-из­дательского со­ве­та, ре­дак­то­ром (с 1920 года) «Из­вес­тий от­де­ле­ния рус­ско­го язы­ка и сло­вес­но­сти Ака­де­мии на­ук», пред­се­да­те­лем и членом ряда на­учных ко­мис­сий, ди­рек­то­ром эт­но­ло­гии и ан­тро­по­гра­фии му­зея. В 1916-1928 годах профессор Пет­ро­град­ско­го (Ле­нин­град­ско­го) университета. С конца 1910-х годов по 1920 год жил в Мин­ске, где его за­ста­ла польская ок­ку­па­ция ; пе­ре­вёз в Минск из Вар­ша­вы свою биб­лио­те­ку. В 1920 году вер­нул­ся в Пет­ро­град, воз­об­но­вил ра­бо­ту в АН и уни­вер­си­те­те.

Основные тру­ды по ис­то­рии и современным диа­лек­там бе­ло­русского языка, бе­ло­русской на­род­ной по­эзии, ста­ро­бе­ло­рус­ской пись­мен­но­сти, ста­ро­сла­вян­ским па­мят­ни­кам и ис­то­рии русского язы­ка, па­лео­гра­фии, ис­то­рии язы­ко­зна­ния. Из­дал древ­ней­шие па­мят­ни­ки с их па­лео­гра­фическим и лин­гвис­тическим ана­ли­зом: «Ли­ст­ки Ун­доль­ско­го», Рус­скую прав­ду, «Над­пись Са­муи­ла» и др. В статье «На­блю­де­ния в об­лас­ти син­так­си­са Лав­рен­ть­ев­ско­го спи­ска ле­то­пи­си» (1929 год) ус­та­но­вил, ка­кие син­так­сические яв­ле­ния спи­ска при­над­ле­жат ста­ро­сла­вян­ско­му языку, ка­кие - жи­вой русской ре­чи, оп­ре­де­лил хро­но­ло­гию отдельных язы­ко­вых фак­тов. Карскому при­над­ле­жит ряд ста­тей по ме­то­ди­ке пре­по­да­ва­ния русского язы­ка.

Сочинения:

О язы­ке так на­зы­вае­мых ли­тов­ских ле­то­пи­сей. Вар­ша­ва, 1894;

За­пад­но­рус­ские пе­ре­во­ды Псал­ты­ри в XV–XVII вв. Вар­ша­ва, 1896;

Бе­ло­ру­сы. Вар­ша­ва и др., 1903–1922. Т. 1–3;

Рус­ская диа­лек­то­ло­гия. Л., 1924;

Очерк на­уч­ной раз­ра­бот­ки рус­ско­го язы­ка в пре­де­лах СССР. Л., 1926;

Сла­вян­ская ки­рил­лов­ская па­лео­гра­фия. Л., 1928;

Рус­ская прав­да по древ­ней­ше­му спис­ку. Л., 1930;

Бе­ло­ру­сы. Язык бе­ло­рус­ско­го на­ро­да. М., 1955–1956. Вып. 1–3;

Тру­ды по бе­ло­рус­ско­му и дру­гим сла­вян­ским язы­кам. М., 1962.

Дополнительная литература:

Ля­пу­нов Б.М. Очерк жиз­ни и дея­тель­но­сти ака­де­ми­ка Е. Ф. Кар­ско­го // Изв. АН СССР. Отделение общественных наук. 1932. № 3 (библ.);

Бор­ков­ский В.И. Е.Ф. Кар­ский // Рус­ский язык в шко­ле. 1951. № 1; он же. Ис­сле­до­ва­ния Е. Ф. Кар­ско­го по бе­ло­рус­ско­му язы­ку // Кар­ский Е. Ф. Бе­ло­ру­сы. М., 1955. Вып. 1;

Куз­не­цов П.С. Е.Ф. Кар­ский // Изв. АН СССР. От­де­ле­ние ли­те­ра­ту­ры и язы­ка. 1961. Т. 20. Вып. 1;

Бу­ла­хов М.Г. Вос­точ­но­сла­вян­ские язы­ко­ве­ды. Био­биб­лио­гра­фи­че­ский сло­варь. Минск, 1977. Т. 2.