КАРПОВИЧ Михаил Михайлович

Историк, дипломат.

Учился в Сорбонне (1907-08), окончил Московский университет (1914). Член партии эсеров (1904-13). Помощник научного секретаря московского Исторического музея. В 1916 призван в армию, служил в секретариате при Особом совещании по обороне государства. В 1917 занял должность личного секретаря российского посла в США Б.А. Бахметева. Резко отрицательно встретил Октябрьскую революцию. Представлял российскую делегацию на Парижской мирной конференции . В 1920-е член Бахметьевского фонда по оказанию помощи молодым русским эмигрантам, С 1927 лектор, доцент, профессор, заведующий славянским отделом Гарвардского университета. По его инициативе были основаны журналы «Russian Review» и « Новый журнал ». Участвовал в создании Архива русской и восточно-европейской истории и культуры при Колумбийском университете .

Один из основателей американской школы русистики. Считал Россию неотъемлемой часть Европы. Подчеркивал поступательное, хотя и медленное, развитие Российской империи на пути к парламентаризму и правовому государству. Внес большой вклад в изучение интеллектуальной истории России.

Сочинения:

Imperial Russia. New York, 1932 (Императорская Россия. 1801-1917. М., 2000);

Лекции по русской истории. Cravenhagl, 1962 (на англ. яз);

Из «Экономической истории Европы с 1750 года» // Антология русского зарубежья. Т. III: История и историография России. Из научно-литературного наследия русского зарубежья. М., 2006. С. 193-212.