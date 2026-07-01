КАРРАРА
КАРРАРА - город в Центре Италии, в области Тоскана, административный центр провинции Масса-Каррара.
Население 64,7 тысяч человек (2008 год). Расположен у подножия Апуанских Альп, в 6 км от побережья Лигурийского моря (аванпорт Каррара - Марина-ди-Каррара).
Старинный (с античных времён) центр добычи и обработки мрамора, обнаруженного в I веке до н. э. (из мрамора Каррара была построена значительная часть античного Рима). К IV веку н. э. разработка трёх месторождений - Торано, Мизелья, Колонната - была прекращена. В VI веке территорией Каррара овладели византийцы. В 642 году их изгнали лангобарды, которых, в свою очередь, в 773 году разгромил франкский король Карл (будущий император Карл I Великий), включивший район Каррара в состав Франкского государства. 19.05.963 года римский король и германский император Оттон I Великий передал Каррару под власть епископов Луни. С этого времени началось формирование города Каррара, которое ускорилось после возобновления в 1180 году добычи мрамора. В 1235 году (по другим данным, в 1261 году), освободившись от власти епископа, Каррара получила статус городской коммуны. В последующий период входила во владения Пизы, Лукки, Генуи, Милана. С 1495 года стала резиденцией маркизов Маласпина. С 1554 года в составе герцогства Масса-Каррара. В это время Каррара переживала экономический и культурный расцвет. С 1741 года Каррара перешла под власть герцога Модены. В 1861 году Каррара вошла в Итальянское королевство. В XIX веке в Карраре сложилась «мраморная индустрия» - поставленное на поток изготовление скульптур и их экспорт. С начала XX века мастерские по обработке мрамора смещаются из центра Каррары в район порта; с 1950-х годов территория между Старым городом и морским побережьем активно застраивается.
Центр Каррары сохраняет средне-вековый облик. Кафедральный собор Святого Андрея (XII-XIV века), замок Маласпина (XIV-XVI века) и примыкающий к нему герцогский дворец (XVI-XVII века), дома скульпторов с мраморными фасадами (XV век). В стиле барокко - церкви Сан-Франческо (1623-1662 годы) и дель-Кармине (XVII век), а также святилище Мадонна-делле-Грацие-алла-Луньола (1676 год, архитектор А. Бергамини). На северо-западной окраине города - кладбище Марконьяно (художественные надгробные памятники XIX-XX веков).
Академия изящных искусств (основана в 1757 году, открыта в 1769 году) с художественной галереей (коллекция античной скульптуры и слепков). Художественный лицей, Школа художественной обработки мрамора. Городской музей мрамора (1982 год), Музей естественной истории. Музеи древне-римских и этрусских мраморных каменоломен Колонната, Фантискритти (соединены древним тоннелем) и Раваччоне. В городском парке Падула (Вилла Аббрикотти, XVIII век) - постоянная выставка современного искусства. Проводятся Международное биеннале скульптуры, мастер-классы под открытым небом для скульпторов (т. н. Симпозиум), ежегодный спектакль-показ древне-римских способов транспортировки мрамора к порту («лидзатура»; сохранялись до проведения в 1876-1890 годах местной железной дороги от мраморных карьеров). Ежегодный фестиваль «Музыка и звуки мира».
Каррара - центр разработки одного из крупнейших в мире месторождений мрамора; добывают свыше 20 видов высокосортного декоративного мрамора, в т. ч. белый (т. н. каррарский), серо-голубой (бардильо), лиловый (паонаццо), персиковый. Добычей и обработкой мрамора занято около 1/2 работающих в промышленности. Большая часть мрамора экспортируется; один из главных поставщиков мрамора, а также керамического гранита и оникса - компания «Marmi di Carrarа S. R. L.» (основана в 1956 году). Производство машин и оборудования для добычи и обработки мрамора. Небольшие предприятия химической, металлообрабатывающей, нефтеперерабатывающей промышленности.
К западу от города Марина-ди-Каррара - крупный выставочный комплекс, где ежегодно проводятся специализиров. международные выставки-ярмарки, посвящённые технологии добычи и обработки мрамора, его применению (Fiera Internazionale Marmi Macchine e Servizi; Carrara Marmotec). Близ Каррара - природный парк Апуанские Альпы (1985 год; площадь 20,6 га, охрана). В окрестностях - оливковые рощи и виноградники.