КАРРИЛЬО, КАРИЛЬО СОЛАРЕС САНТЬЯГО

КАРРИЛЬО, КАРИЛЬО СОЛАРЕС САНТЬЯГО - испанский по­ли­тический дея­тель.

Из ра­бо­чей се­мьи, сын де­пу­та­та кор­те­сов от со­циа­ли­стической пар­тии Вен­сес­лао Кар­ри­льо. В 1928 году всту­пил в Фе­де­ра­цию со­циа­ли­стической мо­ло­дёжи (ФСМ). В 1932-1936 годах член Ис­пол­нительного комитета ФСМ, в 1932-1934 годах ди­рек­тор центрального ор­га­на ФСМ газеты «Renovacion». В 1934-1936 годах ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ФСМ. За уча­стие во все­об­щей за­бас­тов­ке в октябре 1934 года был аре­сто­ван, на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии до февраля 1936 года. В мае 1936 года воз­гла­вил Объ­е­ди­нён­ный со­юз со­циа­ли­стической мо­ло­дё­жи Ис­па­нии, со­сто­яв­ший из со­циа­ли­стов и ком­му­ни­стов. В августе 1936 года всту­пил в Ком­му­ни­сти­че­скую пар­тию Ис­па­нии (КПИ). С на­ча­лом Гражданской вой­ны в Ис­па­нии член рес­пуб­ли­кан­ской Хун­ты обо­ро­ны Мад­ри­да (1936-1937 годы). С мар­та 1937 года член ЦК КПИ. По­сле по­ра­же­ния рес­пуб­ли­ки эми­гри­ро­вал во Фран­цию, за­тем в Мек­си­ку. С 1945 года член По­лит­бю­ро (с 1960 года член Ис­пол­ко­ма) КПИ. В 1960 году из­бран ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём КПИ. В 1968 году осу­дил ввод войск стран Вар­шав­ско­го до­го­во­ра в Че­хо­сло­ва­кию . В по­сле­дую­щие го­ды один из ве­ду­щих тео­ре­ти­ков ев­ро­ком­му­низ­ма. В феврале 1976 года по­сле па­де­ния фран­ки­ст­ско­го ре­жи­ма вер­нул­ся в Ис­па­нию, депутат кор­те­сов в 1977-1982 годах. В 1982 году в свя­зи с по­ра­же­ни­ем КПИ на вы­бо­рах в пар­ла­мент по­дал в от­став­ку с по­ста ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря пар­тии. В 1985 году по­сле ис­клю­че­ния из ру­ко­во­дя­щих ор­га­нов КПИ вы­шел из её со­ста­ва. В 1986 году ос­новал поли­тическую организацию Ра­бо­чая пар­тия Ис­па­нии - Со­юз ком­му­ни­стов. В феврале 1991 года под­пи­сал со­гла­ше­ние о её вхо­ж­де­нии в Ис­пан­скую со­циа­ли­сти­че­скую ра­бо­чую пар­тию.

Сочинения:

Después de Franco qué? P., 1965;

По­сле Фран­ко - что? Ис­па­ния: дей­ст­ви­тель­ность и пер­спек­ти­вы. М., 1966;

Problemas del socia­lis­mo. P., 1969;

Eurocomunismo y Estado. Mad­rid, 1977;

Memoria de la transición. Madrid, 1983;

La Segunda República: recuerdos y ref­lec­xiones. Barcelona, 1999.