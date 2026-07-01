КАРОССА ХАНС

КАРОССА ХАНС - немецкий пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча. Изу­чал ме­ди­ци­ну в Мюн­хе­не, Лейп­ци­ге; в 1903-1929 годах прак­ти­кую­щий врач, в 1916-1918 годах во­ен­врач на фрон­те . Пер­вые сти­хи опуб­ли­ко­вал в 1898 году. Был зна­ком с по­эта­ми Р. Де­ме­лем, С. Ге­ор­ге, Г. фон Гоф­ман­ста­лем, це­нив­ши­ми его ли­ри­ку. В 1933 году от­ка­зал­ся стать чле­ном Прусской ака­де­мии по­этов, на­хо­див­шей­ся в ве­де­нии на­цио­нал-со­циа­ли­стов, од­на­ко в 1941 году вы­ну­ж­ден был при­нять пост пре­зи­ден­та про­фа­ши­ст­ско­го Ев­ропейского сою­за пи­са­те­лей. В 1945 году при­зы­вал немецкое пра­ви­тель­ст­во к ка­пи­ту­ля­ции , за что ед­ва не по­пла­тил­ся жиз­нью.

Твор­че­ст­во Кароссы, про­ни­зан­ное ве­рой в не­зыб­ле­мую гар­мо­нию ми­ро­уст­рой­ст­ва и в ко­неч­ное тор­же­ст­во до­б­ра, по боль­шей час­ти ав­то­био­гра­фич­но и пред­став­ле­но ме­муа­ра­ми , ро­ма­ни­зи­ро­ван­ны­ми днев­ни­ка­ми, за­мет­ка­ми, рас­ска­за­ми, а так­же ли­рической по­эзи­ей. Впе­чат­ле­ния от 1-й ми­ро­вой вой­ны на­шли от­ра­же­ние в книге «Ру­мын­ский днев­ник» («Rumänisches Ta­ge­buch», 1924 год). Рет­ро­спек­тив­ная кар­тина дет­ст­ва и взрос­ле­ния Кароссы лег­ла в ос­но­ву про­за­ического цик­ла «Дет­ст­во» («Die Kind­heit», 1922 год), «Ме­та­мор­фо­зы од­ной юно­сти» («Verwandlungen einer Jugend», 1928 год), «Год пре­крас­ных за­блу­ж­де­ний» («Das Jahr der schönen Täuschungen», 1941 год). В ро­ма­нах «Судь­ба док­то­ра Бюр­ге­ра» («Die Schicksale Doktor Bür­gers», 1913 год), «Врач Ги­он» («Der Arzt Gi­on», 1931 год) Каросса раз­мыш­ля­ет о не­лёг­ком тру­де вра­ча. В ито­го­вой книге «Не­рав­ные ми­ры» («Ungleiche Welten», 1951 год) Каросса по­пы­тал­ся про­яс­нить свою нравств. по­зи­цию во вре­ме­на фа­шиз­ма. Ли­ри­ка Кароссы, как и его про­за, ла­ко­нич­на, сдер­жан­на, ка­мер­на.

Сочинения:

Ausgewählte Gedichte. 2. Aufl. Fr./M., 1989;

Век пе­ре­во­да: ан­то­ло­гия рус­ско­го по­эти­че­ско­го пе­ре­во­да ХХI в. /Сост. Е. В. Вит­ков­ский. М., 2006.