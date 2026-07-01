КАРРЕНЬО ТЕРЕСА

КАРРЕНЬО ТЕРЕСА - ве­не­су­эльская пиа­ни­ст­ка, пе­ви­ца (со­пра­но), ди­ри­жёр, ком­по­зи­тор, об­щественный дея­тель.

Внуч­ка ве­не­су­эльского ком­по­зи­то­ра Хо­се Га­эта­но Кар­ре­ньо (1774-1836 годы). С 1862 года жи­ла главным образом в США . Бра­ла уро­ки фор­те­пиано у Л.М. Гот­шал­ка в Нью-Йор­ке (с 1863 года), Ж. Мать­я­са в Па­ри­же (с 1866 года), за­тем у А.Г. Ру­бин­штей­на. В 1870-1874 годах - в Ве­ли­ко­бри­та­нии, где вы­сту­па­ла как пе­ви­ца (ис­пол­ни­ла пар­тию Мар­га­ри­ты Ва­луа в «Гу­ге­но­тах» Дж. Мей­ер­бе­ра в опер­ном те­ат­ре в Эдин­бур­ге, 1872 год) и ди­ри­жёр. С 1875 год вновь в США (учи­лась пе­нию в Бос­то­не, 1876 год). В 1877 году вме­сте со сво­им вто­рым му­жем - пев­цом (ба­ри­тоном) Дж. Таль­япь­ет­рой ор­га­ни­зо­ва­ла в Ве­не­су­эле итальянскую опер­ную труп­пу, в ко­то­рой вы­сту­па­ла как пе­ви­ца и ди­ри­жёр. С 1889 года жи­ла большую часть в Гер­ма­нии. Карреньо - од­на из круп­ней­ших пиа­ни­стов-вир­туо­зов конца XIX - начала XX веков, с ус­пе­хом га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в стра­нах Ев­ро­пы, Северной и Латинской Аме­ри­ки, в Рос­сии (впер­вые в 1891 году), Ав­ст­ра­лии (1907 год). Иг­ра­ла в ду­эте со скри­па­чом Э. Со­ре (её пер­вый муж), с пиа­ни­стом Э. д’Аль­бе­ром (тре­тий муж). Ав­тор вир­ту­оз­ных пьес и этю­дов для фортепиано, ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ных со­чи­не­ний и других.