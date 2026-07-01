КАРОНИН С.

КАРОНИН С. (псевдоним; настоящее имя Ни­ко­лай Ел­пи­ди­фо­ро­вич Пе­тро­пав­лов­ский) - русский пи­са­тель.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Окон­чил Бу­зу­лук­ское ду­хов­ное училище (1866 году), учил­ся в Са­мар­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии, ув­ле­кал­ся идея­ми В.Г. Бе­лин­ско­го, Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го , Н.А. Доб­ро­лю­бо­ва , Д.И. Пи­са­ре­ва ; был от­чис­лен в 1871 году по по­ли­тическим мо­ти­вам.

За уча­стие в дви­же­нии на­род­ни­че­ст­ва не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам; около 12 лет про­вёл в за­клю­че­нии и ссыл­ке. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти рас­ска­зом «Без­глас­ный» (1879 год).

Ав­тор рас­ска­зов и по­вес­тей о жиз­ни русской де­рев­ни и судь­бах на­род­ни­че­ской ин­тел­ли­ген­ции: «Рас­ска­зы о па­раш­кин­цах» (1880 год), «Рас­ска­зы о пус­тя­ках» (1881-1883 годы), по­вес­ти «Под­ре­зан­ные кры­лья» (1880 год), «Сни­зу вверх» (1883-1886 годы), «Мой мир» (1888 год), «Учи­тель жиз­ни» (1891 год) и др.

Cочинения:

Со­чи­не­ния. М., 1958. Т. 1-2;

По­весть, рас­ска­зы, очер­ки. Са­ра­тов, 1988.