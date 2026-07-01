КАРРЕР Д’АНКОСС ЭЛЕН
КАРРЕР Д’АНКОСС ЭЛЕН - французский историк и политолог, член Французской академии (1990 год).
Постоянный секретарь Французской академии (с 1999 года; первая женщина, избранная с момента создания академии в 1635 году на этот пожизненный пост), иностространный член РАН (2003 год).
Из семьи выходцев из России (отец - Георгий Зурабишвили, мать - урождённая Наталия фон Пелькен). Среди русских предков Каррер д’Анкосс - графы Комаровские, Панины, Орловы, Палены. В 1953 году окончила Институт политических исследований в Париже, в 1955 году - исторический факультет Сорбонны. В 1970-1981 годах руководила семинарами в Институте политических исследований, в 1975-1980 годах - в университете Париж-IV Сорбонна. В 1981-1884 годах профессор кафедры русской истории и политологии в университете Париж-I Сорбонна. В 1984-1996 годах заведующая кафедрой в Институте политических исследований. В 1992 году советник Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), принимала участие в разработке программ для бывших социалистических стран Восточной Европы. В 1994-1999 годах депутат Европарламента, вице-председатель Комиссии по иностранным делам и обороне. С 1998 года член Национального совета Франции по развитию гуманитарных и общественных наук. В течение многих лет бессменный вице-президент Комиссии по делам французских дипломатических архивов при МИД Франции.
Каррер д’Анкосс - наиболее авторитетный в современной Франции специалист по российской истории XVI-XX веков, а также по проблемам национальной политики и межнациональных отношений в России и СССР. Автор 22 книг. Широкую известность Каррер д’Анкосс принёс труд «Расколотая империя» («L’empire éclaté», 1978 год). В нём Каррер д’Анкосс предсказывала неминуемый в недалёком будущем распад СССР, который, по её мнению, должен был начаться с демографического подъёма и возрождения ислама в республиках Средней Азии. Каррер д’Анкосс рассматривает историю России как настойчивые попытки модернизации и вхождения в Европу. В тысячелетней российской истории, считает она, были два трагических разрыва - монголо-татарское иго и современный период. В начале XXI века, по убеждению Каррер д’Анкосс, у России появились реальные шансы на завершение модернизации и полноправное включение в глобальную мировую систему.
Командор ордена Почётного легиона, ордена Леопольда Бельгийского, Национального ордена Южного Креста Бразилии и др.
Сочинения:
Réforme et révolution chez les musulmans de l’Empire russe. P., 1966;
L’Union Soviétique de Lénine а̀ Staline. P., 1972;
Staline, l’ordre par la terreur. P., 1979;
Le pouvoir confisqué: gouvernants et gouvernés en URSS. P., 1980;
La déstalinisation commence. Brux., 1984;
Le malheur russe. Essai sur le meurtre politique. P., 1988;
La gloire des nations, ou, La fin de l’Empire soviétique. P., 1990;
Victorieuse Russie. P., 1992;
L’URSS de la révolution а̀ la mort de Staline, 1917–1953. P., 1993;
Nicolas II, la transition interrompue. P., 1996;
Lénine. P., 1998;
La Russie inachevée. P., 2000;
Catherine II. Un âge d’or pour la Russie. P., 2002;
Ленин. М., 2002;
L’Empire d’Eurasie. Une histoire de l’Empire russie de 1552 а̀ nos jours. P., 2005;
Императрица и аббат. Неизданная литературная дуэль Екатерины II и аббата Шаппа д’Отероша. М., 2005;
Незавершенная Россия. М., 2005;
Николай II: Расстрелянная преемственность. М., 2006;
Екатерина II: Золотой век в истории России. М., 2006;
Евразийская империя. История Российской империи с 1552 г. до наших дней. М., 2007;
Alexandre II, le printemps de la Russie. P., 2008.