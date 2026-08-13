КАРПО ЖАН БАТИСТ
КАРПО ЖАН БАТИСТ - французский скульптор, живописец, график.
Родился в семье каменщика. Обучался архитектуре у Ж.Б. Бернара в Валансьене, брал уроки ваяния у В. Лье (впоследствии Карпо вылепил по памяти бюст Лье, умершего в 1847 году, - свою первую портретную работу). В 1838 году Карпо переехал с семьёй в Париж, учился в Королевской школе математики и рисунка, с 1844 года - в Школе изящных искусств у Ф. Рюда, затем у Ф. Дюре. В 1854 году за скульптуру «Гектор, молящий богов о милости к своему сыну Астианаксу» получил Римскую премию. В 1856-1863 годах работал в Риме, где изучал античную и ренессансную скульптуру (в его творчестве заметно влияние Микеланджело). К этому периоду относятся работа «Ловец раковин» (гипс, 1858 год) и группа «Уголино» на сюжет из «Божественной комедии» Данте (терракота, около 1860 года; обе - в Музее Орсе, Париж; повторения - в других музеях), в которой пластическими средствами переданы страдания обречённых на мучительную смерть. В Италии Карпо впервые обратился к живописи («Закат солнца», около 1858-1860 годов, Музей изящных искусств, Валансьен, и др.).
С середине 1860-х годов наступил наиболее плодотворный период в творчестве Карпо. Один из главных представителей Второй империи стиля в скульптуре, он исполнял заказные композиции, статуи, бюсты, также живописные работы, рисунки, офорты. Группа «Триумф Флоры» для Павильона Флоры в Тюильри (1863-1866 годы) продолжает традиции декоративной пластики XVIII века; для фасада здания театра «Гранд-Опера» (архитектор Ш. Гарнье) в Париже Карпо выполнил скульптурную группу «Танец» (1869 год, Музей Орсе; оригинал в 1964 году заменён копией работы П. Бельмондо). По заказу Ж. Османа Карпо исполнил композицию «Четыре части света, несущие небесную сферу» для фонтана на площади Обсерватории (бронза, 1867-1874 годы). Для Валансьена Карпо создал памятник А. Ватто (1860-1872 годы, установлен в 1884 году). Карпо - автор большого числа портретов: «Принц Луи Жан Жозеф с собакой Неро» (мрамор, 1865 год), Ш. Гарнье (бронза, 1869 год), Ж.Л. Жерома (бронза, 1872 год, все - Музей Орсе), императора Наполеона III (мрамор, 1874 год, Метрополитен-музей, Нью-Йорк) и др.
Иллюстрация:
Ж.Б. Карпо. «Танец». Скульптурная группа с фасада здания «Гранд-Опера» в Париже. 1869 год. Музей Орсе (Париж).