КАРНИЗ

КАРНИЗ (немецкое Karnies, от греческого ϰορωνίς - увен­ча­ние, за­вер­ше­ние) - ар­хи­тек­тур­но-кон­ст­рук­тив­ный эле­мент внеш­ней и внут­рен­ней от­дел­ки или де­ре­вян­ная, ме­тал­ли­че­ская и т. п. пе­ре­кла­ди­на над ок­ном или две­рью, на ко­то­рую ве­ша­ют што­ры, пор­ть­е­ры. 1) Ар­хи­тек­тур­но -кон­ст­рук­тив­ный эле­мент внеш­ней и внут­рен­ней от­дел­ки стен зда­ний, по­ме­ще­ний, а так­же ме­бе­ли; пред­став­ля­ет со­бой го­ри­зон­таль­ный про­фи­ли­ро­ван­ный вы­ступ. С на­руж­ной сто­ро­ны зда­ний Карниз при­ме­ня­ют для за­щи­ты стен от сте­каю­щей во­ды. Карниз, рас­по­ло­жен­ный по вер­ху сте­ны, на­зы­ва­ет­ся вен­чаю­щим; он при­да­ёт зда­нию ар­хитектурную за­кон­чен­ность. Про­ме­жу­точ­ные Карнизы (или поя­ски) обыч­но рас­по­ла­га­ют в уров­нях ме­ж­ду­этаж­ных пе­ре­кры­тий. Ве­ли­чи­на вы­сту­па Карниза за по­верх­ность сте­ны на­зы­ва­ет­ся вы­но­сом Карниза. В ор­де­ре ар­хи­тек­тур­ном Карниз - од­на из трёх ос­нов­ных (на­ря­ду с ар­хи­тра­вом и фри­зом) час­тей ан­таб­ле­мен­та; вен­ча­ет его и од­но­вре­мен­но за­мет­но вы­да­ёт­ся впе­рёд по срав­не­нию с ни­же­ле­жа­щи­ми час­тя­ми ор­де­ра. Из всех эле­мен­тов ор­де­ра Карниза наи­бо­лее ва­жен для ор­дер­но­го оформ­ле­ния по­строй­ки: су­ще­ст­ву­ет мно­же­ст­во зда­ний без ко­лонн, но имею­щих Карниз. В ин­терь­е­ре по­ме­ще­ний Карниз яв­ля­ет­ся пе­ре­ход­ной ча­стью от сте­ны к по­то­лоч­но­му пе­ре­кры­тию, ко­то­рая вы­да­ёт­ся над от­вес­ной ли­ни­ей сте­ны. Как за­вер­шаю­щий кон­ст­рук­цию эле­мент Карниз час­то вен­ча­ет круп­ные пред­ме­ты ме­бе­ли.

2) Де­ре­вян­ная, ме­тал­ли­че­ская и т. п. пе­ре­кла­ди­на над ок­ном или две­рью, на ко­то­рую ве­ша­ют што­ры, пор­ть­е­ры.

Иллюстрация:

Кар­низ пор­та­ла те­ат­ра в Паль­ми­ре (ны­не Тад­мор, Си­рия). II-III века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)