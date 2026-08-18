КАРСА ШТУРМ 1877
КАРСА ШТУРМ 1877 года - взятие 05-06(17-18).11.1877 года российскими войсками сильной турецкой крепости Карс в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов (cмотрите Русско-турецкие войны).
К началу войны крепость под руководством английских инженеров была реконструирована. Оборонительные сооружения представляли мощные форты, построенные вокруг опоясывающей город каменной стены, и цитадель. Гарнизон крепости состоял из 25 тысяч человек, имел 303 орудия (комендант - Гусейн-Хами-паша). Российские войска (командующий - генерал-лейтенант И.Д. Лазарев; около 35 тысяч человек, околдо 200 орудий) начали осаду крепости в октябре 1877 года. В ночь с 5 на 6 (с 17 на 18) ноября российские войска (5 колонн, около 15 тысяч человек, 40 орудий) одновременно атаковали крепость с севера, северо-запада и юго-запада. Кавалерия, действуя 3 группами, блокировала пути подхода подкреплений противника. Утром следующего дня Карс пал, Гусейн-Хами-паша с частью гарнизона бежал. Турки потеряли около 7 тысяч убитыми и ранеными, 17 тысяч пленными и всю артиллерию; русские - около 500 человек убитыми и около 1,8 тысяч ранеными. По Сан-Стефанскому миру 1878 года Карс вошёл в состав Российской империи.