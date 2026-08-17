КАРРА, КАРРА ДАЛЬМАЦЦО КАРЛО

КАРРА, КАРРА ДАЛЬМАЦЦО КАРЛО - итальянский жи­во­пи­сец, гра­фик , тео­ре­тик искусства, ху­дожественный кри­тик.

В юно­сти за­ни­мал­ся де­ко­ра­тив­ной рос­пи­сью вилл, с 1895 года жил в Ми­лане. При­ни­мал уча­стие в оформ­ле­нии итальянского па­виль­о­на на Все­мир­ной вы­став­ке 1900 года в Па­ри­же; по­зна­ко­мил­ся с французским искусством, те­ат­ром и по­эзи­ей XIX века. Ув­лёк­ся анар­хи­ст­ски­ми идея­ми; в пе­ри­од пре­бы­ва­ния в Лон­до­не (1900 год) изу­чал тру­ды К. Мар­кса, М. Штир­не­ра и М.А. Ба­ку­ни­на. Вер­нув­шись в Ита­лию (1901 год), учил­ся в Ми­ла­не в ве­чер­ней Шко­ле при­клад­но­го искусства (1904 год) и в Ака­де­мии Бре­ра (1906-1910 годы) у Ч. Тал­ло­не. В ран­них ра­бо­тах сле­до­вал сис­те­ме ди­ви­зио­низ­ма; пи­сал порт­ре­ты (в том числе Ф. Эн­гель­са, 1901 год), на­тюр­мор­ты, ал­ле­го­рические кар­ти­ны («Ал­ле­го­рия тру­да», 1905 год). В 1910 году уча­ст­во­вал в фор­ми­ро­ва­нии дви­же­ния фу­ту­риз­ма. Наи­бо­лее из­вест­ная фу­ту­ри­стическая ра­бо­та Карра «По­хо­ро­ны анар­хи­ста Гал­ли» (1910-1911 годы, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк) про­ни­за­на ура­ган­ны­ми рит­ма­ми мель­каю­щих фраг­мен­тар­ных форм. При по­се­ще­ни­и Па­ри­жа в 1911 и 1912 годах по­зна­ко­мил­ся с Г. Апол­ли­не­ром, А. Мо­диль­я­ни и П. Пи­кас­со; ис­пы­тал влия­ние французского ку­биз­ма («Ми­лан­ская га­ле­рея», 1912 год, со­б­ра­ние Дж. Мат­тио­ли, Ми­лан). Карро ча­ще других фу­ту­ри­стов при­менял кол­лаж: на­клей­ки и над­пи­си у не­го фик­си­ру­ют пе­ред­ний план кар­ти­ны и, рас­по­ла­га­ясь по гео­мет­рическим ли­ни­ям, соз­да­ют ус­той­чивый ком­по­зи­ци­он­ный кар­кас, сдер­жи­ваю­щий бур­ную ди­на­ми­ку жи­во­пи­си («Де­мон­стра­ция ин­тер­вен­ти­стов», 1914 год, со­б­ра­ние Дж. Мат­тио­ли, Ми­лан; «Бу­тыл­ка и ста­кан», 1914 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Нью-Йорк).

В 1915 году Карро ото­шёл от фу­ту­риз­ма и, ори­ен­ти­ру­ясь на «при­ми­тив» (твор­че­ст­во А. Рус­со, африканская скульп­ту­ра) и на­сле­дие итальянского Про­то­ре­нес­сан­са и Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния, об­ра­тил­ся к по­ис­кам урав­но­ве­шен­ной, кон­ст­рук­тив­но ор­га­ни­зо­ван­ной фор­мы («Чу­до-ре­бё­нок», 1915 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Ту­рин). В 1917 году, по­зна­ко­мив­шись с Дж. Де Ки­ри­ко и А. Са­ви­нио, стал уча­ст­ни­ком объ­е­ди­не­ния мас­те­ров ме­та­фи­зи­че­ской жи­во­пи­си. В кар­ти­нах это­го пе­рио­да пер­спек­тив­ные ко­роб­ки об­ра­зу­ют тес­ные глу­хие ин­терь­е­ры, в ко­то­рых пре­бы­ва­ют за­га­доч­ные ма­не­ке­но­по­доб­ные пер­со­на­жи («Идол-гер­маф­ро­дит», 1917 год, со­б­ра­ние Дж. Мат­тио­ли, Ми­лан; «Ме­та­фи­зи­че­ская му­за», 1917 год, Пи­на­ко­те­ка Бре­ра, Ми­лан; «До­че­ри Ло­та», 1919 год, Му­зей Люд­ви­га, Кёльн). В 1920-х годах Карро, мо­ди­фи­ци­ро­вав сти­ли­сти­ку ме­та­фи­зической жи­во­пи­си, примк­нул к но­ве­чен­то (се­рии пей­за­жей 1920-х годов, в т. ч. ви­ды Ве­не­ции, 1926 год; «Ма­як», 1928 год, Национальная га­ле­рея, Пра­га; «Ры­ба­ки», 1935 год, Га­ле­рея современного искусства, Ми­лан), был про­па­ган­ди­стом это­го на­прав­ле­ния (со­труд­ни­чал с газетой «L’Ambrosiano»). В даль­ней­шем его стиль не пре­тер­пел су­ще­ст­вен­ных из­ме­не­ний. Соз­да­вал так­же книж­ные ил­лю­ст­ра­ции (к ро­ма­ну «Дон Ки­хот» М. де Сер­ван­те­са, 1943 год; к про­из­ве­де­ни­ям С. Мал­лар­ме и др.), об­ра­щал­ся к гра­вю­ре и ли­то­гра­фии. Ав­тор ста­тей о Джот­то и П. Уч­чел­ло (1916 год), ав­то­био­гра­фии (1943 год).

Сочинения:

Pittura metafisica. Firenze, 1919;

La mia vita. Mil., 1945. Mil., 2002;

Tutti gli scritti. Mil., 1978.

Иллюстрация:

К. Kappa. «Ме­та­фи­зи­че­ская му­за». 1917 год. Пинакотека Бре­ра (Ми­лан).