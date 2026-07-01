КАРРЕРА АНДРАДЕ ХОРХЕ
КАРРЕРА АНДРАДЕ ХОРХЕ - эквадорский поэт, дипломат.
Окончил юридический колледж в Кито, учился в университетах Барселоны и Экс-ан-Прованса. В 1930-1950-х годах состоял на дипломатической службе в странах Европы, Азии и Южной Америки. В 1952-1958 годах работал в ЮНЕСКО. В 1966-1967 годах занимал пост министра иностранных дел Эквадора. Дебютировал сборником стихов в духе символизма «Неизреченный пруд» («Estanque inefable», 1922 год). Автор поэтических сборников «Гирлянда безмолвия» («Guirnalda del silencio», 1926 год), «Вести с моря и суши» («Boletines de mar y de tierra», 1930 год), «Каталог яблока» («Rol de la manzana», 1935 год) и других, отмеченных изяществом формы, изысканностью метафор, эстетским восприятием действительности. Традиции японской поэзии хокку были использованы Каррера Андраде в сборнике «Микрограммы» («Microgramas», 1940 год). Философские размышления о месте человека в мироздании отличают стихотворения из сборника «Человек планеты» («Hombre planetario», 1963 год). Среди произведений Каррера Андраде - автобиография («Вулкан и колибри», «El volcán y el colibri», 1970 год), путевые очерки, эссе и др.
Сочинения:
Инвентарь мира. М., 1977;
Obra poética. Quito, 2000.