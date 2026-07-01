КАРРЕРА РАФАЭЛЬ
КАРРЕРА РАФАЭЛЬ - государственный и военный деятель Гватемалы.
Не получил образования. В период борьбы между либералами и консерваторами, развернувшейся в федерации Соединённых провинций Центральной Америки в 1823-1838 годах, примкнул к консервативной партии, с 1836 года один из её лидеров. 02.02.1838 года во главе вооруженных отрядов захватил столицу федерации и сверг либеральное правительство Ф. Морасана. В 1839 году добился выхода Гватемалы из состава федерации. В 1844 и 1851 годах избирался президентом Гватемалы, с 1854 года пожизненный президент. Отменил либеральные преобразования, установил диктаторский режим. Годы правления Каррера вошли в историю под названием «мрачное тридцатилетие».