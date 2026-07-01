КАРРЬЕР ЖАН КЛОД

КАРРЬЕР ЖАН КЛОД - французский сце­на­рист, дра­ма­тург .

Ро­дил­ся в се­мье ви­но­де­ла. Обу­чал­ся в Выс­шей нор­маль­ной шко­ле в Сен-Клу. Как сце­на­рист со­труд­ни­чал со мно­ги­ми круп­ны­ми ре­жис­сё­ра­ми, в т. ч. с Л. Бунь­ю­элем («Днев­ник гор­нич­ной», 1964 год; «Скром­ное обая­ние бур­жуа­зии», 1972 год; «Этот смут­ный объ­ект же­ла­ния», 1977 год), Ф. Шлён­дор­фом («Жес­тя­ной ба­ра­бан», 1979 год), Ж.Л. Го­да­ром («Спа­сай­ся, кто мо­жет», 1980 год), А. Вай­дой («Дан­тон», 1983 год; «Бе­сы», 1987 год), М. Фор­ма­ном («Валь­мон», 1989 год), Ж.П. Рапп­но («Си­ра­но де Бер­же­рак», 1990 год), П. Бру­ком, К. Сау­рой и др. Об­ра­ща­ясь в сво­их сце­на­ри­ях (мно­гие на­пи­са­ны в со­ав­тор­ст­ве, в т. ч. с ре­жис­сё­ра­ми) к по­все­днев­ной жиз­ни современного об­ще­ст­ва, эпи­зо­дам ис­то­рии, сю­же­там из­вест­ных литературных про­из­ве­де­ний (П.А.Ф. Шо­дер­ло де Лак­ло, Э. Рос­та­на, О. Мир­бо, Г. Грас­са и др.), Каррьер не­ред­ко прив­но­сит в рас­ска­зы­вае­мую ис­то­рию прит­че­вое на­ча­ло. Ав­тор пьес, ро­ма­нов, книг о ки­но, ав­то­био­гра­фии, юмо­ри­стических рас­ска­зов, со­ав­тор ан­то­ло­гии «Сло­варь глу­по­сти» («Dic­tionnaire de la bêtise», 1965 год) и др.