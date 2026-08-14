КАРРАЧЧИ

КАРРАЧЧИ - итальянские жи­во­пис­цы, бра­тья.

Пред­ста­ви­те­ли бо­лон­ской шко­лы и пе­ре­ход­но­го от Воз­ро­ж­де­ния к ба­рок­ко сти­ля; стоя­ли у ис­то­ков ака­де­миз­ма в ев­ропейской жи­во­пи­си XVII ве­ка.

Ло­до­ви­ко (кре­щён 19.04.1555 года, Бо­ло­нья - 13 или 14.11.1619 года, там же), стар­ший из брать­ев, гла­ва (совместно с Аго­сти­но Карраччи) се­мей­ной мас­тер­ской, один из ини­циа­то­ров соз­да­ния в Бо­ло­нье «Ака­де­мии всту­пив­ших на пра­виль­ный путь» («Ac­cademia degli Incamminati»; около 1582-1585 годов). Учил­ся в Бо­ло­нье (около 1575-1580 годов) у пред­ста­ви­те­лей мань­е­риз­ма П. Фон­та­ны, Д. Пас­синь­я­но и К. Про­кач­чи­ни. Боль­шое влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние ху­дожественного язы­ка Ло­до­ви­ко ока­за­ли мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись и ал­тар­ные кар­ти­ны Кор­ред­жо и П. Ве­ро­не­зе, изы­скан­ный ко­ло­рит жи­во­пи­си и гра­фи­ка Ф. Пар­мид­жа­ни­но. Про­сла­вил­ся ал­тар­ны­ми кар­ти­на­ми, в ко­то­рых эмо­цио­наль­ная вы­ра­зи­тель­ность и неж­ная чув­ст­вен­ность об­разов со­че­та­ют­ся с ис­то­риз­мом де­та­лей, а яр­кий де­ко­ра­тив­ный ко­ло­рит - с точ­но­стью ри­сун­ка и дра­ма­тическими кон­тра­ста­ми све­та и те­ни («Бла­го­ве­ще­ние», около 1584 года; «Об­ра­ще­ние Сав­ла», 1587-1588 годы; «Ма­дон­на Бард­жел­ли­ни», 1588 год; «Про­по­ведь Ио­ан­на Кре­сти­те­ля», около 1592 года; «Пре­об­ра­же­ние», около 1595-1597 годов, все - Национальная пи­на­ко­тека, Бо­ло­нья). К со­вме­ст­ным ра­бо­там Ло­до­ви­ко и его брать­ев от­но­сят­ся рос­пи­си Па­лац­цо Фа­ва (1583-1584 годы) и Па­лац­цо Мань­я­ни-Са­лем (1592 год) в Бо­ло­нье.

Аго­сти­но (15.08.1557 года, Бо­ло­нья - 22.03.1602 года, Пар­ма), двою­род­ный брат Ло­до­ви­ко, один из ор­га­ни­за­то­ров и тео­ре­ти­ков «Ака­де­мии всту­пив­ших на пра­виль­ный путь». Учил­ся в мас­тер­ской зо­ло­тых дел мас­те­ра, у ху­дож­ни­ков Б. Пас­се­рот­ти, П. Фон­та­ны, у гра­вё­ра Д. Ти­баль­ди. Совместно с Ло­до­ви­ко воз­глав­лял се­мей­ную мас­тер­скую до отъ­ез­да в Рим в 1595 году. Сыг­рал важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии ака­де­мической сис­те­мы профессионального об­ра­зо­ва­ния, ос­но­ву ко­то­ро­го со­став­ля­ли ри­со­ва­ние с на­ту­ры, ис­то­рический рет­ро­спек­ти­визм, эк­лек­тическое под­ра­жа­ние ан­тич­но­сти и дос­ти­же­ни­ям ве­ду­щих мас­те­ров Воз­ро­ж­де­ния , осо­бен­но Кор­ред­жо, Ра­фа­эля и Ми­ке­ланд­же­ло. Ав­тор ал­тар­ных кар­тин и мо­ну­мен­таль­ных рос­пи­сей, в ко­то­рых чёт­кая вы­ве­рен­ность ком­по­зи­ции и со­вер­шен­ст­во ри­сун­ка, вы­яв­ляю­щие объ­ём­но-про­стран­ст­вен­ную струк­ту­ру, со­че­та­ют­ся со сдер­жан­ным, по­стро­ен­ным на сбли­жен­ных хо­лод­ных то­нах ко­ло­ри­том («При­час­тие святого Ие­ро­ни­ма»; «Воз­не­се­ние Бо­го­ма­те­ри», обе - 1590-е годы, Национальная пи­на­ко­те­ка, Бо­ло­нья). Совместно с Ан­ни­ба­ле Карраччи при­ни­мал уча­стие в рос­пи­си па­рад­ной га­ле­реи в Па­лац­цо Фар­не­зе (1598-1599 годы) в Ри­ме, рас­пи­сал Па­лац­цо дель-Джар­ди­но (1600-1602 годы) в Пар­ме.

