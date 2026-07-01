КАРПИНСК
КАРПИНСК - город в России, в северо-западной части Свердловской области.
Население 39,9 тысяч человек (2007 год). Расположен на восточном склоне Северного Урала, на реке Турья. Железно-дорожная станция.
Возник как посёлок при строительстве в 1769 году верхотурским купцом и заводчиком М.М. Походяшиным Турьинского медеплавильного завода (пущен в 1771 году; работал на базе обнаруженных в конце 1750-х - середине 1760-х годов месторождений медной руды). В 1770-е годы завод получил название Богословский [от верхнего храма (освящён в 1776 году во имя святого Иоанна Богослова) сохранившегося двухэтажного Введенского собора], а посёлок - поселок Богословского Завода. В XIX - начале XX веков - центр Богословского горнозаводского округа. В 1883-1887 годах построена Богословско-Сосьвинская узкоколейная железная дорога (участок до Богословска переведён на широкую колею в 1932-1940 годах), одна из ключевых магистралей горнозаводского Урала. В 1895 году владельцами округа Половцовыми создано одно из крупнейших на Урале акционерное Богословское горнозаводское общество. С 1911 по 2004 годы близ завода велась разработка Богословского буроугольного месторождения. Богословск находился под контролем Временного сибирского правительства (1918 год), «Омского правительства» (1918-1919 годы). Занят частями РККА в ходе контрнаступления Восточного фронта 1919 года. В 1933 году после включения в черту Богословска поселок Угольный переименован в рабочий поселок Угольный. В 1940-1941 годах в составе Серовского района Свердловской области. С 1941 года город Карпинск; назван в честь А.П. Карпинского. Краеведческий музей.
Среди предприятий города - заводы: электромашиностроительный (1960 год; с 2006 года в составе «ЭДС-Холдинг»; электродвигатели для нефтебуровых установок, экскаваторов, рудничных электровозов; высоковольтное оборудование) и машиностроительный (создан в 1942 году на базе эвакуированного из Донецкой области УССР машиностроительного завода; выпускает горно-шахтное оборудование и др.); фабрика «Хлопковая пряжа Карпинская» (крупный производитель хлопчатобумажной пряжи, нетканого полотна); деревообрабатывающие предприятия.
Близ Карпинска - добыча медных руд (Валенторское месторождение).