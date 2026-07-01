КАРРЕРА РАФАЭЛЬ

КАРРЕРА РАФАЭЛЬ - государственный и военный дея­тель Гва­те­ма­лы .

Не по­лу­чил об­ра­зо­ва­ния. В пе­ри­од борь­бы ме­ж­ду ли­бе­ра­ла­ми и кон­сер­ва­то­ра­ми, раз­вер­нув­шей­ся в фе­де­ра­ции Со­еди­нён­ных про­вин­ций Цен­траль­ной Аме­ри­ки в 1823-1838 годах, примк­нул к кон­сер­ва­тив­ной пар­тии, с 1836 года один из её ли­де­ров. 02.02.1838 года во гла­ве воо­руженных от­ря­дов за­хва­тил сто­ли­цу фе­де­ра­ции и сверг ли­бе­раль­ное пра­ви­тель­ст­во Ф. Мо­ра­са­на . В 1839 году до­бил­ся вы­хо­да Гва­те­ма­лы из со­ста­ва фе­де­ра­ции. В 1844 и 1851 годах из­би­рал­ся пре­зи­ден­том Гва­те­ма­лы, с 1854 года по­жиз­нен­ный пре­зи­дент. От­ме­нил ли­бе­раль­ные пре­об­ра­зо­ва­ния, ус­та­но­вил дик­та­тор­ский ре­жим. Го­ды прав­ле­ния Каррера во­шли в ис­то­рию под названием «мрач­ное три­дца­ти­ле­тие».