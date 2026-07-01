КАРРАРА

КАРРАРА - го­род в Цен­тре Ита­лии, в области Тос­ка­на, административный центр провинции Мас­са-Кар­ра­ра.

Население 64,7 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен у под­но­жия Апу­ан­ских Альп, в 6 км от по­бе­ре­жья Ли­гу­рий­ско­го моря (аван­порт Каррара - Ма­ри­на-ди-Кар­ра­ра).

Ста­рин­ный (с ан­тич­ных вре­мён) центр до­бы­чи и об­ра­бот­ки мра­мо­ра, об­на­ру­жен­но­го в I веке до н. э. (из мра­мо­ра Каррара бы­ла по­строе­на зна­чительная часть ан­тич­но­го Ри­ма). К IV веку н. э. раз­ра­бот­ка трёх ме­сто­ро­ж­де­ний - То­ра­но, Ми­зе­лья, Ко­лон­на­та - бы­ла пре­кра­ще­на. В VI веке тер­ри­то­ри­ей Каррара ов­ла­де­ли ви­зан­тий­цы . В 642 году их из­гна­ли лан­го­бар­ды, ко­то­рых, в свою оче­редь, в 773 году раз­гро­мил франк­ский ко­роль Карл (бу­ду­щий император Карл I Ве­ли­кий), вклю­чив­ший рай­он Каррара в со­став Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва. 19.05.963 года римский ко­роль и германский император От­тон I Ве­ли­кий пе­ре­дал Каррару под власть епи­ско­пов Лу­ни. С это­го вре­ме­ни на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние го­ро­да Каррара, ко­то­рое ус­ко­ри­лось по­сле во­зоб­нов­ле­ния в 1180 году до­бы­чи мра­мо­ра. В 1235 году (по другим дан­ным, в 1261 году), ос­во­бо­див­шись от вла­сти епи­ско­па, Каррара по­лу­чи­ла ста­тус городской ком­му­ны. В по­сле­дую­щий пе­ри­од вхо­ди­ла во вла­де­ния Пи­зы, Лук­ки, Ге­нуи, Ми­ла­на. С 1495 года ста­ла ре­зи­ден­ци­ей мар­ки­зов Ма­лас­пи­на. С 1554 года в со­ста­ве гер­цог­ст­ва Мас­са-Кар­ра­ра. В это вре­мя Каррара пе­ре­жи­ва­ла эко­но­мический и куль­тур­ный рас­цвет. С 1741 года Каррара пе­ре­шла под власть гер­цо­га Мо­де­ны. В 1861 году Каррара во­шла в Итальянское ко­ро­лев­ст­во. В XIX веке в Карраре сло­жи­лась «мра­мор­ная ин­ду­ст­рия» - по­став­лен­ное на по­ток из­го­тов­ле­ние скульп­тур и их экс­порт. С начала XX века мас­тер­ские по об­ра­бот­ке мра­мо­ра сме­ща­ют­ся из цен­тра Каррары в рай­он пор­та; с 1950-х годов тер­ри­то­рия ме­ж­ду Ста­рым го­ро­дом и морским по­бе­режь­ем ак­тив­но за­страи­ва­ет­ся.

Центр Каррары со­хра­ня­ет средне-вековый об­лик. Ка­фед­раль­ный со­бор Святого Ан­д­рея (XII-XIV века), за­мок Ма­лас­пи­на (XIV-XVI века) и при­мы­каю­щий к не­му гер­цог­ский дво­рец (XVI-XVII века), до­ма скульп­то­ров с мра­мор­ны­ми фа­са­да­ми (XV век). В сти­ле ба­рок­ко - церк­ви Сан-Фран­че­ско (1623-1662 годы) и дель-Кар­ми­не (XVII век), а так­же свя­ти­ли­ще Ма­дон­на-дел­ле-Гра­цие-ал­ла-Лунь­о­ла (1676 год, архитектор А. Бер­га­ми­ни). На северо-западной ок­раи­не го­ро­да - клад­би­ще Мар­конь­я­но (ху­дожественные над­гроб­ные па­мят­ни­ки XIX-XX веков).

Ака­де­мия изящ­ных ис­кусств (ос­но­ва­на в 1757 году, от­кры­та в 1769 году) с ху­дожественной га­ле­ре­ей (кол­лек­ция ан­тич­ной скульп­ту­ры и слеп­ков). Ху­дожественный ли­цей, Шко­ла ху­дожественной об­ра­бот­ки мра­мо­ра. Городской му­зей мра­мо­ра (1982 год), Му­зей ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии. Му­зеи древне-римских и эт­рус­ских мра­мор­ных ка­ме­но­ло­мен Ко­лон­на­та, Фан­ти­ск­рит­ти (со­еди­не­ны древ­ним тон­не­лем) и Ра­вач­чо­не. В городском пар­ке Па­ду­ла (Вил­ла Аб­бри­кот­ти, XVIII век) - по­сто­ян­ная вы­став­ка современного искусства. Про­во­дят­ся Ме­ж­ду­народное би­ен­на­ле скульп­ту­ры, мас­тер-клас­сы под от­кры­тым не­бом для скульп­то­ров (т. н. Сим­по­зи­ум), еже­год­ный спек­такль-по­каз древне-римских спо­со­бов транс­пор­ти­ров­ки мра­мо­ра к пор­ту («лид­за­ту­ра»; со­хра­ня­лись до про­ве­де­ния в 1876-1890 годах ме­ст­ной же­лез­ной до­ро­ги от мра­мор­ных карь­е­ров). Еже­год­ный фес­ти­валь «Му­зы­ка и зву­ки ми­ра».

Каррара - центр раз­ра­бот­ки од­но­го из круп­ней­ших в ми­ре ме­сто­ро­ж­де­ний мра­мо­ра; до­бы­ва­ют свыше 20 ви­дов вы­со­ко­сорт­но­го де­ко­ра­тив­но­го мра­мо­ра, в т. ч. белый (т. н. кар­рар­ский), се­ро-го­лу­бой (бар­ди­льо), ли­ло­вый (пао­нац­цо), пер­си­ко­вый. До­бы­чей и об­ра­бот­кой мра­мо­ра за­ня­то около 1/2 ра­бо­таю­щих в промышленности. Большая часть мра­мо­ра экс­пор­ти­ру­ет­ся; один из главных по­став­щи­ков мра­мо­ра, а так­же ке­рамического гра­ни­та и оник­са - ком­па­ния «Mar­mi di Carrarа S. R. L.» (ос­но­ва­на в 1956 году). Про­изводство ма­шин и обо­ру­до­ва­ния для до­бы­чи и об­ра­бот­ки мра­мо­ра. Не­боль­шие пред­при­ятия хи­ми­че­ской, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности.

К за­па­ду от города Ма­ри­на-ди-Кар­ра­ра - круп­ный вы­ста­воч­ный ком­плекс, где еже­год­но про­во­дят­ся спе­циа­ли­зи­ров. ме­ж­ду­народные вы­став­ки-яр­мар­ки, по­свя­щён­ные тех­но­ло­гии до­бы­чи и об­ра­бот­ки мра­мо­ра, его при­ме­не­нию (Fiera Interna­zio­nale Marmi Macchine e Servizi; Carrara Marmotec). Близ Каррара - при­род­ный парк Апу­ан­ские Аль­пы (1985 год; площадь 20,6 га, ох­ра­на). В ок­ре­ст­но­стях - олив­ко­вые ро­щи и ви­но­град­ни­ки.

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