КАРРА ЖАН-ЛУИ

Карра (фр. Carra), Жан-Луи (09.03.1742, Пон-де-Вейль — 31.10.1793, Париж) — французский литератор и политический деятель.

Сын мелкого чиновника. Учился в иезуитском коллеже Макона. В 1758—1760 сидел в тюрьме за кражу. В 1768—1769 служил секретарем у бывшего министра, маркиза М.-Р. д’Аржансона. С 1772 публикует свои философские и художественные произведения. В 1772—1776 путешествовал по Европе, добравшись до России и Молдавии. В 1777 выпустил «Историю Молдавии и Валахии» (Histoire de la Moldavie et de la Valachie). С 1789 принимал активное участие во Французской революции XVIII в . Член Якобинского клуба. Издавал газету «Annales patriotiques et littéraires». Уже в 1790 выступил за вооруженный «экспорт революции» в другие страны, но не встретил поддержки даже у якобинцев. Сыграл видную роль в организации восстания 10 августа 1792, приведшего к свержению монархии. С 19 августа 1792 — директор Национальной библиотеки. Депутат Конвента национального . На процессе Людовика XVI голосовал за безотлагательную казнь короля. Близок к жирондистам . В июне-июле 1793 К. подвергся массированным нападкам со стороны Марата, Эбера и других радикальных журналистов за недостаточно, по их мнению, решительные действия во время миссии в Вандею (март 1793). 2 августа 1793 К был арестован. Осужден и казнен вместе с жирондистами.

Соч.: Mémoires historiques et authentiques sur la Bastille. 3 vol. Paris, 1789; M. de Calonne tout entier. Genève, 1977.

Лит.: Lemny S.Jean-Louis Carra (1742—1793): parcours d’un révolutionnaire. Paris, 2000.