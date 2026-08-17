КАРРА, КАРРА ДАЛЬМАЦЦО КАРЛО
КАРРА, КАРРА ДАЛЬМАЦЦО КАРЛО - итальянский живописец, график, теоретик искусства, художественный критик.
В юности занимался декоративной росписью вилл, с 1895 года жил в Милане. Принимал участие в оформлении итальянского павильона на Всемирной выставке 1900 года в Париже; познакомился с французским искусством, театром и поэзией XIX века. Увлёкся анархистскими идеями; в период пребывания в Лондоне (1900 год) изучал труды К. Маркса, М. Штирнера и М.А. Бакунина. Вернувшись в Италию (1901 год), учился в Милане в вечерней Школе прикладного искусства (1904 год) и в Академии Брера (1906-1910 годы) у Ч. Таллоне. В ранних работах следовал системе дивизионизма; писал портреты (в том числе Ф. Энгельса, 1901 год), натюрморты, аллегорические картины («Аллегория труда», 1905 год). В 1910 году участвовал в формировании движения футуризма. Наиболее известная футуристическая работа Карра «Похороны анархиста Галли» (1910-1911 годы, Музей современного искусства, Нью-Йорк) пронизана ураганными ритмами мелькающих фрагментарных форм. При посещении Парижа в 1911 и 1912 годах познакомился с Г. Аполлинером, А. Модильяни и П. Пикассо; испытал влияние французского кубизма («Миланская галерея», 1912 год, собрание Дж. Маттиоли, Милан). Карро чаще других футуристов применял коллаж: наклейки и надписи у него фиксируют передний план картины и, располагаясь по геометрическим линиям, создают устойчивый композиционный каркас, сдерживающий бурную динамику живописи («Демонстрация интервентистов», 1914 год, собрание Дж. Маттиоли, Милан; «Бутылка и стакан», 1914 год, частное собрание, Нью-Йорк).
В 1915 году Карро отошёл от футуризма и, ориентируясь на «примитив» (творчество А. Руссо, африканская скульптура) и наследие итальянского Проторенессанса и Раннего Возрождения, обратился к поискам уравновешенной, конструктивно организованной формы («Чудо-ребёнок», 1915 год, частное собрание, Турин). В 1917 году, познакомившись с Дж. Де Кирико и А. Савинио, стал участником объединения мастеров метафизической живописи. В картинах этого периода перспективные коробки образуют тесные глухие интерьеры, в которых пребывают загадочные манекеноподобные персонажи («Идол-гермафродит», 1917 год, собрание Дж. Маттиоли, Милан; «Метафизическая муза», 1917 год, Пинакотека Брера, Милан; «Дочери Лота», 1919 год, Музей Людвига, Кёльн). В 1920-х годах Карро, модифицировав стилистику метафизической живописи, примкнул к новеченто (серии пейзажей 1920-х годов, в т. ч. виды Венеции, 1926 год; «Маяк», 1928 год, Национальная галерея, Прага; «Рыбаки», 1935 год, Галерея современного искусства, Милан), был пропагандистом этого направления (сотрудничал с газетой «L’Ambrosiano»). В дальнейшем его стиль не претерпел существенных изменений. Создавал также книжные иллюстрации (к роману «Дон Кихот» М. де Сервантеса, 1943 год; к произведениям С. Малларме и др.), обращался к гравюре и литографии. Автор статей о Джотто и П. Уччелло (1916 год), автобиографии (1943 год).
Сочинения:
Pittura metafisica. Firenze, 1919;
La mia vita. Mil., 1945. Mil., 2002;
Tutti gli scritti. Mil., 1978.
Иллюстрация:
К. Kappa. «Метафизическая муза». 1917 год. Пинакотека Брера (Милан).