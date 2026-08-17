КАРПИНИ, ИОАНН ДЕ ПЛАНО КАРПИНИ
КАРПИНИ, ИОАНН ДЕ ПЛАНО КАРПИНИ (латинское Ioannes de Plano Carpini; итальянское Giovanni da Pian del Carpine) - религиозный деятель, проповедник, член ордена францисканцев, сподвижник Франциска Ассизского, архиепископ Антиварийский (1248-1252 годы).
В 1221 году участвовал в германской миссии францисканцев во главе с Цезарием Шпейерским. В 1223 году стал кустодом (настоятелем административного округа ордена францисканцев) Саксонии. В 1224 году на капитуле ордена в городе Вюрцбург освобождён от этой должности и переведён в Кёльн. В 1228 году генерал ордена Иоанн Паренский, лично знавший Карпини, поставил его провинциалом Тевтонской провинции ордена. В 1230-1232 годах провинциал ордена в Испании, в 1232-1239 годах - в Саксонии. Сыграл важную роль в распространении влияния ордена на восток: в Польшу, Чехию, Венгрию и прочие.
05.03.1245 года в Лионе папа Римский Иннокентий IV подписал буллу к «царю и народу тартарскому» (монголам), доставить которую было поручено Карпини, получившему в связи с этим широкие полномочия нунция (позднее в письме от 22.01.1248 года, адресованном новгородскому князю Александру Ярославичу Невскому, Иннокентий IV называл Карпини «протонотарием нашим, отправленным к народу тартарскому»). Карпини должен был доехать до ближайшего монгольского войска, для этого был выбран путь через Восточную Европу. По пути в Польшу к миссии, возглавляемой Карпини, присоединился Бенедикт Поляк, владевший древне-русским языком; ему миссия была обязана сбором точных сведений. Во Владимире-Волынском Карпини провёл переговоры с князем Васильком Романовичем о возможности церковной унии. Затем миссия проехала через Киев (описывая город, Карпини упомянул о встрече там с купцами из Генуи, Венеции, Пизы и Акки). После приёма у Батыя (апрель 1246 года) Карпини отправился в столицу Монгольской империи город Каракорум, где в это время готовились к интронизации Гуюка, назначенной на конец июля 1246 года. Папская миссия прибыла в Монголию (22.07.1246 года) и провела переговоры с великим ханом Гуюком (в 1920 году в архиве Ватикана обнаружено ответное письмо Гуюка).
По возвращении в Лион Карпини отправлен в 1248 году папским легатом ко двору французского короля Людовика IX. В том же году Иннокентий IV назначил Карпини архиепископом Антиварийским. Вступил в конфликт с архиепископом Рагузским, продолжавшийся до смерти последнего в июле 1252 года.
По итогам своей миссии в Монгольскую империю Карпини написал «Книгу о Тартарах» («Liber Tartarorum», 1247 год; издана в России в 1911 году, академическое итальянское издание - «Storia dei Mongoli», 1989 год). Донесение о монголах поражает обилием точных сведений и множеством важных подробностей. Это стало возможным благодаря тому, что с папским нунцием делились информацией осведомлённые люди, европейцы, сделавшие карьеру на службе у монгольских ханов. Карпини описал географическое положение, климат и историю создания Монгольской империи; быт, верования, обычаи, военную тактику и стратегию монголов. В книге Карпини содержится самая ранняя версия гибели черниговского князя Михаила Всеволодовича в Орде (1246 год). Рукописи «Книги о Тартарах», относящиеся к XIII веку, хранятся в Париже, Кембридже и Турине. К началу XXI века труд Карпини переведён более чем на 25 языков.
Дополнительная литература:
Liverani F. Fra Giovanni da Pian di Carpine nel contado di Magione: viaggiatore e descrittore di Tartaria e Mongolia nel secolo XIII. Perugia, 1876;
Golubovich G. Fr. Giovanni da Piancarpino // Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell’Oriente Franciscano. I. (1215–1300). Quaracchi, 1906;
Fantini G. Un precursore di Marco Polo (Fra Giovanni da Pian di Carpine) // Rivista d’Italia, lettere, scienze ed arte 1. Roma, 1915;
Treves A. Giovanni da Pian del Carpine alla scoperta della Tartaria. Torino, 1932;
Noyè E. Legatio Fr. Joannis a Plano Carpini ad Tartaros // Collectanea commissionis synodalis. 1935. Vol. 8. № 1;
Falzone G. Fra Giovanni da Pian del Carpine. Palermo, 1939;
Fra Giovanni da Pian di Carpine, nel VII centenario della sua morte (1252–1952). Assisi, 1954;
Szczesńiak B. The mission of Giovanni de Plano Carpini and Benedict the Pole of Vratislavia to Halicz // Journal of Ecclesiastical History. 1956. Vol. 7;
Sinor D.Mongol and Turkic words in the Latin versions of John of Plano Carpini’s Journey to the Mongols (1245–1247) // Mongolian Studies / Ed. by L. Ligeti. Bdpst, 1970.