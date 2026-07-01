КАРОЛЬ I

КАРОЛЬ I - ко­роль Ру­мы­нии из ди­на­стии Го­ген­цол­лер­нов-Зиг­ма­рин­ге­нов .

В 1866 году по­сле свер­же­ния князя А.И. Ку­зу из­бран кня­зем Ру­мы­нии, фор­маль­но за­ви­си­мой от Тур­ции. 22.05.1877 года, во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов , про­воз­гла­сил не­за­ви­си­мость Ру­мы­нии, за­тем но­ми­наль­но ру­ко­во­дил русско-румынскими вой­ска­ми, оса­ж­дав­ши­ми Плев­ну (смотрите Пле­вен). По­сле при­зна­ния Тур­ци­ей по ус­ло­ви­ям Сан-Сте­фан­ско­го ми­ра 1878 года не­за­ви­си­мо­сти Ру­мы­нии 22.03.1881 года при­нял ти­тул ко­ро­ля. Со­дей­ст­во­вал при­нятию кон­сти­ту­ции. В 1883 году за­клю­чил сек­рет­ный до­го­вор о при­сое­ди­не­нии Ру­мы­нии к Трой­ст­вен­но­му сою­зу 1882 года. В начале 1-й ми­ро­вой вой­ны го­то­вил­ся вы­сту­пить на сто­ро­не Гер­ма­нии и Ав­ст­ро-Венг­рии, но ко­рон­ный со­вет вос­пре­пят­ст­во­вал это­му, при­няв 03.08.1914 года ре­ше­ние о ней­тра­ли­те­те Ру­мы­нии.

Сочинение:

Memoriile regelui: de un mărtor ocular. [Buc.], 1992-1994. Vol. 1-3.