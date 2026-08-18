КАРОЛИНГИ (лат. Carolingi, фр. Carolingiens)

Династия франкских королей, правившая во Франции с 751 г. по 987 г.

Династия получила свое имя от Карла Великого (768–814 гг.), а представителей рода, пребывавших у власти до Карла, называют Пипинидами по имени Пипина Геристальского или Арнульфингами, по имени Арнульфа Мецского, основателя рода.

Арнульф Мецский (ум. 631 г.) был советником Хлотаря II и Дагоберта I. Сын Арнульфа, Ансегизель, был женат на дочери Пипина Ланденского, Бегге. От этого брака родился Пипин Геристальский (688–714 гг.).

Пипин Геристальский был могущественным майордомом королевства франков. Во время его правления династия Меровингов фактически утратила свою власть, сохраняя номинально королевский титул. Сын Пипина Геристальского, Карл Мартелл, сумел добиться больших успехов в укреплении королевства франков, в возвращении отпавших территорий: Аквитании, Баварии, Алемании, а также в отражении внешних угроз — набегов арабов и саксов.

Пипин Короткий, сын Карла Мартелла, формально отстранил от власти династию Меровингов и получил от папы римского Стефана королевский титул. После смерти Пипина в 768 г. двое его сыновей, Карл Великий и Карломан, разделили королевство, однако после смерти Карломана в 771 г. Карл стал править единолично.

Карл присоединил к королевству обширные территории на юго-западе, востоке и юге, а в 800 г. принял из рук Папы Римского императорскую корону.

После смерти сына Карла Великого, Людовика I Благочестивого , империя была разделена его сыновьями, Лотарем, Карлом Лысым, Людовиком Немецким и Пипином. Междоусобные войны закончились в 843 г. Верденским договором, ознаменовавшим распад империи на три части: Восточно-Франкское королевство, Западно-Франкское королевство и Лотарингию. Династия Каролингов разделилась на три ветви.

Ветвь Карла Лысого оставалась у власти в Западно-Франкском королевстве (Франции) до смерти Людовика V Ленивого в 987 г. Сын Лотаря, Лотарь II правил до 869 г. Лотарингией, но был бездетен, и после его смерти Лотарингию разделили между собой Карл Лысый и Людовик Немецкий.

Ветвь Людовика Немецкого находилась у власти в Восточно-Франкском королевстве (Германии) до смерти Людовика III Дитя (900–911 гг.). По женской линии династия Каролингов был связана со многими домами, а также со следующей королевской династией Франции, Капетингами .

Иллюстрации:

Денье Карла Великого;

Генеалогическое древо Каролингов.

Исторические источники:

Историки эпохи Каролингов / Пер. с лат. и примеч. М.С. Петровой и др. Науч. ст. А.И. Сидорова Отв. ред.: А.И. Сидоров. - М. : РОССПЭН, 2000. - 277 с.

Автор статьи: Г. А. Шмидт