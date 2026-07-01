КАРРАЧЧИ АННИБАЛЕ

Итальянский гравер и живописец. Брат художников Агостино и Людовико Карраччи.

Ранние годы

Аннибале был младшим сыном портного Антонио Карраччи. О детстве и начальном образовании будущего художника ничего неизвестно. Ряд исследователей его творчества предполагает, что он стал рисовать под началом своего двоюродного брата Людовико Карраччи. Однако тот факт, что Аннибале наряду с братьями Агостино и Людовико в начале 1580-х (между 1582 и 1585 гг.) стал одним из основателей художественной академии, говорит о том, что свой творческий путь он начал значительно раньше. Вероятно, он получил художественное образование вне семейного круга.

Болонский период

Первая датируемая работа Аннибале относится к 1583 г. Это «Распятие со скорбящими и святыми Бернардино из Сиены, Франческо и Петронио», созданное им для часовни Макиавелли церкви Сан-Николо-ди-Феличе в Болонье. Это первое произведение молодого мастера, которое фигурирует в документах, что позволяет считать его самой ранней работой, созданной для публичного пространства. В этой картине воплощены основные принципы, на которых строилась деятельность Академии-дельи-Инкамминати: стремление к синтезу римской школы рисунка и колорита венецианских живописцев, достижение естественности форм. Натурализм как принцип проявился и в работе «Мясная лавка» (1585). Формат и композиция картины свидетельствуют о том, что она, вероятно, была исполнена по заказу. Предположительным заказчиком могла стать богатая болонская семья Канобби, владевшая мясными лавками. Доподлинно известно, что при поддержке представителя этой семьи, профессора права Болонского университета Джакомо Канобби, Карраччи написал «Крещение Христа» (1583-1585) для церкви Санти-Григорио-е-Сиро. Эта картина стала единственной алтарной композицией, выполненной Аннибале до отъезда в Рим. В «Крещении» прослеживается отчетливое влияние творчества А. Корреджо, в частности, в композиции верхней части картины, заполненной музицирующими ангелами. Нижняя часть произведения, напротив, тяготеет к маньеристической традиции. Одной из интереснейших работ болонского периода в творчестве Карраччи является картина «Мангиафаджи» (1584-1585). Эту картину характеризуют натуралистичность, естественность цветов и интерес к повседневному занятию – вкушению пищи.

Помимо выполнения персональных заказов, Карраччи принимал участие в выполнении коллективных работ наряду со своим родным братом Агостино и кузеном Людовико. Так, Карраччи вместе выполнили фрески для Палаццо Фава в Болонье («История Юпитера и Европы», «История Ясона и Медеи»). После возвращения из Пармы Аннибале участвовал в работе над фресками для Палаццо Магнани (между 1589-1592).

Во второй половине 1580-х Карраччи работал в Парме, где его колорит стал все больше тяготеть к венецианской школе живописи. Наиболее отчетливо цветовые и композиционные решения, позаимствованные преимущественно у П. Веронезе , прослеживаются в работе «Мадонна на троне с младенцем и святыми» («Маддона-ди-Сан-Матео») 1588 г. В частности, как и в картине «Мистический брак святой Екатерины» П. Веронезе, композиционный центр смещен влево, где на импровизированном троне восседает Мария с младенцем Иисусом на руках. Однако несмотря на сходство с прославленным венецианцем, цвет Карраччи глубже, а фактура богаче: резное дерево, бархатные портьеры, тяжелая драпировка и т.д.

К зрелому периоду творчества художника относятся его образцовые работы «Мадонна с Младенцем на троне и Святыми» для церкви Пала-ди-Сан-Джорджо (1593), «Воскресение Христово» (1593) для частной часовни в Палаццо Лучини в Болонье и «Эмосина-ди-Сан-Рокко» (1595).

Римский период

К 1590-м Карраччи стал известным художником не только в Болонье, но и за ее пределами. Его тяга к естественности и натурализму, гармонии цвета и римскому академическому рисунку сделали его одним из почитаемых живописцев своего времени. В 1594 г. Карраччи впервые отправился в Рим по приглашению О. Фарнезе, где, вероятно, выполнил полотно «Христос и Кананея». После краткого пребывания в Папской области Анибалле ненадолго вернулся в Болонью, чтобы, вероятно, завершить заказы в Академии. В конце 1595 г. он переехал в Рим, где благодаря содействию коллекционера Габриэле Бомбаси получил первые заказы. Тогда же он написал «Геркулеса на распутье» (1595-1596).

Между 1597-1606/07 гг. Карраччи работал над фресками в Галерее Фарнезе. В его монументальной живописи проявились лучшие качества школы Рафаэля , дополненные использованием иллюзионистских приемов барочной живописи. Помимо грандиозной работы над фресками для Фарнезе Аннибале выполнил ряд картин, занимался организацией праздников, декоративным украшением дворца, словом, выступал в своеобразной роли придворного живописца.

Одним из шедевров римского периода является его «Пейзаж с полетом в Египет» (1602-1604), заложивший основу для развития пейзажной живописи в XVII в. В 1600-х Карраччи обратился к портретной живописи, где так же стремился к натурализму. В те же годы мастер занимался гравюрой. Таким образом, творчество Карраччи охватывает разнообразные жанры и темы. Он писал аллегорические, религиозные и мифологические сюжеты, где стремился к синтезу достижений эпохи Возрождения и натуралистичности и естественности, ставшими одними из главных принципов барокко .