КАРО БАРОХА ХУЛИО
Каро Бароха, Хулио (13.11.1914, Мадрид — 18.08.1995, Вера-де-Бидасоа, Наварра) — испанский антрополог и историк.
Окончил филологический факультет Мадридского университета и защитил диссертацию по религиозным верованиям античной Испании. С 1944 по 1953 занимал должность директора Музея испанского народа, сотрудничал с Высшим советом по научным исследованиям и с Центром по изучению этнологии Пиренейского полуострова. Основное направление исследований до середины 1950-х — этнография севера Испании, в первую очередь басков. Участвовал во многих экспедициях на территории Испании и за ее пределами (Западная Сахара, 1953), стажировался в Смитсоновском институте в США, затем, в 1952 работал в семинаре Э. Эванса-Причарда в Оксфорде. Начиная со 2-й половины 1950-х уделяет больше внимания историческим исследованиям. Изучает историю колдовства в Средние века и Новое время, историю морисков и конверсо, религиозные практики эпохи раннего Нового времени, праздничную народную культуру. Характерной чертой его работ этого периода стало применение методов социальной антропологии для исследования феноменов прошлого.
Несмотря на то что работал преимущественно как исследователь и не сделал университетской карьеры, оказал большое влияние на развитие историко-культурных исследований в Испании и считается одним из основателей испанской антропологии.
Член Королевской академии истории и Королевской академии испанского языка. В его честь названа площадь в г. Сан-Себастьян и несколько учебных заведений.
Соч.: Los pueblos del Norte de la Península Ibérica (análisis histórico-cultural). Madrid, 1943; Los vascos: etnología. San Sebastián, 1949; Vasconiana: (de historia y etnología). Madrid, 1957; Estudios sobre la vida tradicional española. Barcelona, 1968; Los Baroja. Madrid, 1972; Los moriscos del Reino de Granada (ensayo de historia social). Madrid, 1957; Las brujas y su mundo. Madrid, 1961; Los judíos en la España moderna y contemporánea. Madrid, 1962; Vidas mágicas e Inquisición. 2 vols. Madrid, 1967; Inquisición, brujería y criptojudaísmo. Barcelona, 1970; Las formas complejas de la vida religiosa (religión, sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII). Madrid, 1978; El Carnaval. Madrid, 1965; Ensayos sobre la cultura popular española. Madrid, 1979; La estación del amor (fiestas populares de mayo a San Juan). Madrid, 1979; Каро Бароха Х. Баски / Пер. с исп. Р. Н. Игнатьева. М., 2004.
Лит.: Попова Г. А. Х. Каро Бароха: историк или антрополог? // Испанский альманах. Вып. 1. М., 2008. С. 94—109; Maraña F. Julio Caro Baroja, el hombre necesario. Zarautz, 1995; Porcel B. Retrato de Julio Caro Baroja. Barcelona, 1987; Castilla Urbano F. El análisis social de Julio Caro Baroja: empirismo y subjetividad. Madrid, 2003; Memoria de Julio Caro Baroja, Madrid, 2006.