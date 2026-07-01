КАРР АЛЬФОНС ЖАН

КАРР АЛЬФОНС ЖАН - французский пи­са­тель, жур­на­лист.

Окон­чил кол­леж в Па­ри­же , за­ни­мал­ся пре­по­да­ва­ни­ем. Со­труд­ни­чал с прес­сой, ра­бо­тал ре­дак­то­ром газеты «Фи­га­ро». В 1839-1849 годах из­да­вал са­ти­рический журнал «Les Guêpes», в ко­то­ром пуб­ли­ко­вал за­мет­ки, фель­е­то­ны, эпи­грам­мы. В 1851 году пе­ре­се­лил­ся в Ниц­цу, где за­ни­мал­ся са­до­вод­ст­вом. По­лу­чил боль­шую из­вест­ность сво­им де­бют­ным ро­ма­ном «Под ли­па­ми» («Sous les tilleuls», volume 1-2, 1832 год, русский перевод 1859 года), в ко­то­ром в ду­хе «чёр­ной» го­ти­че­ской про­зы по­ве­ст­ву­ет­ся о мес­ти мо­ло­до­го че­ло­ве­ка от­верг­нув­шей его воз­люб­лен­ной. Ав­тор со­ци­аль­но-бы­то­вых ро­ма­нов «Ча­сом поз­же» («Une heure plus tard», volume 1-2, 1833 год), «В пят­ни­цу ве­че­ром» («Vendredi soir», 1835 год), «Крат­чай­ший путь» («Le chemin le plus court», volume 1-2, 1836 год), «Кло­тиль­да» («Clo­tilde», 1839 год, русский перевод 1858 год), «Се­мья Ален» («La fa­mille Alain», volume 1-3, 1848 год) и др.; рас­ска­зов, пьес (в т. ч. «Нор­манд­ская Пе­не­ло­па», «La Pénélope nor­mande», 1860 год, русский перевод 1860 год), ме­муа­ров и др.