КАРР ЭДВАРД ХАЛЛЕТТ

КАРР ЭДВАРД ХАЛЛЕТТ - британский ис­то­рик и по­ли­то­лог.

Окон­чил Три­ни­ти-кол­ледж при Кем­бридж­ском университете. В 1916-1936 годах слу­жил в британском МИД (уча­ст­во­вал в различных ме­ж­ду­народных пе­ре­го­во­рах, в т. ч. в рам­ках Ли­ги На­ций , ра­бо­тал в британском по­соль­ст­ве в Лат­вии). В 1920-х годах стал изу­чать ис­то­рию. С конца 1930-х годов пре­по­да­вал в различных британских кол­лед­жах и университетах, в по­сле­во­ен­ное вре­мя - главным образом в Кем­бридж­ском университете. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны ра­бо­тал в ре­дак­ции газеты «Таймс».

Карр внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние ис­то­рии ре­во­люционного дви­же­ния в Рос­сии и ста­нов­ле­ния советского го­су­дар­ст­ва, ис­то­рии и тео­рии ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний, ме­то­до­ло­гии и тео­рии ис­то­рической нау­ки. На­чав изу­че­ние ис­то­рии Рос­сии с ана­ли­за ду­хов­ной жиз­ни русского об­ще­ст­ва [«Дос­то­ев­ский (1821-1881 годы): но­вая био­гра­фия», 1931 год; «Ми­ха­ил Ба­ку­нин», 1937 год, и др.], Карр под­го­то­вил за­тем 14-том­ную «Ис­то­рию Со­вет­ской Рос­сии» (опубликовал в 1950-1978 годах), ко­то­рая на За­па­де счи­та­ет­ся са­мым ав­то­ри­тет­ным ис­сле­до­ва­ни­ем про­блем российской ис­то­рии 1-й тре­ти XX века. Сле­дуя ли­бе­раль­но-по­зи­ти­ви­ст­ской тра­ди­ции, Карр пред­ло­жил собственные ра­цио­на­ли­стические объ­яс­не­ние российской ре­во­лю­ции и ран­не­му пе­рио­ду советской ис­то­рии. Не от­ри­цая ро­ли во­ж­дей ре­во­лю­ции, Карр рас­смат­ри­ва­ет Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года в пер­вую оче­редь как ма­те­риа­ли­зо­ван­ное про­яв­ле­ние во­ли ра­бо­чих и сол­дат­ских масс. Ба­зой ре­во­лю­ции Карр счи­та­ет со­ве­ты, ко­то­рые, по его мне­нию, из­на­чаль­но не стре­ми­лись к ов­ла­де­нию по­ли­тической вла­стью или осу­ще­ст­в­ле­нию пре­об­ра­зо­ва­ний со­циа­ли­стического тол­ка, но по ме­ре рос­та сво­его по­ли­тического влия­ния вско­ре пре­вра­ти­лись в ко­лос­саль­ную си­лу, ис­поль­зо­ван­ную ра­ди­каль­ны­ми по­ли­ти­ка­ми в ка­че­ст­ве ин­ст­ру­мен­та для за­вое­ва­ния и удер­жа­ния вла­сти. Кри­ти­че­ски от­но­сясь к боль­ше­ви­ст­ско­му опы­ту, но не де­мо­ни­зи­руя (в от­ли­чие от мно­гих западных со­ве­то­ло­гов) во­ж­дей ком­му­ни­стов, Карр под­чёр­ки­вал роль объ­ек­тив­ных об­стоя­тельств, а не док­три­нёр­ских мо­ти­вов в при­ня­тии ими по­ли­тических ре­ше­ний. Тем не ме­нее, опи­сы­вая борь­бу И.В. Ста­ли­на с Л.Д. Троц­ким, Карр яв­но сим­па­ти­зи­ро­вал по­след­не­му как но­си­те­лю уто­пи­че­ски-ро­ман­тических идей, про­ти­во­сто­яв­ших ста­лин­ско­му праг­ма­тиз­му (это об­стоя­тель­ст­во по­слу­жи­ло при­чи­ной край­не рез­кой кри­ти­ки ра­бот Карра в советской ис­то­рио­гра­фии). Наи­бо­лее зна­чительное ис­сле­до­ва­ние Карра в по­ли­то­ло­гии - книга «Два­дцать лет кри­зи­са: 1919-1939 годы. Вве­де­ние в изу­че­ние ме­ж­ду­на­род­ных от­но­ше­ний» (1939 год), в ко­то­рой он ука­зы­вал на за­ко­но­мер­ный ха­рак­тер раз­ви­тия по­ли­тических про­цес­сов. В 1961 году Карр опуб­ли­ко­вал ис­то­ри­ко-фи­лософское эс­се «Что та­кое ис­то­рия?», при­нёс­шее ему ми­ро­вую из­вест­ность. В этой ра­бо­те Карр в бле­стя­щей афо­ри­стич­ной фор­ме рас­кры­вал по­зна­вательные воз­мож­но­сти ис­то­рической нау­ки, до­ка­зы­вая, что она спо­соб­на дви­гать­ся к ис­ти­не пу­тём син­те­за вы­ве­рен­ных фак­тов и фи­лософских ос­мыс­ле­ния про­цес­сов раз­ви­тия.