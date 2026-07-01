КАРНУНТ

КАРНУНТ - древ­нее по­се­ле­ние, римский во­енный ла­герь и го­род на Пра­во­бе­ре­жье Ду­ная (ос­тат­ки - в 40 км вос­точ­нее цен­тра Ве­ны, меж­ду Пет­ро­нел­лем и Бад-Дойч-Аль­тен­бур­гом, Ав­ст­рия).

Ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но кельт­ским или ил­ли­рий­ским пле­ме­нем кар­нов. Ве­ро­ятно, около 80-х годов до н. э. их вы­тес­ни­ли ушед­шие из Бо­ге­мии бойи, сде­лав Карнунт од­ним из сво­их цен­тров на но­вом мес­те жи­тель­ст­ва. В 6 году н. э. здесь бы­ла ба­за Ти­бе­рия для по­хо­да про­тив объ­е­ди­не­ния Ма­ро­бо­да; позд­нее в Карнунте был соз­дан ста­цио­нар­ный во­енный ла­герь (с конца I века или начала II века до конца IV века - ба­за 14-го ле­гио­на), в 60-х годах к за­па­ду от не­го - ла­герь для ка­ва­ле­рий­ско­го аукси­лия, ря­дом с ко­то­ры­ми воз­ник­ли ко­ло­нии ве­те­ра­нов - ка­на­ба. Раз­ви­тию Карнунта спо­соб­ст­во­ва­ло и то, что он стал од­ним из основных пунк­тов Ян­тар­но­го пу­ти. В Карнунте дей­ст­во­ва­ли мо­нет­ный двор, од­на из круп­ных мас­тер­ских по из­го­тов­ле­нию щи­тов для римской ар­мии и др., в 73 году по­строе­ны ка­мен­ные ук­ре­п­ле­ния ла­ге­ря. По­сле раз­де­ле­ния провинции Пан­но­ния (меж­ду 102-107 годами) Карнунт стал главным го­ро­дом Верх­ней Пан­но­нии. В начале II века (воз­мож­но, в 124 году), при императоре Ад­риа­не, об­щи­на бой­ев бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на, большая часть их зе­мель пе­ре­да­на Карнунту, ко­то­рый по­лу­чил ста­тус му­ни­ци­пия. В конце 160-х годов, в хо­де Мар­ко­ман­ских войн, Карнунт был за­хва­чен ква­да­ми и силь­но по­стра­дал; в 171/172-173/174 годах был ба­зой императора Мар­ка Ав­ре­лия для контр­на­сту­п­ле­ния про­тив ква­дов и мар­ко­ма­нов (здесь им бы­ла на­пи­са­на 2-я кни­га «Раз­мыш­ле­ний»). В апреле 193 года здесь был про­воз­гла­шён им­пе­ра­то­ром Сеп­ти­мий Се­вер; в 260 году - узур­па­тор Ре­га­ли­ан, ко­то­рый вы­пус­кал в Карнунте свою мо­не­ту. В 308 году в Карнунте про­хо­ди­ло со­ве­ща­ние риммских им­пе­ра­то­ров и ав­гу­стов при уча­стии Ди­ок­ле­тиа­на (Мак­си­миа­на за­ста­ви­ли от­речь­ся, Ли­ци­ний про­воз­гла­шён ав­гу­стом западной час­ти Римской им­пе­рии и т. д.). К началу V века Карнунт при­шёл в упа­док, ис­поль­зо­вал­ся фе­де­ра­та­ми. Во 2-й половине V века на руи­нах Карнунта су­ще­ст­во­ва­ло германское по­се­ле­ние, есть сла­вян­ские (?) на­ход­ки IX-X веков.

Рас­коп­ки с 1880-х годов, с пе­ре­ры­ва­ми. Изу­ча­лись пла­ни­ров­ка, пре­то­рий, фо­рум (с внутренним дво­ром 130 × 130 м, ко­лон­на­да­ми, фон­та­на­ми), хра­мы (в т. ч. хри­сти­ан­ский, IV век, с бап­ти­сте­ри­ем), об­щественные зда­ния, ам­фи­те­ат­ры (го­род­ской вме­щал 13 тысяч человек, рас­по­ло­жен­ный у ла­ге­ря - 8 тысяч человек), тер­мы, ка­зар­мы, нек­ро­по­ли и др. В ок­ре­ст­но­стях Карнунта рас­ко­па­ны ос­тат­ки не­сколь­ких бо­га­тей­ших и ря­до­вых вилл, для не­ко­то­рых ус­та­нов­ле­ны име­на и ста­тус вла­дель­цев. Сре­ди на­хо­док - над­пи­си, ал­та­ри, над­гро­бия, мо­заи­ки, рос­пи­си, скульп­ту­ра, про­из­ве­де­ния мел­кой пла­сти­ки и др. В 1904 году соз­дан му­зей Карнунта (с ла­пи­да­ри­ем), руи­ны го­ро­да рес­тав­ри­ру­ют­ся и от­кры­ты для ос­мот­ра.

Иллюстрация:

Кар­нунт. Так на­зы­вае­мые Язы­че­ские во­ро­та (пред­по­ло­жи­тель­но три­ум­фаль­ная ар­ка рим­ско­го им­пе­ра­то­ра Кон­стан­ция II). IV век.

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