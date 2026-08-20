КАРОЛИНГСКАЯ ИМПЕРИЯ (фр. L’Empire carolingien)

Государство в Средневековой Европе, существовавшее в IX в. на территориях, ныне входящих в состав Франции, Германии, Испании, Италии, Австрии, Швейцарии и ряда других государств.

25 декабря 800 г. империей стало Франкское государство, достигшее при Карле Великом (768–814 гг.) своего могущества. В этот день Карл принял в Риме императорскую корону из рук папы Льва III. Титул Карла Великого не был признан Византией, лишь в 812 г. византийский император формально признал титул Карла, надеясь на военную помощь франков.

При Людовике I Благочестивом (814–840 гг.) началось разобщение империи. В 817 г. Людовик издал акт «Об порядке в империи», которым выделил своим сыновьям Лотарю, Пипину и Людовику собственные владения внутри государства. В 823 г. у Людовика родился еще один сын, Карл и в 829 г. Людовик I пошел на новый раздел, ввергнувший империю в пучину междоусобных войн, продолжавшихся до 838 г. и усиливших деструктивные процессы в теле государства.

Со смертью Людовика империя была разделена на три части: Западно-Франкское королевство Карла Лысого (843–877 гг.), Лотарингию Лотаря (843–855 г.) и Восточно-Франкское королевств о Людовика Немецкого (843–876 гг.). Титул императора сохранялся за королями т.н. Серединного королевства (Лотарингии), а затем королей Италии.

В 855 г. после смерти Лотаря его королевство распалось на три части: Италию, Прованс и собственно Лотарингию. В 876 г. Карл Лысый на незначительно время смог соединить под своей властью всю империю, но не в его силах было удержать приобретенное. В 884 г. Карлу Толстому еще раз удалось ненадолго воссоединить империю, но в 887 г. он был низложен и государство окончательно распалось.

Иллюстрации:

Империя после смерти Людовика I;

Распад империи Каролингов.

Автор статьи: Г. А. Шмидт