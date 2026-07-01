КАРО ИОСЕФ БЕН ЭФРАИМ
КАРО ИОСЕФ БЕН ЭФРАИМ - раввин, кодификатор талмудического закона, каббалист.
Родился в семье потомственных раввинов. После изгнания евреев из Испании в 1492 году семья обосновалась в Португалии (в Лиссабоне), после 1497 года - в Османской империи. Около 1536 года Каро поселился в Цфате, центре талмудической учёности и каббалы, вошёл в круг каббалистов, к которому принадлежал Ш. Алькабец, а впоследствии И. Лурия, М. Кордоверо и другие. В 1538 году Каро получил т. н. восстановленное (с элементами сакральности) раввинское посвящение (смиха); возглавлял в Цфате большую иешиву.
Каро завершил кодификацию Талмуда, обработав кодекс Яакова бен Ашера (около 1270 - около 1340 годов) «Арбаа турим» («Четыре ряда»). К этому кодексу с 1522 по 1542 годы Каро писал комментарии под названием «Бейт Иосеф» («Дом Иосифа»). Собранный материал был обработан им в компендиум «Шулхан арух» («Накрытый стол»; 1550-1559 годы). Среди иудеев-ортодоксов кодификация Каро сохраняет авторитет и доныне. Каро принадлежат также: «Кесеф Мишне» («Серебро Мишны», издание 1574-1576 годы) - комментарий к «Мишне Тора» Маймонида, указывающий отсутствующие у последнего источники; «Бедек абаит» («Исправление Дома», издание 1605 года) - дополнение к «Дому Иосифа»; «Клалей аталмуд» («Общие правила Талмуда», издание 1598 года); сборник респонсов (издание - том 1, 1598 год, том 2, 1791 год) и другие сочинения. По свидетельству учеников, Каро как каббалист на протяжении 50 лет имел видения персонифицированных Мишны и Шехины, являвшихся в образе магида (буквально - посланник, проповедник) - ангелоподобного существа, которое давало ему разъяснения Торы, а также порицало за проступки, побуждая к благим действиям, аскетизму и изучению каббалы. Каббалистические откровения описаны Каро в мистическом трактате «Магид мешарим» («Посланник праведным», издание - части 1-2, 1646-1649 годы). Могила Каро сохраняется на старом кладбище Цфата.
Сочинение:
Накрытый стол. Иерусалим, 2004. Т. 1-14 (на иврите).