Ан­ни­ба­ле (кре­щён 03.11.1560 года, Бо­ло­нья - 15.07.1609 года, Рим), млад­ший брат Аго­сти­но, двою­род­ный брат и уче­ник Ло­до­ви­ко, наи­бо­лее та­лант­ли­вый и из­вест­ный из брать­ев Карраччи. Ис­пы­тал влия­ние Кор­ред­жо и Ф. Пар­мид­жа­ни­но, римских про­из­ве­де­ний Ра­фа­эля и Ми­ке­ланд­же­ло. На­чи­нал ра­бо­тать в Бо­ло­нье, вы­пол­няя за­ка­зы совместно с брать­я­ми. С 1595 года жил в Ри­ме, где вме­сте с Аго­сти­но рас­пи­сы­вал па­рад­ную га­ле­рею Па­лац­цо Фар­не­зе (1598-1604 годы), ра­бо­ту над ко­то­рой за­вер­шал са­мо­стоя­тель­но по­сле отъ­ез­да Аго­сти­но в Пар­му. В рос­пи­сях га­ле­реи (те­мы ко­то­рых вос­хо­дят к ин­тер­пре­та­ции «Ме­та­мор­фоз» Ови­дия, пред­ло­жен­ной кар­ди­на­лом Агук­ки, по­кро­ви­те­лем брать­ев Карраччи) впер­вые бы­ли про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ны воз­мож­но­сти но­во­го де­ко­ра­тив­но­го сти­ля, в ко­то­ром вни­ма­тель­ное изу­че­ние ан­тич­но­сти и дос­ти­же­ний римской ре­нес­санс­ной мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си, осо­бен­но Ра­фа­эля и его шко­лы, со­че­та­ет­ся с ба­роч­ной изо­щрён­но­стью в ис­поль­зо­ва­нии ил­лю­зио­ни­стических приё­мов, раз­но­об­ра­зи­ем ра­кур­сов и сме­ло­стью про­стран­ст­вен­ных ре­ше­ний. Един­ст­во ан­самб­ля рос­пи­си дос­ти­га­ет­ся за счёт про­ду­ман­ной ком­по­зи­ции и точ­но­го струк­тур­но­го ри­сун­ка, про­зрач­но­го лёг­ко­го ко­ло­ри­та. Ис­кус­ст­во Ан­ни­ба­ле сыг­ра­ло важ­ную роль в сло­же­нии язы­ка ре­лиг. жи­во­пи­си ба­рок­ко, ос­но­ван­ной на тре­бо­ва­ни­ях дос­то­вер­но­сти, воз­вы­шен­но­сти и ис­то­риз­ма, предъ­яв­ляе­мых контр­ре­фор­ма­ци­он­ной Цер­ко­вью к ис­кус­ст­ву («Воз­не­се­ние Ма­рии», 1592 год, Национальная пи­на­ко­те­ка, Бо­ло­нья). Он ока­зал влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние ис­то­ри­че­ско­го и ми­фо­ло­ги­че­ско­го («Туа­лет Ве­не­ры», 1598-1599 годы, Национальная пи­на­ко­те­ка, Бо­ло­нья; «Ве­не­ра и Адо­нис», около 1595 года, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на) жан­ров. Яв­ля­ет­ся соз­да­те­лем иде­аль­но­го клас­си­ци­стического пей­за­жа, в ко­то­ром на­тур­ные на­блю­де­ния под­вер­га­ют­ся кор­рек­ции в со­от­вет­ст­вии с иде­аль­ны­ми пред­став­ле­ния­ми о кра­со­те, ве­ли­чии и гар­мо­нии («Бег­ст­во в Еги­пет», 1603-1604 годы, га­ле­рея До­риа-Пам­фи­ли, Рим). Вы­ра­зительные про­сто­на­род­ные сцен­ки и гро­те­ск­ные за­ри­сов­ки Ан­ни­ба­ле, воз­ник­шие под влия­ни­ем ра­бо­тав­ших в Ри­ме фла­манд­ских мас­те­ров, от­ра­жа­ют об­щее для ба­рок­ко стрем­ле­ние к точ­но­сти в пе­ре­да­че на­ту­ры («Едок че­че­ви­цы», 1590-е годы, га­ле­рея Ко­лон­на, Рим; ав­то­порт­рет, 1590-е годы, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург). Бле­стя­щий ри­со­валь­щик и мас­тер ка­ри­ка­ту­ры.

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