КАРПОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

КАРПОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский фи­ло­соф.

Окон­чил Ки­ев­скую ду­хов­ную ака­де­мию (1825 год). С 1835 года профессор фи­ло­со­фии Санкт-Пе­тербургской ду­хов­ной ака­де­мии. Под­го­то­вил наи­бо­лее пол­ный для то­го вре­ме­ни пе­ре­вод диа­ло­гов Пла­то­на (тома 1-2, 1841-1842 годы; до­пол­нен­ное и ис­прав­лен­ное издание - тома 1-6, 1863-1879 годы). Счи­тая пла­то­нов­скую фи­ло­со­фию вне­вре­мен­ным об­раз­цом фи­ло­соф­ст­во­ва­ния во­об­ще, про­во­дил па­рал­ле­ли ме­ж­ду ре­лигиозно-нрав­ст­вен­ны­ми уче­ния­ми пла­то­низ­ма и хри­сти­ан­ст­ва. Свою кон­цеп­цию, ос­но­ван­ную на «за­ко­не гар­мо­ни­че­ско­го бы­тия все­лен­ной», на­зы­вал «фи­лософским син­те­тиз­мом» («Вве­де­ние в фи­ло­со­фию», 1840 год).

Сочинения:

Сис­те­ма­ти­че­ское из­ло­же­ние ло­ги­ки. СПб., 1856;

Взгляд на дви­же­ние фи­ло­со­фии в ми­ре хри­сти­ан­ском и на при­чи­ны раз­лич­ных ее на­прав­ле­ний. СПб., 1856.