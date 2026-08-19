КАРПИНЬСКИЙ ФРАНЦИШЕК

КАРПИНЬСКИЙ ФРАНЦИШЕК - польский пи­са­тель.

Сын управ­ляю­ще­го име­ни­ем маг­на­тов По­тоц­ких. Окон­чил ие­зу­ит­скую ака­де­мию во Льво­ве (1762 или 1765 годы); ба­ка­лавр тео­ло­гии. С 1780 года свя­зан с семь­ёй кня­зей Чар­то­рый­ских (сек­ре­тарь князя А.К. Чар­то­рый­ско­го). В 1793 году при­сут­ст­во­вал на по­след­нем сей­ме Ре­чи По­спо­ли­той . Член Вар­шав­ско­го общества дру­зей на­ук (с 1800 года). Пред­ста­ви­тель литературы сен­ти­мен­та­лиз­ма, по­лу­чил из­вест­ность свои­ми пас­то­ра­ля­ми, ли­рическими сти­хо­тво­ре­ния­ми, а так­же цик­лом ре­лигиозных пе­сен. Пе­ре­вёл на польский язык псал­мы Да­ви­да, про­из­веде­ния Го­ра­ция, по­эму «Са­ды» Ж. Де­ли­ля, фраг­мен­ты «Пе­сен Ос­сиа­на» Дж. Мак­фер­со­на. Идеи ев­ропейского Про­све­ще­ния , влия­ние Ж.Ж. Рус­со на­шли от­ра­же­ние в этическом трак­та­те «О сча­стье че­ло­ве­ка в об­ще­ст­ве, или О Рес­пуб­ли­ке» («O szczęściu człoweka w towarzystwe, czyli O Rzeczy­pospolitej», 1787 год). В литературно-тео­ре­тическом рас­су­ж­де­нии «О про­из­но­ше­нии в про­зе или сти­хах» («O wymowie w prozie albo wier­szu», 1782 год) К. кри­ти­ко­вал клас­сич. ри­то­ри­ку и дек­ла­ри­ро­вал не­об­хо­ди­мость об­ра­ще­ния к фольк­ло­ру. Боль­шой ин­те­рес пред­став­ля­ют на­пи­сан­ные в кон­це жиз­ни ме­муа­ры Карпиньского «Ис­то­рия мое­го вре­ме­ни и лю­дей, с ко­то­ры­ми жил» («Historia me­go wieku i ludzi, z którymi żyłem», издание 1822 года), в ко­то­рых он опи­сал по­след­ний пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ния Ре­чи По­спо­ли­той.

Сочинение:

Wiersze wybrane. Warsz., 1966.