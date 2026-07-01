КАРРЕРА АНДРАДЕ ХОРХЕ

КАРРЕРА АНДРАДЕ ХОРХЕ - эк­ва­дор­ский по­эт, ди­пло­мат.

Окон­чил юри­дический кол­ледж в Ки­то, учил­ся в университетах Бар­се­ло­ны и Экс-ан-Про­ван­са. В 1930-1950-х годах со­сто­ял на ди­пло­ма­тической служ­бе в стра­нах Ев­ро­пы, Азии и Южной Аме­ри­ки. В 1952-1958 годах ра­бо­тал в ЮНЕСКО. В 1966-1967 годах за­ни­мал пост министра иностранных дел Эк­ва­до­ра. Де­бю­ти­ро­вал сбор­ни­ком сти­хов в ду­хе сим­во­лиз­ма «Не­из­ре­чен­ный пруд» («Es­tanque ine­fable», 1922 год). Ав­тор по­этических сборников «Гир­лян­да без­мол­вия» («Guirnal­da del silen­cio», 1926 год), «Вес­ти с мо­ря и су­ши» («Bo­letines de mar y de tierra», 1930 год), «Ка­та­лог яб­ло­ка» («Rol de la man­zana», 1935 год) и других, от­ме­чен­ных изя­ще­ст­вом фор­мы, изы­скан­но­стью ме­та­фор , эс­тет­ским вос­при­яти­ем дей­ст­ви­тель­но­сти. Тра­ди­ции японской по­эзии хок­ку бы­ли ис­поль­зо­ва­ны Каррера Андраде в сборнике «Мик­ро­грам­мы» («Microgramas», 1940 год). Фи­лософские раз­мыш­ле­ния о мес­те че­ло­ве­ка в ми­ро­зда­нии от­ли­ча­ют сти­хо­тво­ре­ния из сборника «Че­ло­век пла­не­ты» («Hom­bre planetario», 1963 год). Сре­ди про­из­ве­де­ний Каррера Андраде - ав­то­био­гра­фия («Вул­кан и ко­либ­ри», «El volcán y el co­libri», 1970 год), пу­те­вые очер­ки, эс­се и др.

Сочинения:

Ин­вен­тарь ми­ра. М., 1977;

Obra poética. Quito, 2000.