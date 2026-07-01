КАРРЕР Д’АНКОСС ЭЛЕН

КАРРЕР Д’АНКОСС ЭЛЕН - французский ис­то­рик и по­ли­то­лог, член Французской ака­де­мии (1990 год).

По­сто­ян­ный сек­ре­тарь Французской ака­де­мии (с 1999 года; пер­вая жен­щи­на, из­бран­ная с мо­мен­та соз­да­ния ака­де­мии в 1635 году на этот по­жиз­нен­ный пост), иностространный член РАН (2003 год).

Из се­мьи вы­ход­цев из Рос­сии (отец - Ге­ор­гий Зу­ра­би­шви­ли, мать - уро­ж­дён­ная На­та­лия фон Пель­кен). Сре­ди русских пред­ков Каррер д’Анкосс - гра­фы Ко­ма­ров­ские, Па­ни­ны, Ор­ло­вы , Па­ле­ны. В 1953 году окон­чи­ла Институт по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний в Па­ри­же, в 1955 году - ис­то­рический факультет Сор­бон­ны. В 1970-1981 годах ру­ко­во­ди­ла се­ми­на­ра­ми в Институте по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний, в 1975-1980 годах - в университете Па­риж-IV Сор­бон­на. В 1981-1884 годах профессор ка­фед­ры русской ис­то­рии и по­ли­то­ло­гии в университете Па­риж-I Сор­бон­на. В 1984-1996 годах заведующая ка­фед­рой в Институте по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний. В 1992 году со­вет­ник Ев­ропейского бан­ка ре­кон­ст­рук­ции и раз­ви­тия (ЕБРР), при­ни­ма­ла уча­стие в раз­ра­бот­ке про­грамм для бывших со­циа­ли­стических стран Восточной Ев­ро­пы. В 1994-1999 годах депутат Ев­ро­пар­ла­мен­та, ви­це-председатель Ко­мис­сии по иностранным де­лам и обо­ро­не. С 1998 года член Национального со­ве­та Фран­ции по раз­ви­тию гу­ма­ни­тар­ных и об­щественных на­ук. В те­че­ние мно­гих лет бес­смен­ный ви­це-пре­зи­дент Ко­мис­сии по де­лам французских ди­пло­ма­тических ар­хи­вов при МИД Фран­ции.

Каррер д’Анкосс - наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ный в современной Фран­ции спе­циа­лист по российской ис­тории XVI-XX веков, а так­же по про­бле­мам национальной по­ли­ти­ки и меж­на­цио­наль­ных от­но­ше­ний в Рос­сии и СССР. Ав­тор 22 книг. Ши­ро­кую из­вест­ность Каррер д’Анкосс при­нёс труд «Рас­ко­ло­тая им­пе­рия» («L’empire éclaté», 1978 год). В нём Каррер д’Анкосс пред­ска­зы­ва­ла не­ми­нуе­мый в не­да­лё­ком бу­ду­щем рас­пад СССР, ко­то­рый, по её мне­нию, дол­жен был на­чать­ся с де­мо­гра­фического подъ­ё­ма и воз­ро­ж­де­ния ис­ла­ма в рес­пуб­ли­ках Средней Азии. Каррер д’Анкосс рас­смат­ри­ва­ет ис­то­рию Рос­сии как на­стой­чи­вые по­пыт­ки мо­дер­ни­за­ции и вхо­ж­де­ния в Ев­ро­пу. В ты­ся­че­лет­ней российской ис­то­рии, счи­та­ет она, бы­ли два тра­гических раз­ры­ва - мон­го­ло-татарское иго и современный пе­ри­од. В начале XXI века, по убе­ж­де­нию Каррер д’Анкосс, у Рос­сии поя­ви­лись ре­аль­ные шан­сы на за­вер­ше­ние мо­дер­ни­за­ции и пол­но­прав­ное вклю­че­ние в гло­баль­ную ми­ро­вую сис­те­му.

Ко­ман­дор ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на, ор­де­на Ле­о­поль­да Бель­гий­ско­го, Национального ор­де­на Южного Кре­ста Бра­зи­лии и др.

Сочинения:

Réforme et révolution chez les musulmans de l’Empire russe. P., 1966;

L’Union Soviétique de Lénine а̀ Staline. P., 1972;

Staline, l’ordre par la terreur. P., 1979;

Le pouvoir confisqué: gouvernants et gouvernés en URSS. P., 1980;

La déstalinisation commence. Brux., 1984;

Le malheur russe. Essai sur le meurtre politique. P., 1988;

La gloire des nations, ou, La fin de l’Em­pire soviétique. P., 1990;

Victorieuse Russie. P., 1992;

L’URSS de la révolution а̀ la mort de Staline, 1917–1953. P., 1993;

Nicolas II, la transition interrompue. P., 1996;

Lénine. P., 1998;

La Russie inachevée. P., 2000;

Catherine II. Un âge d’or pour la Russie. P., 2002;

Ле­нин. М., 2002;

L’Empire d’Eurasie. Une histoire de l’Em­pire russie de 1552 а̀ nos jours. P., 2005;

Им­пе­рат­ри­ца и аб­бат. Не­из­дан­ная ли­те­ра­тур­ная ду­эль Ека­те­ри­ны II и аб­ба­та Шап­па д’Отеро­ша. М., 2005;

Не­за­вер­шен­ная Рос­сия. М., 2005;

Ни­ко­лай II: Рас­стре­лян­ная пре­ем­ст­вен­ность. М., 2006;

Ека­те­ри­на II: Зо­ло­той век в ис­то­рии Рос­сии. М., 2006;

Ев­ра­зий­ская им­пе­рия. Ис­то­рия Рос­сий­ской им­пе­рии с 1552 г. до на­ших дней. М., 2007;

Ale­xandre II, le printemps de la Russie. P., 2008.