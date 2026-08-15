КАРПАЧЧО ВИТТОРЕ
КАРПАЧЧО ВИТТОРЕ (Carpaccio; также встречаются написания Carpathius, Carpatio, Scarpaza, Scharpaza и др.) - итальянский живописец, представитель венецианской школы.
Из семьи моряков и кораблестроителей. Возможно, посетил Рим, Далмацию и Ближний Восток. Испытал влияние живописных новаций Антонелло да Мессины, исторических композиций Джентиле Беллини (смотрите Беллини) и повествовательных живописных циклов художников феррарской школы, особенно Франческо дель Коссы. Получил известность благодаря многочисленным заказам церковных общин и религиозных братств (скуол), игравших большую роль в общественной жизни Венеции. К наиболее известным из его живописных циклов относятся: «История святой Урсулы» (1490-1496 годы) для одноименной скуолы, «История Христа, святых Иеронима, Георгия, Трифона и блаженного Августина» (1502-1507 годы) для Скуолы-Сан-Джорджо-дельи-Скьявони, «История Марии» (1504 год) для Скуолы-дельи-Альбанези и «История святого Стефана» (1511-1520 годы) для Скуолы-деи-Ланьери. Стремясь к событийной достоверности и занимательности живописного рассказа, Карпаччо насыщал свои изображения легенд выразительными подробностями, большое внимание уделял пейзажным видам и архитектурным мотивам («Сон святой Урсулы», Галерея Академии, Венеция; «Смерть святого Иеронима» и «Видение блаженного Августина», Скуола-Сан-Джорджо-дельи-Скьявони; «Проповедь святого Стефана», Лувр, Париж). Придавая персонажам портретное сходство с современниками, вводя современные костюмы и изображая реальную архитектурную среду, заставлял воспринимать религиозные легенды как живое событие повседневной жизни Венеции. Его живописной манере присущи тонкая поэтичность, мастерское владение перспективой, передача световоздушной среды. Картины «Куртизанки» (Музей Коррер, Венеция), «Охота на морских птиц в лагуне» (1490-1495 годы, Музей П. Гетти, Лос-Анджелес), «Молодой рыцарь» (1510 год, собрание Тиссен-Борнемиса, Мадрид) стоят у истоков бытового жанра. В конце жизни под влиянием искусства классического Возрождения, живописных алтарей Джованни Беллини и скульптурных произведений семьи Ломбардо вышел за рамки декоративной повествовательности, создавая величественные алтарные картины («Принесение во храм», 1510 год, Галерея Академии, Венеция). Отец художников Пьетро и Бенедетто Карпаччо.
Иллюстрация:
В. Карпаччо. «Видение блаженного Августина». 1502-1507 годы. Скуола-Сан-Джорджо-дельи-Скьявони (Венеция).