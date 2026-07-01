КАРОНИН С.
КАРОНИН С. (псевдоним; настоящее имя Николай Елпидифорович Петропавловский) - русский писатель.
Из семьи священника. Окончил Бузулукское духовное училище (1866 году), учился в Самарской духовной семинарии, увлекался идеями В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева; был отчислен в 1871 году по политическим мотивам.
За участие в движении народничества неоднократно подвергался арестам; около 12 лет провёл в заключении и ссылке. Дебютировал в печати рассказом «Безгласный» (1879 год).
Автор рассказов и повестей о жизни русской деревни и судьбах народнической интеллигенции: «Рассказы о парашкинцах» (1880 год), «Рассказы о пустяках» (1881-1883 годы), повести «Подрезанные крылья» (1880 год), «Снизу вверх» (1883-1886 годы), «Мой мир» (1888 год), «Учитель жизни» (1891 год) и др.
Cочинения:
Сочинения. М., 1958. Т. 1-2;
Повесть, рассказы, очерки. Саратов, 1988.