КАРОССА ХАНС
КАРОССА ХАНС - немецкий писатель.
Родился в семье врача. Изучал медицину в Мюнхене, Лейпциге; в 1903-1929 годах практикующий врач, в 1916-1918 годах военврач на фронте. Первые стихи опубликовал в 1898 году. Был знаком с поэтами Р. Демелем, С. Георге, Г. фон Гофмансталем, ценившими его лирику. В 1933 году отказался стать членом Прусской академии поэтов, находившейся в ведении национал-социалистов, однако в 1941 году вынужден был принять пост президента профашистского Европейского союза писателей. В 1945 году призывал немецкое правительство к капитуляции, за что едва не поплатился жизнью.
Творчество Кароссы, пронизанное верой в незыблемую гармонию мироустройства и в конечное торжество добра, по большей части автобиографично и представлено мемуарами, романизированными дневниками, заметками, рассказами, а также лирической поэзией. Впечатления от 1-й мировой войны нашли отражение в книге «Румынский дневник» («Rumänisches Tagebuch», 1924 год). Ретроспективная картина детства и взросления Кароссы легла в основу прозаического цикла «Детство» («Die Kindheit», 1922 год), «Метаморфозы одной юности» («Verwandlungen einer Jugend», 1928 год), «Год прекрасных заблуждений» («Das Jahr der schönen Täuschungen», 1941 год). В романах «Судьба доктора Бюргера» («Die Schicksale Doktor Bürgers», 1913 год), «Врач Гион» («Der Arzt Gion», 1931 год) Каросса размышляет о нелёгком труде врача. В итоговой книге «Неравные миры» («Ungleiche Welten», 1951 год) Каросса попытался прояснить свою нравств. позицию во времена фашизма. Лирика Кароссы, как и его проза, лаконична, сдержанна, камерна.
Сочинения:
Ausgewählte Gedichte. 2. Aufl. Fr./M., 1989;
Век перевода: антология русского поэтического перевода ХХI в. /Сост. Е. В. Витковский. М., 2006.