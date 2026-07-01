КАРНУНТ
КАРНУНТ - древнее поселение, римский военный лагерь и город на Правобережье Дуная (остатки - в 40 км восточнее центра Вены, между Петронеллем и Бад-Дойч-Альтенбургом, Австрия).
Основан предположительно кельтским или иллирийским племенем карнов. Вероятно, около 80-х годов до н. э. их вытеснили ушедшие из Богемии бойи, сделав Карнунт одним из своих центров на новом месте жительства. В 6 году н. э. здесь была база Тиберия для похода против объединения Маробода; позднее в Карнунте был создан стационарный военный лагерь (с конца I века или начала II века до конца IV века - база 14-го легиона), в 60-х годах к западу от него - лагерь для кавалерийского ауксилия, рядом с которыми возникли колонии ветеранов - канаба. Развитию Карнунта способствовало и то, что он стал одним из основных пунктов Янтарного пути. В Карнунте действовали монетный двор, одна из крупных мастерских по изготовлению щитов для римской армии и др., в 73 году построены каменные укрепления лагеря. После разделения провинции Паннония (между 102-107 годами) Карнунт стал главным городом Верхней Паннонии. В начале II века (возможно, в 124 году), при императоре Адриане, община бойев была ликвидирована, большая часть их земель передана Карнунту, который получил статус муниципия. В конце 160-х годов, в ходе Маркоманских войн, Карнунт был захвачен квадами и сильно пострадал; в 171/172-173/174 годах был базой императора Марка Аврелия для контрнаступления против квадов и маркоманов (здесь им была написана 2-я книга «Размышлений»). В апреле 193 года здесь был провозглашён императором Септимий Север; в 260 году - узурпатор Регалиан, который выпускал в Карнунте свою монету. В 308 году в Карнунте проходило совещание риммских императоров и августов при участии Диоклетиана (Максимиана заставили отречься, Лициний провозглашён августом западной части Римской империи и т. д.). К началу V века Карнунт пришёл в упадок, использовался федератами. Во 2-й половине V века на руинах Карнунта существовало германское поселение, есть славянские (?) находки IX-X веков.
Раскопки с 1880-х годов, с перерывами. Изучались планировка, преторий, форум (с внутренним двором 130 × 130 м, колоннадами, фонтанами), храмы (в т. ч. христианский, IV век, с баптистерием), общественные здания, амфитеатры (городской вмещал 13 тысяч человек, расположенный у лагеря - 8 тысяч человек), термы, казармы, некрополи и др. В окрестностях Карнунта раскопаны остатки нескольких богатейших и рядовых вилл, для некоторых установлены имена и статус владельцев. Среди находок - надписи, алтари, надгробия, мозаики, росписи, скульптура, произведения мелкой пластики и др. В 1904 году создан музей Карнунта (с лапидарием), руины города реставрируются и открыты для осмотра.
Иллюстрация:
Карнунт. Так называемые Языческие ворота (предположительно триумфальная арка римского императора Констанция II). IV век.