КАРОЛИНГСКИЙ МИНУСКУЛ
КАРОЛИНГСКИЙ МИНУСКУЛ - вид латинского письма.
Получил распространение в Западной Европе в эпоху раннего и развитого Средневековья. Его появление связано со становлением империи Карла I Великого. Развитие Каролингского минускула происходило в период господства романского стиля в архитектуре и искусстве, поэтому его иногда называют романским письмом. Начавшиеся в это время процессы объединения Европы, распространение христианства, развитие культуры, образования и книжного дела требовали единого легко читаемого письма. На смену региональным типам, отличавшимся своеобразием и замысловатостью форм букв, пришло новое единое письмо Каролингский минускул. Оно было чётким, ясным и убористым; кроме того, экономило дорогой писчий материал - пергамен - на 20–30%. Каролингский минускул явился результатом многовековой эволюции римского письма, в нём произошло слияние беглости позднеримского курсива (смотрите Минускул) и каллиграфической чёткости полуунциала (смотрите Унциал).
Первые образцы Каролингского минускула появились во 2-й половине VIII века во Франции. К началу XIII века на смену ему пришло готическое письмо. Графика Каролингского минускула очень проста. Многие буквы состоят из круга или полукруга с присоединёнными короткими или длинными вертикалями (выносными), напр. b, p. В период наибольшего расцвета (XII век) Каролингский минускул представлял собой очень красивое письмо со свободно выписанными буквами почти квадратных пропорций, с выносными в один корпус и с расстояниями между строчками в 2–3 корпуса. Буквы выписаны ровно, с незначительным нажимом. Совершенство и рациональность Каролингского минускула вводили в заблуждение гуманистов XV века: читая кодексы IX-XII веков, они предполагали, что перед ними античное римское письмо.
С небольшими изменениями - появлением точки над i и удлинением вертикали t - Каролингский минускул стал основой для гуманистического письма, а затем был заимствован для печатного шрифта и дошёл до наших дней.