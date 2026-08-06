КАРРЬЕР Эжен Анатоль
Французский живописец и график.
С 1869 жил в Париже, где учился в Школе изящных искусств у А. Кабанеля (до 1879). Участвовал во франко-прусской войне; в 1870–71 находился в плену. После падения Парижской коммуны исполнил литографию «Права человека» (1871), в которой проявилось его увлечение социалистич. идеями. В 1872–73 К. работал в литографской мастерской Ж. Шере, занимался также керамикой. Во время первого посещения Лондона (1878) на него сильное впечатление произвела живопись У. Тёрнера. Вместе с О. Роденом и П. Пюви де Шаванном основал Нац. об-во изящных искусств (1890); участвовал в выставках мюнхенского Сецессиона (1896).
Один из ведущих мастеров франц. ар нуво и символизма, К. стремился средствами живописи воплотить тончайшие нюансы психологич. состояний, раскрыть тайну человеческих взаимоотношений (картины на тему «Материнство» и др.). Живопись К. почти монохромна, построена на сочетании приглушённых оттенков серебристо-серых, коричневатых тонов; силуэты, линии мягки, лишены чёткости, фигуры словно растворяются в окружающем пространстве. Те же черты отличают портреты К. (П. Верлена, 1890, Музей Орсе, Париж; Э. Гонкура, ок. 1892, Музей, Понтуаз; О. Родена, 1896, Музей Родена, Париж, и др.). К. писал также картины на мифологич. и религ. темы, пейзажи, интерьеры и натюрморты; занимался декоративной живописью. В 1898–1903 руководил созданной им академией (академия Каррьера), которую посещали А. Матисс, А. Дерен и др. Брат керамиста Эрнеста Каррьера (1858–1908).
Сочинение:
Ecrits et lettres choisies. 7 éd. P., 1919.
Автор статьи: В. В. Стародубова.
Иллюстрация:
Э. Каррьер. «Материнство». Ок. 1890. Музей изобразительных искусств (Будапешт).