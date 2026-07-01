КАРРЬЕРА РОЗАЛЬБА
КАРРЬЕРА РОЗАЛЬБА - итальянский живописец.
Училась в Венеции у Дж. Диамантини, Дж.А. Пеллегрини [за которым была замужем её сестра, живописец Анджела Каррьера (1677 - после 1757 годов)]; миниатюрной живописи обучалась у Ж. Стеве (или у Ф. Бенковича). Писала портреты-миниатюры в рокайльном стиле (на слоновой кости, на табакерках) - «Девушка с голубем» (1705 год, Королевская галерея, Дрезден; за эту работу избрана членом академии Святого Луки в Риме), «Флейтистка», «Дама, играющая на клавесине» (оба - Эрмитаж, Санкт-Петербург) и др. С конца 1700-х годов обратилась к технике пастели. В 1720-1721 годах Каррьера по приглашению коллекционера П. Крозá посетила Париж, где её искусство произвело большое впечатление на художников и знатоков. В Париже познакомилась с А. Ватто (исполнила его портрет, 1721 год, Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне), Г. Риго, Н. де Ларжильером, Ж.Ф. де Труа и другими художниками; исполнила портреты молодого Людовика XV (Королевская галерея, Дрезден; Музей изящных искусств, Бостон).
По возвращении в Италию Каррьера работала при дворе герцогов д’Эсте в Модене (1723 год), также при австрийском дворе в Вене (1730 год). Колорит её камерных портретов всегда построен на тонкой тональной разработке одного-двух цветов, нежных сочетаниях цветовых оттенков (портреты поэта П. Метастазио, 1730 год, КГ, Дрезден; кардинала М. де Полиньяка, Галерея Академии, Венеция; французского консула в Венеции М. Ле Блона, 1727 год, КГ, Дрезден; серия портретов венецианских знатных дам и других). Около 1745 года Каррьера почти перестала работать из-за слепоты; среди поздних работ - «Автопортрет в виде Поэзии» (1747 год, Музей венецианского сеттеченто, Венеция). Продуктивный мастер, Каррьера исполнила всего свыше 1700 произведений. Её сестра - живописец Джованна Каррьера (1683-1737 годы).
Сочинение:
Lettere, diari, frammenti / Ed. B. Sani. Firenze, 1985. Vol. 1–2.
Иллюстрация:
Р. Каррьера. «Нимфа из свиты Аполлона». 1721 год. Лувр (Париж).