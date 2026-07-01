КАРОЛЬ I
КАРОЛЬ I - король Румынии из династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов.
В 1866 году после свержения князя А.И. Кузу избран князем Румынии, формально зависимой от Турции. 22.05.1877 года, во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, провозгласил независимость Румынии, затем номинально руководил русско-румынскими войсками, осаждавшими Плевну (смотрите Плевен). После признания Турцией по условиям Сан-Стефанского мира 1878 года независимости Румынии 22.03.1881 года принял титул короля. Содействовал принятию конституции. В 1883 году заключил секретный договор о присоединении Румынии к Тройственному союзу 1882 года. В начале 1-й мировой войны готовился выступить на стороне Германии и Австро-Венгрии, но коронный совет воспрепятствовал этому, приняв 03.08.1914 года решение о нейтралитете Румынии.
Сочинение:
Memoriile regelui: de un mărtor ocular. [Buc.], 1992-1994. Vol. 1-3.