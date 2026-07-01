КАРНИЗ
КАРНИЗ (немецкое Karnies, от греческого ϰορωνίς - увенчание, завершение) - архитектурно-конструктивный элемент внешней и внутренней отделки или деревянная, металлическая и т. п. перекладина над окном или дверью, на которую вешают шторы, портьеры. 1) Архитектурно-конструктивный элемент внешней и внутренней отделки стен зданий, помещений, а также мебели; представляет собой горизонтальный профилированный выступ. С наружной стороны зданий Карниз применяют для защиты стен от стекающей воды. Карниз, расположенный по верху стены, называется венчающим; он придаёт зданию архитектурную законченность. Промежуточные Карнизы (или пояски) обычно располагают в уровнях междуэтажных перекрытий. Величина выступа Карниза за поверхность стены называется выносом Карниза. В ордере архитектурном Карниз - одна из трёх основных (наряду с архитравом и фризом) частей антаблемента; венчает его и одновременно заметно выдаётся вперёд по сравнению с нижележащими частями ордера. Из всех элементов ордера Карниза наиболее важен для ордерного оформления постройки: существует множество зданий без колонн, но имеющих Карниз. В интерьере помещений Карниз является переходной частью от стены к потолочному перекрытию, которая выдаётся над отвесной линией стены. Как завершающий конструкцию элемент Карниз часто венчает крупные предметы мебели.
2) Деревянная, металлическая и т. п. перекладина над окном или дверью, на которую вешают шторы, портьеры.
Иллюстрация:
Карниз портала театра в Пальмире (ныне Тадмор, Сирия). II-III века.