КАРР ЭДВАРД ХАЛЛЕТТ
КАРР ЭДВАРД ХАЛЛЕТТ - британский историк и политолог.
Окончил Тринити-колледж при Кембриджском университете. В 1916-1936 годах служил в британском МИД (участвовал в различных международных переговорах, в т. ч. в рамках Лиги Наций, работал в британском посольстве в Латвии). В 1920-х годах стал изучать историю. С конца 1930-х годов преподавал в различных британских колледжах и университетах, в послевоенное время - главным образом в Кембриджском университете. В годы 2-й мировой войны работал в редакции газеты «Таймс».
Карр внёс значительный вклад в изучение истории революционного движения в России и становления советского государства, истории и теории международных отношений, методологии и теории исторической науки. Начав изучение истории России с анализа духовной жизни русского общества [«Достоевский (1821-1881 годы): новая биография», 1931 год; «Михаил Бакунин», 1937 год, и др.], Карр подготовил затем 14-томную «Историю Советской России» (опубликовал в 1950-1978 годах), которая на Западе считается самым авторитетным исследованием проблем российской истории 1-й трети XX века. Следуя либерально-позитивистской традиции, Карр предложил собственные рационалистические объяснение российской революции и раннему периоду советской истории. Не отрицая роли вождей революции, Карр рассматривает Октябрьскую революцию 1917 года в первую очередь как материализованное проявление воли рабочих и солдатских масс. Базой революции Карр считает советы, которые, по его мнению, изначально не стремились к овладению политической властью или осуществлению преобразований социалистического толка, но по мере роста своего политического влияния вскоре превратились в колоссальную силу, использованную радикальными политиками в качестве инструмента для завоевания и удержания власти. Критически относясь к большевистскому опыту, но не демонизируя (в отличие от многих западных советологов) вождей коммунистов, Карр подчёркивал роль объективных обстоятельств, а не доктринёрских мотивов в принятии ими политических решений. Тем не менее, описывая борьбу И.В. Сталина с Л.Д. Троцким, Карр явно симпатизировал последнему как носителю утопически-романтических идей, противостоявших сталинскому прагматизму (это обстоятельство послужило причиной крайне резкой критики работ Карра в советской историографии). Наиболее значительное исследование Карра в политологии - книга «Двадцать лет кризиса: 1919-1939 годы. Введение в изучение международных отношений» (1939 год), в которой он указывал на закономерный характер развития политических процессов. В 1961 году Карр опубликовал историко-философское эссе «Что такое история?», принёсшее ему мировую известность. В этой работе Карр в блестящей афористичной форме раскрывал познавательные возможности исторической науки, доказывая, что она способна двигаться к истине путём синтеза выверенных фактов и философских осмысления процессов развития.