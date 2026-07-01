КАРРЬЕРА РОЗАЛЬБА

КАРРЬЕРА РОЗАЛЬБА - итальянский жи­во­пи­сец.

Учи­лась в Ве­не­ции у Дж. Диа­ман­ти­ни, Дж.А. Пел­лег­ри­ни [за ко­то­рым бы­ла за­му­жем её се­ст­ра, жи­во­пи­сец Анд­же­ла Кар­рь­е­ра (1677 - по­сле 1757 годов)]; ми­ниа­тюр­ной жи­во­пи­си обу­ча­лась у Ж. Сте­ве (или у Ф. Бен­ко­ви­ча). Пи­са­ла порт­ре­ты-ми­ниа­тю­ры в ро­кай­ль­ном сти­ле (на сло­но­вой кос­ти, на та­ба­кер­ках) - «Де­вуш­ка с го­лу­бем» (1705 год, Королевская галерея, Дрез­ден; за эту ра­бо­ту из­бра­на членом ака­де­мии Святого Лу­ки в Ри­ме), «Флей­ти­ст­ка», «Да­ма, иг­раю­щая на кла­ве­си­не» (оба - Эр­ми­таж , Санкт-Пе­тер­бург) и др. С конца 1700-х годов об­ра­ти­лась к тех­ни­ке пас­те­ли. В 1720-1721 годах Каррьера по при­гла­ше­нию кол­лек­цио­не­ра П. Кро­зá по­се­ти­ла Па­риж, где её искусство про­из­ве­ло боль­шое впе­чат­ле­ние на ху­дож­ни­ков и зна­то­ков. В Па­ри­же по­зна­ко­ми­лась с А. Ват­то (ис­пол­ни­ла его порт­рет, 1721 год, Ште­де­лев­ский ху­дожественный институт, Франк­фурт-на-Май­не), Г. Ри­го, Н. де Лар­жиль­е­ром, Ж.Ф. де Труа и другими ху­дож­ни­ка­ми; ис­пол­ни­ла порт­ре­ты мо­ло­до­го Лю­до­ви­ка XV (Королевская галерея, Дрез­ден; Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бос­тон).

По воз­вра­ще­нии в Ита­лию Каррьера ра­бо­та­ла при дво­ре гер­цо­гов д’Эсте в Мо­де­не (1723 год), так­же при австрийском дво­ре в Ве­не (1730 год). Ко­ло­рит её ка­мер­ных порт­ре­тов все­гда по­стро­ен на тон­кой то­наль­ной раз­ра­бот­ке од­но­го-двух цве­тов, неж­ных со­че­та­ни­ях цве­то­вых от­тен­ков (порт­ре­ты по­эта П. Ме­та­ста­зио, 1730 год, КГ, Дрез­ден; кар­ди­на­ла М. де По­линь­я­ка, Га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция; французского кон­су­ла в Ве­не­ции М. Ле Бло­на, 1727 год, КГ, Дрез­ден; се­рия порт­ре­тов ве­не­ци­ан­ских знат­ных дам и других). Около 1745 года Каррьера поч­ти пе­ре­ста­ла ра­бо­тать из-за сле­по­ты; сре­ди позд­них ра­бот - «Ав­то­порт­рет в ви­де По­эзии» (1747 год, Му­зей ве­не­ци­ан­ско­го сет­те­чен­то, Ве­не­ция). Про­дук­тив­ный мас­тер, Каррьера ис­пол­ни­ла все­го свыше 1700 про­из­ве­де­ний. Её се­ст­ра - жи­во­пи­сец Джо­ван­на Кар­рь­е­ра (1683-1737 годы).

Сочинение:

Lettere, diari, frammenti / Ed. B. Sani. Firenze, 1985. Vol. 1–2.

Иллюстрация:

Р. Кар­рь­е­ра. «Ним­фа из сви­ты Апол­ло­на». 1721 год. Лувр (Па­риж).