КАРПОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
КАРПОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский философ.
Окончил Киевскую духовную академию (1825 год). С 1835 года профессор философии Санкт-Петербургской духовной академии. Подготовил наиболее полный для того времени перевод диалогов Платона (тома 1-2, 1841-1842 годы; дополненное и исправленное издание - тома 1-6, 1863-1879 годы). Считая платоновскую философию вневременным образцом философствования вообще, проводил параллели между религиозно-нравственными учениями платонизма и христианства. Свою концепцию, основанную на «законе гармонического бытия вселенной», называл «философским синтетизмом» («Введение в философию», 1840 год).
Сочинения:
Систематическое изложение логики. СПб., 1856;
Взгляд на движение философии в мире христианском и на причины различных ее направлений. СПб., 1856.