КАРР АЛЬФОНС ЖАН
КАРР АЛЬФОНС ЖАН - французский писатель, журналист.
Окончил коллеж в Париже, занимался преподаванием. Сотрудничал с прессой, работал редактором газеты «Фигаро». В 1839-1849 годах издавал сатирический журнал «Les Guêpes», в котором публиковал заметки, фельетоны, эпиграммы. В 1851 году переселился в Ниццу, где занимался садоводством. Получил большую известность своим дебютным романом «Под липами» («Sous les tilleuls», volume 1-2, 1832 год, русский перевод 1859 года), в котором в духе «чёрной» готической прозы повествуется о мести молодого человека отвергнувшей его возлюбленной. Автор социально-бытовых романов «Часом позже» («Une heure plus tard», volume 1-2, 1833 год), «В пятницу вечером» («Vendredi soir», 1835 год), «Кратчайший путь» («Le chemin le plus court», volume 1-2, 1836 год), «Клотильда» («Clotilde», 1839 год, русский перевод 1858 год), «Семья Ален» («La famille Alain», volume 1-3, 1848 год) и др.; рассказов, пьес (в т. ч. «Нормандская Пенелопа», «La Pénélope normande», 1860 год, русский перевод 1860 год), мемуаров и др.