КАРО ИОСЕФ БЕН ЭФРАИМ

КАРО ИОСЕФ БЕН ЭФРАИМ - рав­вин, ко­ди­фи­ка­тор тал­му­дического за­ко­на, каб­ба­лист .

Ро­дил­ся в се­мье по­том­ст­вен­ных рав­ви­нов. По­сле из­гна­ния ев­ре­ев из Ис­па­нии в 1492 году се­мья обос­но­ва­лась в Пор­ту­га­лии (в Лис­са­бо­не), по­сле 1497 года - в Ос­ман­ской им­пе­рии . Около 1536 года Каро по­се­лил­ся в Цфа­те, цен­тре тал­му­дической учё­но­сти и каб­ба­лы, во­шёл в круг каб­ба­ли­стов, к ко­то­ро­му при­над­ле­жал Ш. Аль­ка­бец, а впо­след­ст­вии И. Лу­рия, М. Кор­до­ве­ро и другие. В 1538 году Каро по­лу­чил т. н. вос­ста­нов­лен­ное (с эле­мен­та­ми са­краль­но­сти) рав­вин­ское по­свя­ще­ние (сми­ха); воз­глав­лял в Цфа­те боль­шую ие­ши­ву .

Каро за­вер­шил ко­ди­фи­ка­цию Тал­му­да, об­ра­бо­тав ко­декс Яа­ко­ва бен Аше­ра (около 1270 - около 1340 годов) «Ар­баа ту­рим» («Че­ты­ре ря­да»). К это­му ко­дек­су с 1522 по 1542 годы Каро пи­сал ком­мен­та­рии под названием «Бейт Ио­сеф» («Дом Ио­си­фа»). Со­б­ран­ный ма­те­ри­ал был об­ра­бо­тан им в ком­пен­ди­ум «Шул­хан арух» («На­кры­тый стол»; 1550-1559 годы). Сре­ди иу­де­ев-ор­то­док­сов ко­ди­фи­ка­ция Каро со­хра­ня­ет ав­то­ри­тет и до­ны­не. Каро при­над­ле­жат так­же: «Ке­сеф Миш­не» («Се­реб­ро Миш­ны», издание 1574-1576 годы) - ком­мен­та­рий к «Миш­не То­ра» Май­мо­ни­да, ука­зы­ваю­щий от­сут­ст­вую­щие у по­след­не­го ис­точ­ни­ки; «Бе­дек аба­ит» («Ис­прав­ле­ние До­ма», издание 1605 года) - до­пол­не­ние к «До­му Ио­си­фа»; «Кла­лей атал­муд» («Об­щие пра­ви­ла Тал­му­да», издание 1598 года); сбор­ник рес­пон­сов (издание - том 1, 1598 год, том 2, 1791 год) и другие со­чи­не­ния. По сви­де­тель­ст­ву уче­ни­ков, Каро как каб­ба­лист на про­тя­же­нии 50 лет имел ви­де­ния пер­со­ни­фи­ци­ро­ван­ных Миш­ны и Ше­хи­ны, яв­ляв­ших­ся в об­ра­зе ма­ги­да (буквально - по­слан­ник, про­по­вед­ник) - ан­ге­ло­по­доб­но­го су­ще­ст­ва, ко­то­рое да­ва­ло ему разъ­яс­не­ния То­ры, а так­же по­ри­ца­ло за про­ступ­ки, по­бу­ж­дая к бла­гим дей­ст­ви­ям, ас­ке­тиз­му и изу­че­нию каб­ба­лы. Каб­ба­ли­стические от­кро­ве­ния опи­са­ны Каро в мис­тическом трак­та­те «Ма­гид ме­ша­рим» («По­слан­ник пра­вед­ным», издание - части 1-2, 1646-1649 годы). Мо­ги­ла Каро со­хра­ня­ет­ся на ста­ром клад­би­ще Цфа­та.

Сочинение:

На­кры­тый стол. Ие­ру­са­лим, 2004. Т. 1-14 (на ив­ри­те).