КАРРЕНЬО ТЕРЕСА
КАРРЕНЬО ТЕРЕСА - венесуэльская пианистка, певица (сопрано), дирижёр, композитор, общественный деятель.
Внучка венесуэльского композитора Хосе Гаэтано Карреньо (1774-1836 годы). С 1862 года жила главным образом в США. Брала уроки фортепиано у Л.М. Готшалка в Нью-Йорке (с 1863 года), Ж. Матьяса в Париже (с 1866 года), затем у А.Г. Рубинштейна. В 1870-1874 годах - в Великобритании, где выступала как певица (исполнила партию Маргариты Валуа в «Гугенотах» Дж. Мейербера в оперном театре в Эдинбурге, 1872 год) и дирижёр. С 1875 год вновь в США (училась пению в Бостоне, 1876 год). В 1877 году вместе со своим вторым мужем - певцом (баритоном) Дж. Тальяпьетрой организовала в Венесуэле итальянскую оперную труппу, в которой выступала как певица и дирижёр. С 1889 года жила большую часть в Германии. Карреньо - одна из крупнейших пианистов-виртуозов конца XIX - начала XX веков, с успехом гастролировала в странах Европы, Северной и Латинской Америки, в России (впервые в 1891 году), Австралии (1907 год). Играла в дуэте со скрипачом Э. Соре (её первый муж), с пианистом Э. д’Альбером (третий муж). Автор виртуозных пьес и этюдов для фортепиано, камерно-инструментальных сочинений и других.