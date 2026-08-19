КАРОЛИНГСКИЙ МИНУСКУЛ

КАРОЛИНГСКИЙ МИНУСКУЛ - вид ла­тин­ско­го пись­ма.

По­лу­чил рас­про­стра­не­ние в Западной Ев­ро­пе в эпо­ху ран­не­го и раз­ви­то­го Сред­не­ве­ко­вья . Его по­яв­ле­ние свя­за­но со ста­нов­ле­ни­ем им­пе­рии Кар­ла I Ве­ли­ко­го . Раз­ви­тие Каролингского минускула про­ис­хо­ди­ло в пе­ри­од гос­под­ства ро­ман­ско­го сти­ля в ар­хи­тек­ту­ре и ис­кус­ст­ве, по­это­му его ино­гда на­зы­ва­ют ро­ман­ским пись­мом. На­чав­шие­ся в это вре­мя про­цес­сы объ­е­ди­не­ния Ев­ро­пы, рас­про­стра­не­ние хри­сти­ан­ст­ва, раз­ви­тие куль­ту­ры, об­ра­зо­ва­ния и книж­но­го де­ла тре­бо­ва­ли еди­но­го лег­ко чи­тае­мо­го пись­ма. На сме­ну ре­гио­наль­ным ти­пам, от­ли­чав­шим­ся свое­об­ра­зи­ем и за­мы­сло­ва­то­стью форм букв, при­шло но­вое еди­ное пись­мо Каролингский минускул. Оно бы­ло чёт­ким, яс­ным и убо­ри­стым; кро­ме то­го, эко­но­ми­ло до­ро­гой пис­чий ма­те­ри­ал - пер­га­мен - на 20–30%. Каролингский минускул явил­ся ре­зуль­та­том мно­го­ве­ко­вой эво­лю­ции римского пись­ма, в нём про­изо­шло слия­ние бег­ло­сти позд­не­рим­ско­го кур­си­ва (смотрите Ми­ну­скул ) и кал­ли­гра­фической чёт­ко­сти по­лу­ун­циа­ла (смотрите Ун­циал).

Пер­вые об­раз­цы Каролингского минускула поя­ви­лись во 2-й половине VIII века во Фран­ции. К началу XIII века на сме­ну ему при­шло го­ти­че­ское пись­мо. Гра­фи­ка Каролингского минускула очень про­ста. Многие бу­к­вы со­сто­ят из кру­га или по­лу­кру­га с при­со­еди­нён­ны­ми ко­рот­ки­ми или длин­ны­ми вер­ти­ка­ля­ми (вы­нос­ны­ми), напр. b, p. В пе­ри­од наи­боль­ше­го рас­цве­та (XII век) Каролингский минускул пред­став­лял со­бой очень кра­си­вое пись­мо со сво­бод­но вы­пи­сан­ны­ми бу­к­ва­ми поч­ти квад­рат­ных про­пор­ций, с вы­нос­ны­ми в один кор­пус и с рас­стоя­ния­ми ме­ж­ду строч­ка­ми в 2–3 кор­пу­са. Бу­к­вы вы­пи­са­ны ров­но, с не­зна­чительным на­жи­мом. Со­вер­шен­ст­во и ра­цио­наль­ность Каролингского минускула вво­ди­ли в за­блу­ж­де­ние гу­ма­ни­стов XV века: чи­тая ко­дек­сы IX-XII веков, они пред­по­ла­га­ли, что пе­ред ни­ми ан­тич­ное римское пись­мо.

С не­боль­ши­ми из­ме­не­ния­ми - по­яв­ле­ни­ем точ­ки над i и уд­ли­не­ни­ем вер­ти­ка­ли t - Каролингский минускул стал ос­но­вой для гу­ма­ни­стического пись­ма, а за­тем был за­им­ст­во­ван для пе­чат­но­го шриф­та и до­шёл до на­ших дней.

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