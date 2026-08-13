КАРНО ЛАЗАР НИКОЛА МАРГЕРИТ
КАРНО ЛАЗАР НИКОЛА МАРГЕРИТ - французский государственный и военный деятель, математик, член Парижской АН (1796 год).
Отец Н.Л.С. Карно. Из семьи адвоката. Окончил военно-инженерную школу в городе Мезьер и в 18 лет поступил на военную службу, в 1784 году получил премию Дижонской академии за труд о маршале С. де Вобане, а затем был награждён орденом Святого Людовика. Поддержал Французскую революцию XVIII века, в 1791 году избран депутатом Законодательного собрания, в 1792 году - Конвента, некоторое время примыкал к монтаньярам. Входил в Военный комитет Конвента, занимался вопросами вооружения Национальной гвардии. Голосовал за смертную казнь Людовика XVI. В июле 1793 года Карно вошёл в Комитет общественного спасения, участвовал в реорганизации революционной армии, в разработке планов отражения иностранной интервенции и в боевых операциях Северной армии. Придерживаясь умеренных взглядов, не одобрял политику якобинской диктатуры, в июле 1794 года был одним из организаторов Термидорианского переворота. В 1795 году вошёл в состав Директории, но из-за конфликта с П. Баррасом был вынужден покинуть Францию. Вернулся в начале 1800 года по приглашению Наполеона Бонапарта, занимавшего пост 1-го консула; был назначен военным министром. В 1802 году Карно выступил против пожизненного консульства Наполеона. После объявления Франции в 1804 году империей, а Наполеона Бонапарта императором отошёл от политической деятельности. Однако перед лицом угрозы военного поражения Франции в 1813 году предложил свои услуги Наполеону. В 1814 году успешно руководил обороной Антверпена. В период «Ста дней» был министром внутренних дел, после вторичного отречения Наполеона вошёл в состав Временного правительства. В 1815 году за причастность к казни Людовика XVI Карно был изгнан из Франции. Жил в Магдебурге, посвятив себя занятиям наукой. В 1889 году останки Карно были торжественно перезахоронены в национальном пантеоне - Доме инвалидов в присутствии его внука, президента Французской Республики М.Ф.С. Карно.
Математические труды Карно относятся к анализу и геометрии. Пытался обосновать методы исчисления бесконечно малых. Его критика основ математического анализа - метода исчерпывания, теории пределов, а также теории аналитической функций Лагранжа отчасти подготовила реформу анализа в начале XIX века. Исследования Карно по геометрии предшествовали работам Ж. Понселе и других создателей проективной геометрии. Ему принадлежат также труды по прикладной математике и фортификации. Ввёл термин «комплексное число» (1803 год), который вошёл в употребление после работ К. Гаусса (1831 год).
Сочинения:
Essai sur les machines en général. Dijon, 1782;
Éloge de M. le maréchal de Vauban. Dijon; P., 1784;
Mémoire présenté au Conseil de la guerre au sujet des places fortes qui doivent être démolies ou abandonnées, ou Examen de cette question: Est-il avantageux au roi de France qu’il y ait des places fortes sur les frontières de ses États? P., 1789;
Réflexions sur la métaphysique du calcul infinitésimal. P., 1797;
Géométrie de position. P., 1803;
De la défense des places fortes. 3 éd. P., 1812;
Размышления о метафизике исчисления бесконечно малых. 2-е изд. М.; Л., 1936.