КАРПИНСК

КАРПИНСК - го­род в Рос­сии, в северо-западной час­ти Сверд­лов­ской области.

Население 39,9 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на восточном скло­не Северного Ура­ла, на реке Ту­рья. Железно-дорожная стан­ция.

Воз­ник как по­сё­лок при строи­тель­ст­ве в 1769 году вер­хо­тур­ским куп­цом и за­во­дчи­ком М.М. По­хо­дя­ши­ным Турь­ин­ско­го ме­де­пла­виль­но­го за­во­да (пу­щен в 1771 году; ра­бо­тал на ба­зе об­на­ру­жен­ных в конце 1750-х - середине 1760-х годов ме­сто­ро­ж­де­ний мед­ной ру­ды). В 1770-е годы завод по­лу­чил название Богословский [от верх­не­го хра­ма (ос­вя­щён в 1776 году во имя святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва) со­хра­нив­ше­го­ся двух­этаж­но­го Вве­ден­ско­го со­бо­ра], а посёлок - поселок Богословского Завода. В XIX - начале XX веков - центр Бо­го­слов­ско­го гор­но­за­вод­ско­го ок­ру­га. В 1883-1887 годах по­строе­на Бо­го­слов­ско-Сось­вин­ская уз­ко­ко­лей­ная железная дорога (уча­сток до Бо­го­слов­ска пе­ре­ве­дён на ши­ро­кую ко­лею в 1932-1940 годах), од­на из клю­че­вых ма­ги­ст­ра­лей гор­но­за­вод­ско­го Ура­ла. В 1895 году вла­дель­ца­ми ок­ру­га По­лов­цо­вы­ми соз­да­но од­но из круп­ней­ших на Ура­ле ак­цио­нер­ное Бо­го­слов­ское гор­но­за­вод­ское общество. С 1911 по 2004 годы близ за­во­да ве­лась раз­ра­бот­ка Бо­го­слов­ско­го бу­ро­уголь­но­го ме­сто­ро­ж­де­ния. Бо­го­словск на­хо­дил­ся под кон­тро­лем Вре­мен­но­го си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва (1918 год), «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» (1918-1919 годы). За­нят час­тя­ми РККА в хо­де контр­на­сту­п­ле­ния Восточного фрон­та 1919 года . В 1933 году по­сле вклю­че­ния в чер­ту Бо­го­слов­ска поселок Уголь­ный пе­ре­име­но­ван в ра­бо­чий поселок Уголь­ный. В 1940-1941 годах в со­ста­ве Се­ров­ско­го района Сверд­лов­ской области. С 1941 года го­род Карпинск; на­зван в честь А.П. Кар­пин­ско­го. Крае­ведческий му­зей.

Сре­ди пред­при­ятий го­ро­да - за­во­ды: элек­тро­ма­ши­но­строи­тель­ный (1960 год; с 2006 года в со­ста­ве «ЭДС-Хол­динг»; элек­тро­дви­га­те­ли для неф­те­бу­ро­вых ус­та­но­вок, экс­ка­ва­то­ров, руд­нич­ных элек­тро­во­зов; вы­со­ко­вольт­ное обо­ру­до­ва­ние) и ма­ши­но­строи­тель­ный (соз­дан в 1942 году на ба­зе эва­куи­ро­ван­но­го из До­нец­кой области УССР ма­ши­но­стро­ительного за­во­да; вы­пус­ка­ет гор­но-шахт­ное обо­ру­до­ва­ние и др.); фаб­ри­ка «Хлоп­ко­вая пря­жа Кар­пин­ская» (круп­ный про­из­во­ди­тель хлоп­ча­то­бу­маж­ной пря­жи, не­тка­но­го по­лот­на); де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия.

Близ Карпинска - до­бы­ча мед­ных руд (Ва­лен­тор­ское ме­сто­ро­ж­де­ние).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)