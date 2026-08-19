КАРОЛИНА (ЛАТ. CONSTITUTIO CRIMINALIS CAROLINA, НЕМ. PEINLICHE GERICHTSORDNUNG KARLS V)

Принятое в 1532 г. и опубликованное в 1533 г. уголовно-судебное уложение «Священной Римской империи германской нации» , названное в честь императора Карла V.

Необходимость кодифицировать и систематизировать средневековые судебные и уголовные нормы и практики, крайне сложные и запутанные в виду смешения элементов римского права, территориальных законов, местных обычаев, и, в частности, практики наказания в виду «популярности» смертной казни становится очевидной в конце XV в. Тогда издаются первые территориальные своды законов («Вормская реформация» 1498 г., «Тирольский уголовный устав» 1499 г., «Радольфцельский свод уголовных законов» 1506 г. и др.), а на рейхстагах в Фрайбурге 1498 г. и Аугсбурге 1500 г. констатируется необходимость издания общеимперского устава. В основу первой редакции «Каролины» 1521 г. легли Бамбергское (1507) и Бранденбургское (1516) уложения, вторая редакция 1529 г. была окончательно рассмотрена и дополнена на рейхстагах в Аугсбурге и Регенсбурге в 1532 г.

Каролина состоит из 219 статей, собранных в тематические разделы, и предписывает строгое следование правовым нормам кодекса и консультацию юристов в сложных случаях до вынесения приговора. Правовой основой служит римское право, согласованное с германскими законами и партикулярным законодательством. Текст отличают точность терминологии и определённость юридических положений. Характерно смягчение и нормирование обвинительного порядка, точное определение прав защиты, ограничение института «пересылки актов», а также закрепление принципа выборности судей (из числа дворян и ученых). В общем и целом, Каролина закрепляет принцип «преступлением является то, что закреплено в законе» и демонстрирует новый уровень правового создания.

Каролина оказала большое влияние на уголовное законодательство последующего времени и положила начало общегерманскому уголовному праву, а нормы кодекса имели руководящее значение до конца XVIII в.

Иллюстрации:

Титульный лист франкфуртского издания «Каролины» 1577 г.

Автор: З. А. Лурье