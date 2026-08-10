КАРПАТСКИХ КУРГАНОВ КУЛЬТУРА

КАРПАТСКИХ КУРГАНОВ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра III-IV/V веков на восточных скло­нах Кар­пат и в верх­нем те­че­нии рек Си­рет, Прут, Днестр (пра­вый бе­рег).

Вы­де­ле­на М.Ю. Смиш­ко в конце 1940-х - начале 1950-х годов. Се­ли­ща рас­по­ло­же­ны на мы­сах; жи­ли­ща - не­боль­шие по­лу­зем­лян­ки, ре­же - на­зем­ные гли­но­бит­ные; ото­пи­тель­ные со­ору­же­ния час­то от­сут­ст­ву­ют, встре­ча­ют­ся гли­но­бит­ные и ка­мен­ные оча­ги. На по­се­ле­нии Пи­ли­пы про­сле­же­ны зер­но­хра­ни­ли­ща двух ти­пов: для 1-го ха­рак­тер­ны по 4 ямы в 3 ря­да, для 2-го - ямы, ок­ру­жаю­щие центральное углуб­ле­ние; боль­шин­ст­во ям за­пол­не­но зла­ка­ми, в т. ч. од­но­го или двух ви­дов (пше­ни­ца, яч­мень, овёс, про­со), в ря­де слу­ча­ев от­ме­че­но пе­ре­кры­тие из де­ре­ва, об­ма­зан­но­го гли­ной, со­ло­ма и по­ло­ва на по­лу, гли­ня­ные со­су­ды и др. Ис­сле­до­ва­лись гон­чар­ные и ме­тал­лур­гические гор­ны. Мо­гиль­ни­ки , ино­гда на­счи­ты­ваю­щие до 100 кур­га­нов высотой 1-1,5 м. Тру­по­сож­же­ния, как пра­ви­ло, на мес­те по­гре­бе­ния (ино­гда ок­ру­же­ны ро­ви­ка­ми, кон­ст­рук­ция­ми из де­ре­ва или кам­ня); ос­тан­ки по­ме­ща­ли в ям­ки, ур­ны или ос­тав­ля­ли на по­верх­но­сти; сжи­га­ли и жи­вот­ных (конь, бык, ов­ца, сви­нья, со­ба­ка, пти­ца); по­гре­бе­ния со­про­вож­да­лись со­су­да­ми, де­та­ля­ми убо­ра и др. Зна­чительная часть сто­ло­вой (мис­ки, ва­зы, кув­ши­ны, круж­ки, куб­ки) и хо­зяй­ст­вен­ной (в основном горш­ки, кор­ча­ги) по­су­ды сде­ла­на на гон­чар­ном кру­ге; есть леп­ные горш­ки, ко­ни­че­ские мис­ки. Сре­ди на­хо­док - же­лез­ные серп, на­ко­неч­ни­ки па­хот­но­го ору­дия, ко­пий и стрел, би­ме­тал­лические уди­ла, ук­ра­ше­ния из цвет­ных ме­тал­лов, гли­ня­ные пряс­ла, гру­зи­ла и др. Мно­гие ти­пы близ­ки на­ход­кам чер­ня­хов­ской куль­ту­ры, есть им­порт из римской про­вин­ций (ам­фо­ры, в т. ч. с ви­ном, стек­лян­ные из­де­лия, мо­не­ты и др.). В ос­но­ве хо­зяй­ства - зем­ле­де­лие, жи­вот­но­вод­ст­во, до­бы­ча и экс­порт со­ли.

Мно­гие ис­сле­до­ва­те­ли вклю­ча­ли в культуру карпатских курганов па­мят­ни­ки Верх­не­го По­ти­сья. Од­на­ко они об­ла­да­ют су­ще­ст­вен­ным свое­об­ра­зи­ем в ке­ра­ми­ке, де­та­лях убо­ра и др., ори­ен­ти­ро­ва­ны в основном на куль­ту­ры Кар­пат­ско­го бас­сей­на и пше­вор­скую куль­ту­ру (Иза, Бра­то­во, по­слой­ный мо­гиль­ник в Со­лон­цах - ок­ру­жён­ная рвом пря­мо­уголь­ная пло­щад­ка 22,8 × 16,5 м по­кры­та слоя­ми из уг­ля, каль­ци­ни­рованных кос­тей, би­той по­су­ды и другого, сре­ди на­хо­док - 10 зо­ло­тых под­ве­сок, имею­щих ана­ло­ги в Бал­тий­ском ре­гио­не). Ряд ав­то­ров свя­зы­ва­ют культуру карпатских курганов с груп­па­ми северных фра­кий­цев, не­дав­но вы­дви­ну­то пред­по­ло­же­ние об ото­жде­ст­в­ле­нии её с восточно-германским на­ро­дом тай­фа­лов, близ­ко­му го­там. Часть па­мят­ни­ков культуры карпатских курганов пре­кра­ща­ет су­ще­ст­во­ва­ние к конце IV века, что сов­па­да­ет со вре­ме­нем ухо­да тай­фа­лов вме­сте с ве­зи­го­та­ми (по письменным ис­точ­ни­кам). Воз­мож­но, ка­кая-то часть но­сите­лей культуры карпатских курганов ос­та­ва­лась на мес­те до начала V века и по­зд­нее, ког­да бы­ла ас­си­ми­ли­ро­ва­на сла­вя­на­ми (смотрите Ко­дын ).

Иллюстрация:

Куль­ту­ра кар­пат­ских кур­га­нов. Рим­ский стек­лян­ный ку­бок с по­се­ле­ния Пи­ли­пы. Национальный му­зей ис­то­рии Ук­раи­ны (Ки­ев).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)