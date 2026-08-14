КАРРАЧЧИ
КАРРАЧЧИ - итальянские живописцы, братья.
Представители болонской школы и переходного от Возрождения к барокко стиля; стояли у истоков академизма в европейской живописи XVII века.
Лодовико (крещён 19.04.1555 года, Болонья - 13 или 14.11.1619 года, там же), старший из братьев, глава (совместно с Агостино Карраччи) семейной мастерской, один из инициаторов создания в Болонье «Академии вступивших на правильный путь» («Accademia degli Incamminati»; около 1582-1585 годов). Учился в Болонье (около 1575-1580 годов) у представителей маньеризма П. Фонтаны, Д. Пассиньяно и К. Прокаччини. Большое влияние на формирование художественного языка Лодовико оказали монументальная живопись и алтарные картины Корреджо и П. Веронезе, изысканный колорит живописи и графика Ф. Пармиджанино. Прославился алтарными картинами, в которых эмоциональная выразительность и нежная чувственность образов сочетаются с историзмом деталей, а яркий декоративный колорит - с точностью рисунка и драматическими контрастами света и тени («Благовещение», около 1584 года; «Обращение Савла», 1587-1588 годы; «Мадонна Барджеллини», 1588 год; «Проповедь Иоанна Крестителя», около 1592 года; «Преображение», около 1595-1597 годов, все - Национальная пинакотека, Болонья). К совместным работам Лодовико и его братьев относятся росписи Палаццо Фава (1583-1584 годы) и Палаццо Маньяни-Салем (1592 год) в Болонье.
Агостино (15.08.1557 года, Болонья - 22.03.1602 года, Парма), двоюродный брат Лодовико, один из организаторов и теоретиков «Академии вступивших на правильный путь». Учился в мастерской золотых дел мастера, у художников Б. Пассеротти, П. Фонтаны, у гравёра Д. Тибальди. Совместно с Лодовико возглавлял семейную мастерскую до отъезда в Рим в 1595 году. Сыграл важную роль в формировании академической системы профессионального образования, основу которого составляли рисование с натуры, исторический ретроспективизм, эклектическое подражание античности и достижениям ведущих мастеров Возрождения, особенно Корреджо, Рафаэля и Микеланджело. Автор алтарных картин и монументальных росписей, в которых чёткая выверенность композиции и совершенство рисунка, выявляющие объёмно-пространственную структуру, сочетаются со сдержанным, построенным на сближенных холодных тонах колоритом («Причастие святого Иеронима»; «Вознесение Богоматери», обе - 1590-е годы, Национальная пинакотека, Болонья). Совместно с Аннибале Карраччи принимал участие в росписи парадной галереи в Палаццо Фарнезе (1598-1599 годы) в Риме, расписал Палаццо дель-Джардино (1600-1602 годы) в Парме.
Аннибале (крещён 03.11.1560 года, Болонья - 15.07.1609 года, Рим), младший брат Агостино, двоюродный брат и ученик Лодовико, наиболее талантливый и известный из братьев Карраччи. Испытал влияние Корреджо и Ф. Пармиджанино, римских произведений Рафаэля и Микеланджело. Начинал работать в Болонье, выполняя заказы совместно с братьями. С 1595 года жил в Риме, где вместе с Агостино расписывал парадную галерею Палаццо Фарнезе (1598-1604 годы), работу над которой завершал самостоятельно после отъезда Агостино в Парму. В росписях галереи (темы которых восходят к интерпретации «Метаморфоз» Овидия, предложенной кардиналом Агукки, покровителем братьев Карраччи) впервые были продемонстрированы возможности нового декоративного стиля, в котором внимательное изучение античности и достижений римской ренессансной монументальной живописи, особенно Рафаэля и его школы, сочетается с барочной изощрённостью в использовании иллюзионистических приёмов, разнообразием ракурсов и смелостью пространственных решений. Единство ансамбля росписи достигается за счёт продуманной композиции и точного структурного рисунка, прозрачного лёгкого колорита. Искусство Аннибале сыграло важную роль в сложении языка религ. живописи барокко, основанной на требованиях достоверности, возвышенности и историзма, предъявляемых контрреформационной Церковью к искусству («Вознесение Марии», 1592 год, Национальная пинакотека, Болонья). Он оказал влияние на формирование исторического и мифологического («Туалет Венеры», 1598-1599 годы, Национальная пинакотека, Болонья; «Венера и Адонис», около 1595 года, Художественно-исторический музей, Вена) жанров. Является создателем идеального классицистического пейзажа, в котором натурные наблюдения подвергаются коррекции в соответствии с идеальными представлениями о красоте, величии и гармонии («Бегство в Египет», 1603-1604 годы, галерея Дориа-Памфили, Рим). Выразительные простонародные сценки и гротескные зарисовки Аннибале, возникшие под влиянием работавших в Риме фламандских мастеров, отражают общее для барокко стремление к точности в передаче натуры («Едок чечевицы», 1590-е годы, галерея Колонна, Рим; автопортрет, 1590-е годы, Эрмитаж, Санкт-Петербург). Блестящий рисовальщик и мастер карикатуры.