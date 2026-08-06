КАРРЬЕР Эжен Анатоль

Французский жи­во­пи­сец и гра­фик .

С 1869 жил в Па­ри­же, где учил­ся в Шко­ле изящ­ных ис­кусств у А. Ка­ба­не­ля (до 1879). Уча­ст­во­вал во фран­ко-прус­ской вой­не ; в 1870–71 на­хо­дил­ся в пле­ну. По­сле па­де­ния Па­риж­ской ком­му­ны ис­пол­нил ли­то­гра­фию «Пра­ва че­ло­ве­ка» (1871), в ко­то­рой про­яви­лось его ув­ле­че­ние со­циа­ли­стич. идея­ми. В 1872–73 К. ра­бо­тал в ли­то­граф­ской мас­тер­ской Ж. Ше­ре, за­ни­мал­ся так­же ке­ра­ми­кой. Во вре­мя пер­во­го по­се­ще­ния Лон­до­на (1878) на не­го силь­ное впе­чат­ле­ние про­из­ве­ла жи­во­пись У. Тёр­не­ра. Вме­сте с О. Ро­де­ном и П. Пю­ви де Ша­ван­ном ос­но­вал Нац. об-во изящ­ных ис­кусств (1890); уча­ст­во­вал в вы­став­ках мюн­хен­ско­го Се­цес­сио­на (1896).

Один из ве­ду­щих мас­те­ров франц. ар ну­во и сим­во­лиз­ма, К. стре­мил­ся сред­ст­ва­ми жи­во­пи­си во­пло­тить тон­чай­шие ню­ан­сы пси­хо­ло­гич. со­стоя­ний, рас­крыть тай­ну че­ло­ве­че­ских взаи­мо­от­но­ше­ний (кар­ти­ны на те­му «Ма­те­рин­ст­во» и др.). Жи­во­пись К. поч­ти мо­но­хром­на, по­стро­е­на на со­че­та­нии при­глу­шён­ных от­тен­ков се­реб­ри­сто-се­рых, ко­рич­не­ва­тых то­нов; си­лу­эты, ли­нии мяг­ки, ли­ше­ны чёт­ко­сти, фи­гу­ры слов­но рас­тво­ря­ют­ся в ок­ру­жаю­щем про­стран­ст­ве. Те же чер­ты от­ли­ча­ют порт­ре­ты К. (П. Вер­ле­на, 1890, Му­зей Ор­се, Па­риж; Э. Гон­ку­ра, ок. 1892, Му­зей, Пон­ту­аз; О. Ро­де­на, 1896, Му­зей Ро­де­на, Па­риж, и др.). К. пи­сал так­же кар­ти­ны на ми­фо­ло­гич. и ре­лиг. те­мы, пей­за­жи, ин­терь­е­ры и на­тюр­мор­ты; за­ни­мал­ся де­ко­ра­тив­ной жи­во­пи­сью. В 1898–1903 ру­ко­во­дил соз­дан­ной им ака­де­ми­ей (ака­де­мия Кар­рь­е­ра), ко­то­рую по­се­ща­ли А. Ма­тисс, А. Де­рен и др. Брат ке­ра­ми­ста Эр­не­ста Кар­рь­е­ра (1858–1908).

Сочинение:

Ecrits et lettres choisies. 7 éd. P., 1919.

Автор статьи: В. В. Ста­ро­ду­бо­ва.

Иллюстрация:

Э. Кар­рь­ер. «Ма­те­рин­ст­во». Ок. 1890. Му­зей изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств (Бу­да­пешт).