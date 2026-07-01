КАРРЬЕР ЖАН КЛОД
КАРРЬЕР ЖАН КЛОД - французский сценарист, драматург.
Родился в семье винодела. Обучался в Высшей нормальной школе в Сен-Клу. Как сценарист сотрудничал со многими крупными режиссёрами, в т. ч. с Л. Буньюэлем («Дневник горничной», 1964 год; «Скромное обаяние буржуазии», 1972 год; «Этот смутный объект желания», 1977 год), Ф. Шлёндорфом («Жестяной барабан», 1979 год), Ж.Л. Годаром («Спасайся, кто может», 1980 год), А. Вайдой («Дантон», 1983 год; «Бесы», 1987 год), М. Форманом («Вальмон», 1989 год), Ж.П. Раппно («Сирано де Бержерак», 1990 год), П. Бруком, К. Саурой и др. Обращаясь в своих сценариях (многие написаны в соавторстве, в т. ч. с режиссёрами) к повседневной жизни современного общества, эпизодам истории, сюжетам известных литературных произведений (П.А.Ф. Шодерло де Лакло, Э. Ростана, О. Мирбо, Г. Грасса и др.), Каррьер нередко привносит в рассказываемую историю притчевое начало. Автор пьес, романов, книг о кино, автобиографии, юмористических рассказов, соавтор антологии «Словарь глупости» («Dictionnaire de la bêtise», 1965 год) и др.