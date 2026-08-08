КАРРЕНЬО ДЕ МИРАНДА ХУАН

Художник эпохи барокко , представитель мадридской школы Золотого века испанской живописи.

Ранние годы

Сын идальго Хуана Карреньо де Миранда и Каталины Фернандез Бермудес. В 1625 г. семья переехала в Мадрид, где Миранда-старший надеялся поправить свое финансовое положение, обратившись за соответствующей протекцией к королю Филиппу IV. В испанской столице отец семейства в результате занялся продажей живописи. Точно неизвестно, когда Хуан-младший увлекся изобразительным искусством, однако вскоре по приезде в Мадрид он поступил в мастерскую Педро де лас Куэвас, а затем обучался у Бартоломе Романа. Согласно Антонио Паломино, биографу представителей Золотого века испанской живописи, в двадцать лет де Миранда выдержал необходимый для присуждения статуса художника экзамен. На суд академиков он представил полотна, созданные для доминиканского монастыря дель Росарио в Мадриде. В 1639 г. женился на Марии де Медине, дочери вальядолидского художника.

Становление

Первая датированная работа Миранды относится к 1646 г. («Св. Антоний Падуанский совершает чудо с рыбами»). Композиция и колорит этой картины позволяют проследить влияние на творческую манеру Миранды таких мастеров как Роман, Кардучо, Антонис ван Дейк. Венецианская техника живописи прослеживается и в «Кающейся Магдалене» (1647). В 1649 г. для церкви Сан Мартин написал «Святое семейство», где отчетливо прослеживается влияние рубенсовской школы. В 1653 г. создал «Благовещенье» и «Мистические видения св. Каталины» для Госпиталя ордена св. Терезы. Эти работы представляют синтез венецианской колористической традиции и композиционной динамики фламандской живописи. В частности, Миранда использовал характерную для живописной традиции североевропейских стран вертикальную композицию. Также стоит отметить, что фигуры изображенных святых созданы по выработанным П. Рубенсом канонам красоты. Особенной свободы в трактовке форм, колорита, композиции и перспективы Миранда достиг в монументальном полотне «Успение Девы Марии» (1657).

В художественной среде Мадрида XVII в. местные живописцы находились в тесном взаимодействии. Как представитель своего времени, Миранда зачастую пользовался находками своих коллег, не боясь заимствовать самые удачные, на его взгляд, художественные решения. Так, в 1656 г. он создал картину «Св. Себастьян» для монастыря дела Пьедад Бернарда, в которой фигура мученика практически один в один повторяла фигуру этого же святого на полотне Педро де Ориенте, выполненном им для Кафедрального собора Валенсии.

В 1657 г. Миранда получил статус идальго Авилеса, однако скорее всего проживал он в Мадриде. В конце 1650-х художник продолжал создавать полотна на религиозные сюжеты («Распятие», 1658). К этому же времени относятся его попытки войти в круг придворных живописцев Филиппа IV . Миранда поддержал вручение Ордена Сантьяго главной звезде испанской живописи того времени – Диего Веласкесу . Трудно сказать, насколько дружественными были его отношения со знаменитым севильцем. Однако спустя несколько месяцев уже Веласкес поддержал кандидатуру Миранды для исполнения грандиозного придворного заказа – росписи Зеркального Салона мадридского Алькасара. Работа над росписями началась в 1659 г. с изображения истории Пандоры и других персонажей античной мифологии, служивших аллегориями королевской власти Испании. Над фресками Миранда работал вместе с художником Франсиско Ризи. Совместно созданные работы стали началом долголетнего сотрудничества между Ризи и Мирандой. Помимо этого, фрески стали первым заказом от испанской короны.

Успешное сотрудничество Ризи и Миранды продолжилось благодаря последовавшему в 1660 г. заказу Г. Мендеса де Аро на роспись семейного поместья де ла Уэрта де Сан Хоакин. В 1662-1666 гг. мастера расписали купол церкви св. Антонио де лос Алеманес.

В 1669 г. Карреньо де Миранда был назначен придворным художником с жалованием 72 тыс. мараведи в год. В творчестве художника происходит важный поворот – отныне основным жанром, в котором он работает, становится портрет. Он пишет герцога де Пастрана, портреты императора Карлоса II и его матери Марианны Австрийской, ставшей покровительницей художника. В этих работах он проявил себя не только как талантливый портретист, но и как искусный мастер в создании пространства, ничуть не уступающего в своем реализме картинам великих голландских мастеров.

В 1680-е манера и колорит Миранды становятся, с одной стороны, богаче, с другой, в них отчетливо прослеживается тяготение к стилистике итальянского барокко. Среди наиболее значительных работ этого периода – «Портрет придворного шута Франсиско Базана» (1680) и «Портрет Петра Ивановича Потемкина, русского посла» (1681). В обязанности Миранды как придворного художника также входило руководство росписями и работой мастерской по украшению Эль Эскориала.