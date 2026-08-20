КАРПОВ АЛЕКСАНДР ТЕРЕНТЬЕВИЧ

Капитан Красной Армии, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1943, 1944).

Биография

Родился 4 (по новому стилю – 17) октября 1917 года в деревне Феленево (ныне – Перемышльский район Калужской области). После окончания школы ФЗУ работал слесарем на заводе, занимался в аэроклубе. В 1939 году был призван на службу в РККА . Окончил Качинскую ВАШЛ. Одним из первых в советских вооружённых силах освоил новейший на тот момент истребитель И-26, впоследствии получивший наименование Як-1.

Великая Отечественная война

С июля 1941 года – на фронте. С сентября 1941 года служил в составе 123-го (впоследствии 27-го гвардейского) истребительного авиаполка, входившего в составе ВВС ПВО. Участвовал в битве за Москву , обороне Ленинграда. В дальнейшем прошёл путь до командира эскадрильи. 15 августа 1941 года был ранен.

Проявил себя как смелый и грамотный лётчик-истребитель, отлично овладевший техникой пилотирования и приёмами воздушного боя. Совершал вылеты на воздушную разведку, штурмовку аэродромов и скоплений вражеских войск, прикрытие наземных сил и важных объектов, в том числе Дороги жизни на Ладожском озере. Смело вступал в бой даже против превосходящих сил врага. Боевая работа Карпова отличалась исключительной результативностью – только за 5 июльских боевых вылетов он сбил 7 самолётов врага. Во время прорыва блокады Ленинграда он провёл 13 воздушных боёв, сбил лично 3 истребителя и 3 бомбардировщика, и ещё 1 бомбардировщик – в составе группы. Отлично изучил материальную часть самолётов производства КБ Яковлева.

По состоянию на 7 августа 1943 года, в воздушных боях Карпов лично сбил 16 вражеских самолётов и ещё 7 – в составе группы. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза. К 25 июня 1944 года на счету лётчика был уже 421 боевой вылет, 26 сбитых самолётов лично и 7 – в группе. За это он во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

Трагически погиб 20 октября 1944 года, упав на своём самолёте в Финском заливе Балтийского моря из-за плохой видимости.